Curbelo: «Torres tiene un ‘plus’, nunca ha sido sumiso a Madrid»

Usted ha dicho más de una vez que confía en Ángel Víctor Torres ¿Esa confianza se traslada a su partido en Canarias y al Gobierno socialista en Madrid?

Ángel Víctor Torres tiene un plus, y eso hay que reconocerlo. Todo se puede mejorar, la acción de Gobierno en Canarias y España, pero esta es la realidad.

¿El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido en cuenta a Canarias todo lo que debería?

Ahí cabría aplicar la canción Todos queremos más (risas). Canarias es una región ultraperiférica. El Estatuto de Autonomía recoge las singularidades y las especificidades canarias y por eso tenemos nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). Se tiene la sensación de que vivimos en islas donde nos estamos permanentemente amparando en privilegios, y no es verdad. Vivimos en una región alejada con dificultades. ¿Se ha tenido en cuenta a Canarias? Indudablemente, pero hace falta reforzar políticas. Algunas llegan en el tiempo oportuno y otras un poco más tarde. Por ejemplo, el traspaso de las competencias en costas está firmado ya y llegará en enero.

¿Se ha respetado el REF?

Nuestro REF se respeta. Sin embargo, en muchas ocasiones existe la tentación de no cumplirlo adecuadamente. Aunque yo sinceramente no creo que sea por parte de los políticos, son los funcionarios que aplican las especificidades. A veces creen que nosotros pedimos de más y no es así. Solo exigimos lo necesario para tener igualdad de oportunidades. Hay que reforzar políticas y ya hay algunas de ellas que no han tenido la fortaleza adecuada.

¿La gestión de la crisis migratoria es una de ellas?

Exacto. No es razonable de ninguna de las maneras que Europa no tenga una estrategia para Canarias respecto al fenómeno migratorio. Que no la tenga Europa y que tampoco la tenga España. Cada día recibimos más migrantes y somos el escenario de dramas humanitarios. Tenemos que tener una política para gestionar esta situación. ¿La tiene España? No como a mí me gustaría. Entre otras razones porque las relaciones bilaterales y las relaciones con los países del entorno geográfico próximo tienen que servir, no solo para atender a los migrantes cuando lleguen, sino también para actuar desde allí. La diplomacia y la cooperación tienen que funcionar mejor.

"El plan energético no es afortunado ni para los negocios ni en negar el 100% al transporte"

La oposición ha utilizado la crisis migratoria y otras cuestiones como la bonificación al transporte para acusar a Torres de ser «sumiso» frente a Madrid. ¿Comparte esta visión?

Se pretende hacer ver que siempre se hace lo que dice el Gobierno central sin ser exigente con ellos. Y eso no es real. Estoy en desacuerdo. Otra cosa distinta es que en determinados aspectos siempre quepa la posibilidad de pedir más. Pero es más seguro que haya una respuesta de cooperación favorable estando el mismo color político en el Gobierno de España y en el de Canarias, que no estándolo. Eso de que hay sumisión no es correcto. La oposición busca argumentos maximalistas para poder tener también un espacio político para discrepar.

¿Luchó el presidente canario por aumentar al 100% la bonificación al transporte?

La bonificación del 100% la pidió el Gobierno canario, incluido el PSOE, y también la oposición. Otra cosa es que la dimensión de las respuestas sea a satisfacción de todos. Lo mismo ocurre con los palmeros, no todos están satisfechos con la respuesta, pero eso no quiere decir que no se hayan dado. Ha habido muchas cosas positivas, por eso Sánchez ha venido a La Palma tantas veces.

¿Cree que las medidas del plan de ahorro energético del Gobierno central son las más adecuadas para el Archipiélago?

Canarias requería de una atención particular, por eso también era necesario que se mantuviera la bonificación del transporte al 100%. Tampoco creo que haya una variación excesiva entre lo planteado en España y los planes de otros países europeos. Nosotros no somos un territorio continental, por eso era necesario que la movilidad urbana e interurbana tuviera un 100% de bonificación. El plan no fue muy afortunado respecto a las temperaturas del aire acondicionado y las medidas para los negocios porque aquí tenemos más dificultades en el marco de la especificidad climatológica. Faltan muchas cosas por hacer, debemos hacer una apuesta muy clara por las energías renovables. Y en ese camino estamos, hay recursos, pero debemos tener una planificación regional tomando en consideración el territorio de cada una de las islas. Ya veremos si esto va a ser posible.