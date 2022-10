Moncloa y CC negocian muy alejados el voto nacionalista a los presupuestos

El voto de las dos diputadas de CC en el Congreso, Ana Oramas y María Fernández, a los presupuestos del Estado del próximo año está en estos momentos más en el aire de lo que los propios nacionalistas canarias contemplaban en un principio. El Gobierno central ha convocado a los líderes de CC para iniciar la negociación a mediados de la próxima semana con la intención de intentar sumar los dos escaños de esta formación en el Congreso a los de sus socios parlamentarios, que prácticamente tiene asegurados para sacar adelante las últimas cuentas de la legislatura. Y la propia formación que lidera Fernando Clavijo valoraba, en los días previos a la presentación del proyecto de ley en la Cámara baja, una posición mucho más templada que la mantuvo en las anteriores cuentas estatales del Gobierno de Pedro Sánchez, las de 2021 y 2022, a las que presentó sendas enmiendas de totalidad.

De hecho, hasta hace una semana, CC tenía prácticamente descartado el voto en contra toda vez que reconocía el amplio programa de ayudas sociales que contienen los presupuestos para hacer frente a la crisis energética y la subida de la inflación, así como una cifra récord en inversión y, sobre todo, más recursos que nunca para la financiación autonómica. Sin embargo, CC ha interpretado determinados aspectos del proyecto como elementos claramente contrarios a los intereses de Canarias por los «graves incumplimientos» del REF, que mantienen a las Islas muy alejadas de la inversión media respecto al resto del país y, además, el agravio que supone la aprobación de incentivos fiscales para Baleares comparables a los que disfruta Canarias como región ultraperiférica.

El partido de Clavijo exige más fondos del REF y compensar a las Islas por la RIC a Baleares

Por todo ello, la formación nacionalista se desliza ahora mismo desde la abstención que baraja como punto de partida antes de la negociación, hacia una posición más crítica, cercana al voto en contra y por tanto hacia una nueva enmienda a la totalidad.

Todo queda pendiente por lo tanto del resultado de la reunión que la próximas semana mantendrán los líderes nacionalistas con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y con el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en el marco de la negociación que el Ejecutivo central emprenderá con todos los partidos con representación en esta cámara. Pero las posiciones de partida están mucho más distanciadas de lo esperado, según reconocen en CC.

Así, mientras Moncloa cree que las cuentas de 2023 son las mejores de la historia para el Archipiélago, superando incluso las actualmente en vigor, argumento compartido por el Gobierno de Canarias, CC insiste en que las «lagunas» presupuestarias y los «incumplimientos» del REF no pueden consolidarse en la ley final con el visto bueno nacionalista.

¿Qué posibilidades reales hay de que el Ejecutivo de Sánchez ofrezca a CC la incorporación de enmienda con partidas importantes para las Islas? «Está en su mano y si quieren nuestro apoyo tendrán que mejorar la posición de Canarias en el proyecto presupuestario», señalan desde la formación isleña. Los negociadores de CC reconocen que el Gobierno no necesitará el voto de Oramas y Fernández para sacar adelante las cuentas, pero creen que sí le interesa más apoyos para aislar al PP, Vox, y los otros grupos que presumiblemente presentarán enmiendas a la totalidad y sin puerta abierta a la negociación, como Junts, la CUP o Foro Asturias, en el actual contexto preelctoral.

Sin enmiendas socialistas

De antemano, las posiciones no pueden ser sin embargo más distanciadas. De hecho, los diputados socialistas canarios no contemplan trasladar al grupo parlamentario peticiones en ese sentido al considerar que todos los elementos que tienen que ver con las Islas ya se incluyeron previamente en el proyecto presupuestarios tras consultas previas a este respecto. Según ellos, no solo se contempla el REF en su conjunto sino que incrementa las partidas del fuero hasta los 483 millones colocando la inversión per cápita en el Archipiélago en el quinto puesto del conjunto de comunidades autónomas con 416 euros, algo que niega de plano CC. «Estamos con la mano tendida a negociar enmiendas con CC, pero partiendo de la base de que son unos grandes presupuestos para Canarias y que no habrá mucho margen para mejorar», aseguran desde el PSOE.

En relación con las ventajas fiscales para Baleares, señalan que eso estaba ya recogido en la ley del régimen especial para ese archipiélago «que CC apoyó en el Congreso», y que no tienen nada que con los incentivos del REF. «Si no quieren apoyar los presupuestos, encontrarán cualquier escusa”, afirman en el PSOE canario.

Los diputados isleños del PSOE descartan presentar enmiendas para mejorar la ficha canaria

Los socialistas canarios tienen que gestionar por otra parte las críticas que ha hecho a los presupuestos estatales su principal socio del Gobierno regional, NC, que los han calificado de insuficientes. Pero tienen a su favor que los canaristas no disponen ya de su diputado en el Congreso, tras la salida de Pedro Quevedo en julio pasado al ceder su escaño a María Fernández, y sin capacidad por tanto de presionar a través de las enmiendas que éste presentaba. En las de 2022, Quevedo logró con sus propuestas mejorar la ficha canaria en 100 millones. Uno de los escenarios que se pueden dar es dejar ese espacio de negociación y de mejora a CC, aunque esa posibilidad no entusiasma ni al Gobierno regional ni a NC.

La posición oficial de CC en estos prolegómenos de negociación es que la decisión final sobre si presentar enmienda de totalidad, cuyo plazo concluye el viernes próximo, se tomará a la vista del resultado de la reunión con Bolaños sólo un par de días antes, y posterior debate interno en el seno del Comité Ejecutivo de la formación. Oramas, en un papel ya muy marcado por su anunciada presencia en las elecciones autonómicas de mayo, jugó a dos bandas el pasado jueves en su cara a cara plenario con Sánchez, muy crítica en el discurso de fondo, pero ofreciéndose nuevamente a la negociación. Los nacionalistas aseguran que no votarán a favor de ninguna otra enmienda de devolución de las cuentas en el debate de totalidad los días 26 y 27 y que, de no registrar una propia, el voto sería de abstención con la esperanza de negociar.

A CC se le presenta un dilema estratégico que deberá despejar en pocos días. El Gobierno de Sánchez, por su parte, valora si aprovecha esta oportunidad de incorporar los dos escaños nacionalistas a su nómina de socios parlamentarios para el resto de la legislatura.