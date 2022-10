La inflación inflama al Gobierno

Entra en lo normal que el Gobierno considere que la legislatura esté a punto de acabar y entre en modo pregonero triunfador para contar las excelencias de su gestión en los últimos tres años y pico de aves. Lo hacen todos los gobiernos. La particularidad del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres radica en la intensidad vociferante de su apología, en la transformación en propaganda exaltada de hasta el último eructo de los diputados de la mayoría y en la actitud displicente, faltona y a ratos simplemente grosera hacia una oposición que en esos mismos tres años no se ha caracterizado ni por su radicalismo, ni por una agresividad particularmente estruendosa, ni por el rechazo sistemático a los acuerdos. De hecho tanto Coalición Canaria como el Partido Popular (la primera fuerza más que la segunda) han firmado la gran mayoría de los pactos que ha propuesto el Gobierno y que se han desinflado casi inmediatamente. La mayoría del bloque dizque progresista vive en el convencimiento de que la derecha será fulminada el próximo mayo y que el PSOE sacará tantos diputados que será necesario trasladar el salón de plenos a La Hierbita. Y aun así arremeten pleno tras pleno contra la oposición para purgar el pecado de haber gobernado antes. Tiene su gracia porque el PSOE ha sido socio de gobierno de CC en dos legislaturas, Román Rodríguez ejerció como coalicionero presidente del Gobierno y Casimiro Curbelo apoyó solícitamente entre 2015 y 2019, sin faltar un día, a Fernando Clavijo.

Ayer el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, retomó su vieja y entrañable costumbre de discursear brevemente a propósito de la onomástica que se desprenda del calendario. Le tocó a la salud mental, un motivo sobre el que pronunció palabras muy sentidas, consiguiendo, además, que ningún diputado se sintiera aludido. Abrió el turno de preguntas al presidente Torres Ricardo Fernández de la Puente, la primera de muchas intervenciones sobre la crisis inflacionista y su impacto en la economía canaria. Torres le respondió que no podía negarse la evidencia de que Canarias está mucho mejor que en julio de 2019 y comenzó a desgranar por enésima vez su sermón de las bienaventuranzas. Segunda parte: solemnizar que deflactar el tramo autonómico del IRPF a todas las rentas es inadmisible. El presidente se centró en eso con mucho apasionamiento y moviendo los bracitos, como bailando una polka progresista en el escaño. Ninguna fuerza parlamentaria ha solicitado bajadas generalizadas de impuestos, por lo que negar lo que nadie ha propuesto es pura retórica oportunista. Finalmente afirmó que su Gobierno no haría lo que han hecho los fachafrancopantanos en Madrid o en Andalucía, premiar a los ricos para fastidiar a los pobres. Muchos aplausos, como siempre. Corre el rumor de que Nira Fierro ha amenazado a los diputados que no aplaudan con suficiente energía con contarles chistes de Aurelio Abreu cuando era vicepresidente del Cabildo y ella su diligente asesora. En un pacto con la derechona con Coalición Canaria que duró ocho años. Algo que Fierro no suele recordar. ¿Para qué traer fantasmas del pasado?

Enseguida llegó Casimiro Curbelo. Lo mismo, qué se va incluir en el proyecto de presupuestos generales para 2023 como medidas contra la crisis. Modestamente Curbelo señaló que el Cabildo de La Gomera –que preside desde 1991 y dios le guarde muchos años– abona los libros de texto de los pibes y pibas de toda la isla desde hace 16 años. ¿No podría hacerse algo así? Román Rodríguez miraba al techo. El presidente volvió a bailar su polkita y repitió que no va a bajar los impuestos a los ricos. Sinceramente creo que el presidente estuvo a punto de asegurar que no bajará impuestos a los ricos para que no se compren más yates, puros y chisteras. Torres repitió su mejor imitación de Antonio Ozores para reconocer y al mismo tiempo no afirmar abiertamente que deflactarán «a las rentas más bajas» el maldito IRPF, pero se explayó mucho aludiendo a ayudas directas, reducciones y exenciones sin precisar absolutamente nada. Menos mal que después le tocó el turno a la diputada María del Río Sánchez, ardiente adoratriz de los gobiernos de España y Canarias, que exaltó los presupuestos generales del Estado para 2023 como un portento progresista. Torres, por supuesto, estuvo de acuerdo. Quien no vote esos presupuestos es un desalmado o un loco o lleva chistera.

A continuación llegó el minuto de oro del enfrentamiento entre Manuel Domínguez y el jefe del Ejecutivo, que en esta ocasión tuvo un final sorprendente. El líder y candidato presidencial del PP le reprochó la inacción al Gobierno a la hora de combatir la inflación, y Torres –con un cuajo realmente impresionante– citó de nuevo toda la pasta que había conseguido, empezando por «los 1.300 millones para ayudas directas a pymes y autónomos». ¿Qué diablos tendrán que ver esas cantidades –abonadas en año pasado– con la lucha contra la inflación? El presidente siguió desgranando sus grandes éxitos y le preguntó a Domínguez si los reconocía. «¿Es usted capaz de reconocer esto y aquello? Espero su respuesta», finalizó. Que en una sesión de control al Gobierno el presidente del Gobierno someta a un cuestionario a un líder de la oposición supone una arrogancia ––y una falta de respeto al reglamento de la Cámara– más bien indescriptible. Peor aún lo pasó la diputada Vidina Espino cuando algunos minutos más tarde le preguntó al vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez sobre el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras por la inflación que no amaina. Siguiendo su costumbre, Rodríguez se puso a mirar Twitter. Espino le pidió amablemente que hiciera el favor de mirarla a la cara. Cuando acabó, Rodríguez saltó de su asiento y escupió más que dijo: «Miro donde yo quiero». Lleva uno bastantes años siguiendo debates parlamentarios y nunca había visto tanta malcriadez en un individuo que no es ni más ni menos diputado que Vidina Espino o cualquiera de los otros representantes. Malcriadez, arrogancia y una chulería estratosférica acompañan hace tiempo a Rodríguez, pero lo de los últimos meses comienza a resultar repugnante. Por supuesto nadie –y menos aún el presidente de la Cámara– reconvino al señor consejero de Hacienda. Este comportamiento, previsiblemente, tiene cierta influencia en el resto del gabinete. Cuando José Alberto Díaz Estébanez, por ejemplo, preguntó irónicamente al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, qué hacía junto a José Antonio Valbuena en Islandia, tuvo un gesto pródigo: «Usted hace esa pregunta porque así de grande es la democracia». Vamos, que Días Estébanez abusa un poquito de la democracia por preguntarle esas cosas, y Trujillo las admite santamente, sin caer en la tentación de mandarle al cuerno. Al final parece que acompañó a Valbuena a Islandia porque los islandeses estaban fascinados por la digitalización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Como lo oyen. O los islandeses no han visto una receta electrónica del Servicio Canario de Salud o Trujillo se está riendo de la Cámara. Probablemente las dos cosas a la vez.

La inflación se inflamó hasta lo infinito. Rodríguez tuvo dos comparecencias fusionadas en una sobre el problema más angustioso para familias y empresas. Y empezó un festival de humor dadaísta. Empezando por Francisco Déniz, que regaló algunas perlas inolvidables. Entre ellas las siguientes:

a) «La inflación, la inflación es… Los precios no suben por casualidad, sino porque hay unos señores que los mueven en su beneficio, grandes corporaciones y multinacionales y tal. ¿Y el tema de los alquileres? ¿Es también por la inflación?»

b) «No, no, la inflación no es por la guerra de Ucrania. Ni guerra ni nada. ¿Acaso los libros de texto se imprimen en Ucrania?»

c) «Hay que llegar a acuerdos. Un acuerdo con la cesta de la compra como se está intentando por ahí. Una cesta de treinta productos de primera necesidad por treinta euros. O menos. Cosas así. Un esfuerzo así».

Este es el nivel pero que elector no se queje. No está ahí para escuchar estas totufadas por parte de un profesor universitario. Porque Déniz es profesor universitario. Cuando CC y el PP le explicaron a Rodríguez que llevaban pidiendo deflactar el tramo autonómico del IRPF –entre otras medidas, como la actualización de las ayudas al transporte, dejadas de la mano de dios desde 2019– el consejero casi se echó a reír. «Ya sabía que iban a decir eso». Por supuesto aclaró que el Gobierno lucharía por el bienestar de los pobres y desfavorecidos. Casi lo juró por su corbata Gucci. Y nada de bajar todos los impuestos, algo que no han pedido jamás en Canarias las derechas infectas, es decir, CC y el PP. Esa CC con la que cogobierna en Telde, la tercera ciudad de Canarias, y ese PP cuyo presidente, Mariano Rajoy, contó con el voto de Pedro Quevedo para ser investido. Rodríguez gana siempre. Mientras sea consejero de Hacienda y solo mientras lo sea.