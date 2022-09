Elías Bendodo: «La estrategia de Sánchez cambia cada 15 días, es presa de los nervios»

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez tendrán un cara a cara en el Senado el próximo martes. ¿Les ha pillado a ustedes a contrapié?

Si se puede llamar «cara a cara» que Feijóo podrá hablar 15 minutos sobre un tema específico… Porque solo son 15 minutos y después cinco más de réplica. La idea de España que Feijóo tiene en la cabeza abarca mucho más tiempo. Es bueno que los españoles conozcan que hay dos proyectos, el que está funcionando mal ahora en España y el nuestro, aunque sea en 15 minutos. Los españoles van a poder conocer nuestra alternativa.

Ministros del Ejecutivo deslizan que Feijóo no está tan preparado como dice para gobernar España.

Las estrategias del PSOE y Sánchez cambian cada 15 días y ese es el ejemplo perfecto de que son presa de un ataque de nervios. Si tu sociólogo de cabecera te dice que vas a perder las elecciones (en referencia a José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)), es que vas a perder las elecciones.

¿Y qué aptitudes ve a Feijóo para ganar?

¿Estos meses qué han hecho el PSOE y Sánchez? De entrada la estrategia era Vox, pero ahora ya nadie habla de Vox después de lo de Andalucía y el PSOE vio que eso era erróneo. La segunda estrategia era ignorar a Feijóo. No hay que hablar de Feijóo, cuando todos los españoles lo conocen después de haber estado 13 años gobernando en Galicia y cuatro como líder de la oposición. Solvencia de gestión comprobada. El siguiente paso fue insultar a Feijóo. Y los ministros de Sánchez hasta ahora desconocidísimos han salido en manada a insultar de manera encadenada a ver quién decía el exabrupto más gordo y el insulto más grande a Feijóo. Tenemos que confrontar, pero debe entender que hay cuestiones de Estado que el PP y el PSOE tienen que hablar. No digo entenderse, digo hablar. El Partido Socialista ha cortado todos los canales de comunicación y creo que es un error.

¿Qué va a plantear el presidente del PP el martes?

Medidas cargadas de sentido común y alejadas de la ideología. Las del PSOE y Podemos están cargadas de ideología. El PP propone utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance, porque estamos en una situación excepcional. Hay que alargar la vida útil de las centrales nucleares. La energía nuclear ya es verde, lo ha dicho la Comisión Europea. No hay que tener ningún prejuicio ideológico a hacer lo que han hecho otros países como Japón, Francia y Alemania.

El Gobierno ha asumido algunas medidas propuestas por ustedes, como la bajada del IVA a la luz y ahora al gas ¿Esto va a facilitar el entendimiento?

Al Gobierno le cuesta aceptar que nuestro plan era bueno, porque estaba hecho por expertos, hablado con los empresarios y los sindicatos, alejado de la ideología… Lo va aceptando a cuentagotas, pero más vale tarde que nunca.

¿Qué Feijóo vamos a ver en el Senado? Porque mientras tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin renovarse.

Vamos a ver a un Feijóo como hombre de Estado, de mano tendida, que va a poner los intereses de España por delante de los del partido. No como el presidente del Gobierno, para el que primero es el PSOE, lo segundo es el PSOE, lo tercero es el PSOE y, después, el interés de los españoles. Las prioridades del Ejecutivo no coinciden con las prioridades de los españoles. Es cierto que hay que renovar el Poder Judicial y el PP ha presentado su propuesta y el Gobierno ha cambiado las reglas de juego (con su reforma para renovar el Tribunal Constitucional). Es el perfecto ejemplo de que ni quiere ni puede pactar la renovación del CGPJ, porque las propuestas del PP, con recomendaciones de la Unión Europea, no le gustan. Y, en segundo lugar, sus socios de Gobierno no les dejan, porque supone romper con Bildu, con los independentistas catalanes y con Unidas Podemos, que son los que sostienen el Ejecutivo.

¿Por qué está tardando tanto Feijóo en verse con Abascal a solas?

Las prioridades son las que son. Tendrá que verse con líderes de otros partidos políticos cuando las agendas lo permitan, no solo con Abascal sino con Arrimadas, con el PNV, con Coalición Canaria, con UPN…

Las encuestas señalan que lo necesitarán para alcanzar la Moncloa.

Las encuestas decían eso en Andalucía y ahora mismo formamos un Gobierno solo del PP. Feijóo no puede renunciar a su propia historia y es haber conseguido cuatro mayorías absolutas. No hay por qué renunciar.

¿Espera pasar de 89 a 176 escaños en las próximas generales?

Más difícil era pasar de la oposición en Andalucía a sacar mayoría absoluta.