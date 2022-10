La patronal apremia a salvaguardar en Bruselas el diferencial fiscal canario

En la patronal canaria saben que nunca hay que dejar de tocar las puertas de Bruselas. Ya sea para exponer un problema, para pedir ayuda o simplemente para que las autoridades comunitarias no se olviden del Archipiélago. Y ahora es momento de hacerlo para recordar que una isla no es lo mismo que una Región Ultraperiférica (RUP). Si Baleares ya cuenta con su reserva para inversiones –entrará en vigor el próximo 1 de enero– y aspira a quedar exceptuada de la normativa que establece el máximo de ayudas públicas que pueden recibir las empresas de los Estados miembros, un objetivo para el que se apoya en los sobrecostes de la insularidad, Canarias deberá recordar que los sobrecostes que soportan las RUP son si cabe más gravosos: gran lejanía de la Europa continental –cuando no aislamiento–, dificultad extrema para generar economías de escala, un mercado interior de pequeño tamaño, problemas para captar inversión extranjera aun cuando se ofrecen incentivos tributarios, altos niveles de desempleo y pobreza... En definitiva, Canarias tendrá que llamar la atención de Bruselas para que en la capital comunitaria no se olviden de que su Régimen Económico y Fiscal (REF) también necesita mejoras. Porque si mejora el estatus fiscal de Baleares y de las demás islas no ultraperiféricas de la Unión Europea –y estas ya han conseguido el apoyo de la Eurocámara–, parece una perogrullada que tendrá que mejorar el estatus fiscal de los territorios y regiones en peor situación socioeconómica, entre ellos las RUP. Por eso la patronal canaria no se opone ni a las pretensiones del Govern balear ni a las de ninguna otra isla o archipiélago de la UE, sino que «única y exclusivamente pedimos buscar soluciones para mejorar el REF, para actualizar todos esos aspectos y definiciones que llevamos tiempo reclamando y para introducir mejoras», explicó el presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso. Es decir, mejorar el fuero para que los avances de otros más ricos –el PIB de Baleares es un 25% superior al de Canarias– no vayan en detrimento de la Comunidad Autónoma. En resumen, que se respete el llamado diferencial fiscal.

Clavijo se muestra convencido de que el ‘Govern’ logrará su propósito en detrimento del REF Se trata, ahondó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, de «evitar» que los legítimos logros de otros, como el de Baleares y su flamante reserva para inversiones –un remedo de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)–, menoscaben poco a poco los legítimos derechos del Archipiélago plasmados en su REF. A estas alturas, los dirigentes de la CCE y la CEOE-Tenerife tienen claro que el Govern presidido por Francina Armengol no se va a contentar con el régimen fiscal que Pedro Sánchez le da a Baleares en la ley de los presupuestos generales del Estado para 2023. Es verdad que ahí se incluye por primera vez una reserva de inversiones para las islas mediterráneas, pero no es menos cierto que sus empresas no pueden sacarle tanto jugo como las empresas de aquí le sacan a la Reserva para Inversiones en Canarias. Allí podrán beneficiarse hasta un máximo de 200.000 euros en tres años –como norma general–, mientras que aquí el límite está en una cuantía equivalente al 30% del volumen de negocio anual de la empresa de que se trate. No obstante, ese es el siguiente paso en la hoja de ruta del Govern: conseguir que Bruselas revise al alza las ayudas de Estado en favor de Baleares y las restantes islas de la UE, de modo que su estatus se aproxime cada vez más al de las RUP. Para ello ya cuenta con el apoyo de la Eurocámara, plasmado en una resolución del pasado 7 de junio. Un texto en el que aboga por que «todas las islas» queden excluidas «de los límites aplicables de la norma de minimis», esto es, de ese límite de 200.000 euros. Es más, también exhorta a la Comisión Europea a adaptar «las normas para garantizar que las ayudas para poner remedio a la insularidad no se consideren ayudas estatales sino una compensación para colocar a las islas y regiones ultraperiféricas europeas en pie de igualdad con sus homólogas continentales». «A las islas y regiones ultraperiféricas» sin distinción ni apostilla. Y es a esto, a la homogeneización, a lo que sí se opone de plano la patronal. «Canarias tiene que ir posicionándose», recomiendan los dirigentes de la CCE y la CEOE-Tenerife «Hay que evitar que se iguale», subrayó Ortega, de modo que si a un territorio cualquiera se le concede una mejora, «pues habrá que buscar compensaciones» para no menoscabar el diferencial fiscal del Archipiélago. «Canarias tiene que ir posicionándose», avisó el presidente de la CCE. ¿Qué mejoras pueden introducirse en el REF? Pues si Baleares tiene una RIC, hasta ahora exclusiva de Canarias, ¿por qué Canarias no puede tener las ayudas en el IRPF o las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de que disfrutan empresas y trabajadores en Ceuta y Melilla?, se pregunta Alfonso. También el senador Fernando Clavijo se manifestó sobre la hoja de ruta balear. El líder de Coalición Canaria (CC) se mostró convencido de que el Govern logrará el objetivo de tener un estatus similar al de las RUP y de que lo hará con la anuencia de Pedro Sánchez y el «silencio» de Ángel Víctor Torres.