El Estado hace caja y dispara un 41% la recaudación en Canarias por la inflación

La Hacienda estatal recaudó hasta agosto en Canarias un 41,1% más que en los mismos ocho meses del año pasado. Una subida a todas luces extraordinaria que obedece a la no menos extraordinaria inflación que azota las economías occidentales. Y que, de paso, engorda las arcas de la Administración pública.

Andalucía, Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana, esta última gobernada por el PSOE, son algunas de las autonomías que han anunciado que van a deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o más bien el 50% del tramo autonómico del IRPF (el otro 50% es del Estado). Deflactar es precisamente ajustar el tributo a la inflación, algo que no se ha hecho desde 2015 pero que ahora, con los precios desbocados, es impostergable, al menos a juicio de los expertos en fiscalidad (el Registro de Economistas Asesores Fiscales ya lo recomendó a comienzos de año). Se trata, en definitiva, de corregir los tramos de ingresos del IRPF en función del mayor coste de vida, de modo que el trabajador contribuya al sostenimiento del estado del bienestar en su justa medida. Esto no ocurre en estos momentos. El asalariado al que se le sube la nómina un 3%, por ejemplo, y salta así de tramo de ingresos en el IRPF acaba pagando más al fisco cuando en realidad ha perdido poder adquisitivo (el sueldo le ha subido un 3%, pero el coste de vida se ha disparado en el Archipiélago un 18% desde 2015). La sangría es si cabe mayor en Canarias, donde los sueldos están por debajo de la media del país y hasta muy por debajo en comparación con los que se pagan en Madrid, Cataluña o País Vasco. La Consejería de Hacienda del Ejecutivo autonómico va a deflactar su 50% del IRPF, al menos para las rentas medias-bajas, las más castigadas por la actual vorágine inflacionaria, pero el Ministerio de Hacienda no parece dispuesto a hacer lo propio con su mitad del impuesto.

El fisco ingresa en la región un 24,6% más que en 2019, un alza 2,3 puntos superior a la del total nacional

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) acaba de actualizar la estadística de recaudación con los datos a 31 de agosto. Hasta ese día, el fisco había ingresado de los ciudadanos y empresas de la región la friolera de 2.413 millones de euros. Una cantidad histórica. De entrada son 703 millones más que en el mismo período de 2021, con lo que 2022 será el primer año en que el Estado recaude en Canarias más de 3.000 millones de euros. El particular récord está en los 2.969 millones de 2019. Ese año, el último antes de la pandemia de coronavirus, la AEAT solo había ingresado hasta el 31 de agosto unos 1.936 millones de euros. Así que en lo que va de ejercicio ha recaudado casi 500 millones más que en el mejor año que la Hacienda estatal había tenido hasta la fecha en el Archipiélago. Casi 500 millones más en medio de la doble crisis de la covid –aún no superada del todo– y de la escalada de los precios. La mayor parte de esos 2.413 millones que el fisco ha cobrado de las familias y pymes isleñas corresponde, claro, al IRPF.

La factura del IRPF asciende en la Comunidad Autónoma –siempre con los datos oficiales a 31 de agosto– a 1.693,4 millones de euros. Todo lo dicho para el total de la recaudación vale para el impuesto sobre la renta: esos 1.693 millones son un 27,8% más de lo ingresado en los ocho primeros meses de 2021; es más, son de nuevo la cuantía más alta de la historia. Con todo, la única medida en el IRPF en favor de las rentas bajas adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez es mejorar las reducciones a quienes ingresen entre 18.000 y 21.000 euros al año. De hecho, según ha explicado la propia ministra, deflactar el IRPF «también beneficia a rentas por encima de 60.000 euros; el IRPF se comporta como una escalera: si reduces el tamaño del primer peldaño, incluso el que más tiene, queda reducido. Por eso, la deflactación es una medida generalizada de impuestos que está contraindicada», ahondó. Sin embargo, la deflactación no tiene por qué ser generalizada, y de hecho pueden tocarse los tramos que engloban a las rentas medias-bajas o solo a las bajas (quien gana 22.000, 23.000 o 24.000 euros al año es tan renta baja como quien gana 21.000, solo que ni siquiera se beneficiará de las mayores reducciones en el impuesto anunciadas por Montero). De hecho, en la Consejería de Hacienda quieren deflactar el 50% del tributo justamente en beneficio de las rentas medias-bajas, es decir, que no será una «medida generalizada». Es verdad que las rentas altas también se beneficiarían de la modificación de los tramos inferiores de ingresos, pero esto se corregiría con medidas que incrementasen la presión fiscal sobre esas rentas altas. Esta es la receta recomendada por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). No obstante, el Gobierno central se ha centrado más en la segunda parte de la ecuación, en recaudar más de las grandes fortunas y patrimonios, que en la primera, en evitar que los trabajadores paguen cantidades indebidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.