Después de no aclarar absolutamente nada sobre las medidas económicas o fiscales contra la inflación – salvo algunas frases cabalísticas debidas al presidente y el vicepresidente sobre el tramos autonómico del IRPF– el Gobierno continuó durante el pleno cantando modestamente sus excelencias, menospreciando a la oposición como se merece y cantinfleando sobre sus proyectos. Es muy difícil sustraerse al asombro. El pleno de esta semana era una ocasión magnífica para que el Ejecutivo anunciara un conjunto planificado de políticas y medidas específicas para reducir el impacto del proceso inflacionista –que continuará al menos hasta principios del próximo año– en las economías domésticas y empresariales. Pues no. No hay prisa. Su hipoteca o su compra en el supermercado no pueden esperar, pero el Gobierno sí. El Gobierno es dueño y señor y sumo sacerdote de su propia pachorra. En este equipo apoyado por cuatro fuerzas parlamentarias existe algo por encima de una gestión mediocre enfangada en un montón de dinero inútil e inutilizado: la casi inverosímil banalidad de su acción política.

En una intervención particularmente aguda la diputada Socorro Beato explicó una verdad muy poco escuchada en los últimos años. «Ustedes presumen de los fondos que reciben de la UE, de la flexibilización de las reglas fiscales, de programas de inversión extraordinarios, pero ustedes no han tenido nada que ver en todo eso. Todo eso son políticas y fondos decididos por la Unión Europea, que ha establecido una estrategia para salir de la crisis, exactamente como en 2008 decidió una estrategia económica muy distinta». Es exactamente eso: una estrategia bastante neokeynesiana que están aplicando en todo el continente gobiernos de izquierdas y de derechas. Y luego está, obviamente, lo que se hace con el dinero. «Actúan ustedes como si ese dinero, el que procede de Europa, fuera gratis, y también como si fuera inacabable», subrayó Beato, «y no es sí: buena parte de ese dinero deberá devolverlo España y, por supuesto, terminará». En ese momento no estaban en sus escaños ni el consejero de Hacienda ni la consejera de Economía. Son las transferencias extraordinarias que proceden de Madrid y de Bruselas las que permiten elevar un presupuesto autonómico por encima de los 10.000 millones de euros. Una cifra récord que no podrá repetirse en el futuro. Para afianzar un extenso Estado de Bienestar –sanidad, educación, vivienda, dependencia– debe contarse con una actividad económica que genere los suficientes recursos para sufragarlo a través de impuestos, tributos y tasas. Y Canarias no los genera. Aumentar estructuralmente el gasto social fiándolo todo al suministro exterior de recursos financieros es una opción sumamente arriesgada.

El Gobierno, por supuesto, no está para atender a estas consideraciones agoreras, sino para pararle las patas a la oposición, que se empecina en preguntar cosas sin otro objetivo evidente que molestar. Y da lo mismo cómo usted se ponga. Pongamos Miguel Ángel Ponce, diputado del Partido Popular. El señor Ponce es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Neumología y máster en Gestión Hospitalaria, jefe de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Doctor Negrín y profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entre otras muchas cosas. Es también uno de los diputados más afables y corteses que un servidor ha visto nunca en la Cámara regional. Pero tuvo en el pleno un desliz: criticar de nuevo las listas de espera, que, como la situación en las urgencias, la Consejería de Sanidad, después de muy modestos avances, ha sido incapaz de reducir sustancialmente. Eso irritó extraordinariamente a don Blas Trujillo, cada vez más hiperestésico. Consejeros como Trujillo o Julio Pérez, caracterológicamente moderados, han sido ganados por la voluntad de escachar al adversario que ha impuesto el hooliganismo parlamentario light cebado por jóvenes talentos como Nira Fierro y Nayra Alemán. Así que en un tono lo suficientemente despectivo para que sonara como tal, Trujillo deslizó que los compañeros del doctor Ponce dudaban de su capacidad o algo peor. Por una vez el diputado conservador saltó de su escaño y exigió respeto porque no iba a tolerar que se lo faltaran. Es una pena que Ponce no le preguntara a Trujillo por su formación académica o su perfil profesional. Estar pegado como una lapa cada vez más monumental a sucesivas poltronas enturbia el juicio a cualquiera.

Es una lástima no disponer de tiempo y espacio para diversos aspectos jugosos de la sesión plenaria, como los planes para la diversificación de la economía canaria, que parecen encargados por la consejera Elena Máñez a Isaac Asimov en paz descanse. Pero la comparecencia de José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, merece, sin duda, un párrafo aparte. Nunca es fácil averiguar qué hace el señor Valbuena en el Parlamento. Y después de escucharlo, invariablemente, la dificultad se vuelve insuperable. Supuestamente Valbuena compareció a solicitud de la Agrupación Socialista Gomera para disertar sobre la «futura estrategia de eficiencia energética». Y es que el consejero, como su camisa, vive en el futuro, Valbuena esperando la aprobación de su ley para ponerse en marcha y su camisa esperando que la planchen. Después de tres años regresando al futuro una y otra vez tiene ya unas tablas magníficas para justificar que no haya hecho nada en materia de lucha contra el cambio climático y muy poco en lo que se refiere a transición ecológica. Lo que ha hecho (y nadie duda que está bien) es repartir muchas subvenciones para financiar estaciones de autoconsumo eléctrico. Valbuena no ha inaugurado ni una triste depuradora en toda Canarias, pero da lo mismo. El 90% de su actividad ha quedado a expensas de la futura ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, un fenomenal artefacto legislativo, largo como un día sin pan, que exigirá que numerosas normativas –incluidos por planes de ordenación urbana– se adapten a sus exigencias y disposiciones. Ayer el consejero recordó sin pestañear que Canarias dispondrá de 700 millones para su estrategia de cambio climático, «una cantidad muy superior a la de cualquier territorio». Eso sí, «deberíamos poder ejecutar una cantidad tan amplia». Sobre medidas concretas, por supuesto, no especificó nada, aunque su departamento tiene preparado un documento con acciones y medidas «en el marco de una legislación específica», es decir, la ley que ha estado elaborando desde 2020.

La portavoz del PP, Luz Reverón, le señaló que ahora, en octubre de 2022, todavía no puede detallar desde la tribuna ninguna política definida y articulado contra el cambio climático y la transición ecológica. Valbuena se apresuró a señalar que el número de estaciones de energía alternativas –mayoritariamente placas solares– se ha multiplicado por 18 desde 2019 «una vez suprimido el impuesto al sol que un ministro del PP, señor Soria, impuso en todo el país». Reverón respondió rápidamente con una sentencia de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo que deja meridianamente claro que jamás existió tal impuesto. «Si tengo una placa fotovoltaica y tiro de esa energía», explica Reverón, «no pago nada; ahora bien, si estoy conectada a la red y ese día está nublado, entonces deberé pagar, como pagan quienes no tienen un mecanismo de autoconsumo». Pero, ¿cómo renunciar al sabroso bulo del impuesto al sol, con toda su carga política, ideológica y hasta lírica? Valbuena no lo hizo y leyó una nota de un consejo de ministros (sic) donde se declaraba que el Gobierno había suprimido el impuesto al sol. Y se sentó muy satisfecho. Se escuchó incluso algún pequeño aplauso socialista. Porque está muy claro. No pasarán. Ni ellos, ni la oposición, ni la realidad.