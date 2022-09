Récord en guaguas y tranvía: 325.000 personas usan ya la rebaja del 50%

Canarias alcanza cifras récord en el transporte terrestre de viajeros: 325.000 personas se benefician ya del descuento estatal del 50% para bonos de guaguas y tranvía. El recuento del uso de todos los modos de transporte urbano e interurbano en las siete islas, elaborado por la Consejería de Transportes, denota que los canarios cada vez más se decantan por el transporte público, y las bonificaciones de las administraciones de las Islas, y ahora del Estado, tienen mucho que ver en la captación de clientes por la rebaja de los precios.

El transporte público en Canarias está sufragado por las distintas administraciones -gobiernos central y canario, cabildos y ayuntamientos- con un coste de 170,8 millones de euros, y el 35% de esos recursos se destina bonificar los traslados, explicó el consejero de Transportes, Sebastián Franquis. Esto propicia que haya un récord de pasajeros.

El consejero calcula que la nueva ayuda estatal -que entró en vigor el pasado 1 de septiembre y finaliza, en principio, el 31 de diciembre-, atraiga a un 15% más de pasajeros, esto es, un incremento de 48.000 nuevos usuarios para llegar a 373.500 viajeros en guagua y tranvía en las Islas.

Ante estas cifras, Franquis defiende que Canarias es la comunidad autónoma con el transporte terrestre más bonificado de todo el país. Es más, la ayuda del 50% en los abonos de guaguas y tranvía, de la que se van a beneficiar esos 373.500 residentes en las Islas, supone el 17,1% del total de la población en Canarias, precisa el consejero, mientras que los 700.000 abonados en los servicios de trenes de cercanías, con apenas una docena de líneas, que se benefician del 100% del descuento en la Península, significan apenas un 1,2% de la población.

Por tanto, frente a los argumentos de la oposición (CC y PP), que considera un agravio que a Canarias no se le bonifique como en la Península con el 100% del transporte, tanto Franquis como el presidente Ángel Víctor Torres, ambos del PSOE, defienden que las ayudas actuales del 50% priman a las Islas frente a otros territorios peninsulares. Ahora, el Gobierno se ha marcado como «objetivo inmediato» prolongar esta bonificación transitoria del 50% a todo 2023, a fin de consolidar el transporte público sobre el privado para favorecer la sostenibilidad del territorio. Así lo expresó ayer el portavoz del Gobierno del Gobierno, Julio Pérez, tras el Consejo de Gobierno, donde Franquis explicó a sus compañeros los datos de las bonificaciones al transporte ante la polémica que se ha generado porque a Canarias no se le da el 100% para las guaguas y el tranvía. Incluso los socios del PSOE en el Ejecutivo, NC, Podemos y ASG, también exigieron la gratuidad del transporte para las Islas, pero ahora el Gobierno «ha unificado su posición», recalcó ayer Pérez, en el sentido de negociar con el Estado el 50% para 2023 y pedir, que no exigir, que la bonificación pueda ser de una cuantía mayor.