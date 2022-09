Los partidos entran en modo electoral con candidaturas clave aún en el aire

Los partidos canarios entran en modo preelectoral con el inicio de septiembre y ponen en marcha la maquinaria para elegir a los candidatos de las diferentes instituciones de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Hay candidaturas que están claras a día de hoy porque no hay discusiones internas sobre las mismas, pero aún quedan por definir instituciones que son clave para las formaciones canarias y que se tendrán que resolver en estos últimos meses de 2022 para llegar a enero con todo listo para un largo año electoral en la que se mezclarán los intereses autonómicos y locales de las fuerzas políticas con los nacionales, ya que después de la cita electoral de mayo vendrá la de final de año con las elecciones generales.

Los tres principales partidos de las Islas –PSOE, PP y CC– tienen sus calendarios programados para definir sus candidaturas electorales antes de fin de año. Los socialistas canarios parten de la base de que los miembros del partido que gobiernan las instituciones canarias repetirán al frente de las listas y una parte importante de los que están en la oposición volverán a encabezar las planchas. En Tenerife no hay dudas de que Pedro Martín, Luis Yeray Gutiérrez y Patricia Hernández volverán a encabezar las planchas al Cabildo y ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz, respectivamente. La principal institución donde el PSOE tendrá que definir su candidatura es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras la marcha del actual alcalde, Augusto Hidalgo, a encabezar la plancha al Cabildo grancanario. Aunque hay varios nombres sobre la mesa las candidatas con más opciones se reducen a dos: Carolina Darias e Inmaculada Medina. Solo en el caso de que concurra finalmente la ministra de Sanidad no habrá primarias porque también suenan otras dirigentes como Isabel Mena o Elena Máñez. La última palabra la tendrán Ferraz y Moncloa y el calendario de primarias se adaptará como en otras plazas para que a finales de noviembre o principios de diciembre esté todo cerrado. Si finalmente Darias es la candidata al Ayuntamiento los socialistas canarios esperan que se decida durante este mes.

Los socialistas, igual que los populares y los nacionalistas, sí tienen claro su candidato a la Presidencia del Gobierno y es que en el actual jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, ponen toda su confianza en lograr un óptimo resultado en los comicios que les revalide como fuerza mayoritaria en las Islas. También el PP con su nuevo líder Manuel Domínguez y CC, con el expresidente Fernando Clavijo, tienen ya todo a punto para que sus dirigentes se lancen a la arena política de inmediato en clave preelectoral.

El PP ultima su estrategia para consolidar la figura de Manuel Domínguez y que sea conocido más allá de Tenerife. Para empezar ha enviado a la actual portavoz y expresidenta Australia Navarro a la Mesa del Parlamento y él será el portavoz en este último periodo de sesiones de la Cámara. En octubre ha convocado una convención autonómica del partido con la presencia del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, para ser ungido como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Pero no todo está tan claro en el PP en el resto de instituciones. Génova ha dado la orden de que los candidatos a las principales ciudades de España estén definidos antes de finalizar septiembre y el resto de planchas en diciembre. Hoy por hoy los populares no tienen candidatos fijos en las principales instituciones canarias. En el Ayuntamiento de la capital grancanaria buscan un perfil que sustituya a Pepa Luzardo que, no obstante, pugna por mantener sus opciones. Otros nombres que suenan son los de José Estalella, Ángel Sabroso y el senador Sergio Ramos. En el Cabildo de Gran Canaria se da por hecho que no seguirá Marco Aurelio Pérez y el nombre que suena con más fuerza es el del alcalde de Santa Brígida y consejero insular, Miguel Jorge Blanco.

En Tenerife también el PP deshoja la margarita en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde se posiciona con fuerza el actual concejal y portavoz del PP en el Consistorio, Carlos Tarife. Para el Cabildo de la isla también en las quinielas vuelve a sonar el que fuera alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, para sustituir al actual presidente del partido, Manuel Domínguez. En el Ayuntamiento de La Laguna las opciones se decantan por Manuel Gómez.

Coalición Canaria tiene previsto que el 30 de septiembre el Consejo Político Nacional refrende a su secretario general y expresidente Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia en 2023. Más allá de eso los nacionalistas tendrán que acelerar el proceso de designación de sus candidatos a partir de octubre donde los únicos aspirantes claros son Francis Candil en el Ayuntamiento de la capital grancanaria y José Manuel Bermúdez como su baza para mantener las riendas del Ayuntamiento santacrucero. Para el Ayuntamiento de La Laguna el elegido es Jonathan Domínguez. Los cabildos de las islas capitalinas están aún en el aire para la formación nacionalista. No está claro que Carlos Alonso vuelva a encabezar la plancha a la Corporación insular tinerfeña y las alternativas que suenan son las de la diputada nacional Ana Oramas y la diputada regional y exconsejera de Hacienda, Rosa Dávila, cada vez más presente en la isla como lo está la socialista Darias en la capital grancanaria, presencias que determinan por dónde se están decantando sus formaciones.

La incorporación de dirigentes a CC procedentes de otros partidos y de formaciones locales complica las cosas en Gran Canaria. Vidina Espino, Juan Ruiz, Antonio Ortega –alcalde de San Mateo– y Onalia Bueno –alcaldesa de Mogán– son dirigentes que se postulan para el Cabildo grancanario y para la lista al Parlamento. Sin ir ya en coalición con Unidos por Gran Canaria como en 2019, los nacionalistas barajan estos nombres para encabezar la lista a la Corporación grancanaria en un intento de mejorar sus resultados en la isla.