6.584 canarios acaparan 23.000 millones en bienes y pagan 32 millones

¿A cuántos canarios afecta el impuesto de Patrimonio? Según datos de la Agencia Tributaria en las Islas hay 6.584 personas que concentran 23.000 millones en bienes, que deben pagar el tributo sobre el Patrimonio. La recaudación de esta tasa en Canarias asciende a 32 millones de euros, por lo que desde Hacienda se considera que no es una cantidad desorbitada para que, los que más tienen, sean exonerados de este gravamen, como plantean otras comunidades.

Son recursos que van a las arcas públicas de la Comunidad, que para 2023 estima ya un crecimiento del Presupuesto de un 11% con respecto a este año, y se alcanzarán los 10.089 millones de euros, 1.000 millones más que las cuentas actuales, por lo que 32 millones es una gota de agua en el conjunto presupuestario. Los datos denotan que de los 6.584 contribuyentes ricos, 5.768 hicieron la declaración de este impuesto y pagaron una media de 5.618 euros por sus bienes. Los declarantes empiezan a pagar a partir del millón de euros, porque la vivienda habitual tiene una exención de 300.000 euros y el resto de sus bienes de 700.000.

Según los asesores fiscales, este impuesto está obsoleto porque se creó en 1978 y no se ha revisado conforme a los tiempos actuales y, además, no se aplica en casi ningún país de Europa, y se pueden dar casos, por ejemplo, de que personas que hayan ganado dinero en una época, hayan pagado por ello y lo tengan en un banco, deben costear un 3% del impuesto mientras que la entidad financiera no les da esos rendimientos.