Casimiro Curbelo: «No va a ser fácil, pero por mí repetiría el ‘pacto de las flores’ en 2023»

Quedan solo nueve meses para volver a las urnas y el pacto de las flores se mantiene ¿Qué valoración hace de la legislatura?

Hago una valoración positiva. Es verdad que hemos vivido un tiempo de pandemia y ha sido muy complicado. Años difíciles para la economía y para la salud de las personas. Pero el pacto ha respondido de buena forma, con la mayor eficacia posible y se han hecho cosas. Hemos visto que el pacto no solo ha tenido proyección, sino que va a pervivir durante los cuatro años del mandato. Y todavía quedan cosas muy importantes por hacer. Yo lo único que pediría es que en el tiempo que queda atendamos a los ciudadanos, porque ahora parece que todos los partidos miran a mayo. Y no, esa política la dejamos para cuando se acerque la convocatoria y las elecciones. La oposición debería hacer un trabajo moderado y constructivo en este momento de dificultades, porque estamos inmersos en una recesión económica. Ahora la gente va a sufrir y nos necesita a todos.

¿Repetiría alianza o se arrepiente del apoyo al pacto progresista?

No me arrepiento. En aquella ocasión fue la Agrupación Socialista Gomera la que inclinó la balanza del pacto de gobierno. Veníamos de etapas con gobiernos progresistas muy puntuales. El Partido Socialista había participado en la historia de Canarias cuando Jerónimo Saavedra fue presidente y cuando José Miguel Pérez fue vicepresidente del Gobierno. Fueron periodos cortos si los comparamos con los gobiernos de otras opciones políticas. Y entonces dijimos: ¿por qué no? Vamos a probar con un gobierno progresista. Un gobierno de izquierdas, que es difícil porque son cuatro fuerzas. Lo hicimos posible e indudablemente no me arrepiento. Es una opción que no es fácil que se repita, pero es posible, y si se diera, yo volvería a estar allí. Nosotros somos partidarios de repetir un pacto de las flores si se dieran las circunstancias en el año 2023.

¿Está satisfecho con la gestión que se ha hecho desde la Consejería de Turismo que dirige Yaiza Castilla?

Estoy contento. Se ha hecho todo lo que se ha podido. Yo soy optimista por naturaleza, pero también soy muy exigente conmigo mismo y con los demás. Yaiza Castilla es una excelente consejera de Turismo y tiene un equipo formidable. Pero en cualquier caso, no solo para Turismo, siempre cabe la posibilidad de pensar que podemos hacer más. Y me refiero a otras áreas del Gobierno.

¿Algún ejemplo?

Yo estoy muy preocupado con algo que no es nuevo. La reforma de la Administración pública es muy necesaria y nadie la ha querido hacer. Hoy existe un déficit muy potente, especialmente en materia de recursos humanos. No es razonable que un ciudadano espere hasta tres años por la respuesta a una petición. Y esto ocurre como consecuencia de que la Administración se ha atomizado, faltan muchos medios y la reforma no llega. Corremos un riesgo de colapso en la Administración pública y se producirá no mucho más allá de cuatro o cinco años.

"ASG tiene contacto con líderes políticos para ampliar la base electoral en las Islas"

Si repite en el Gobierno ¿qué áreas le parecería interesante que controlara ASG?

Lógicamente repetiría Turismo, entre otras razones porque ya hay una experiencia y ha habido una capacidad de respuesta. Pero creo que esa reflexión tendría que producirse en el momento en el que se reflexione para la conformación del Gobierno.

Ya me ha dicho que repetiría en el pacto de las flores, pero viendo que Podemos pierde fuerza e incluso podría desintegrarse ¿Estaría dispuesto a dejarse tentar por otros partidos como CC?

Hay que ser muy claros en este asunto. Le dije que repetiría en el pacto de las flores. A partir de ahí, si eso no fuera posible, habría que analizar qué casuística se va a producir en Canarias para conformar un gobierno estable. La Agrupación Socialista Gomera es un partido que trabaja para construir en el sentido más amplio de la palabra. Además, estamos para cooperar en la consolidación y dar respuesta a un gobierno estable en Canarias y lo estamos demostrando en el pacto de las flores. ¿Podemos abrir el abanico a otras posibilidades? Indudablemente. Si no repite el pacto, habrá que pensar en cualquier otra opción. ¿Cuáles? No las sabemos.

¿Va a presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias?

Tenemos que analizarlo en el congreso que celebraremos el día 17 de septiembre. Nosotros queremos seguir haciendo crecer nuestra base social y electoral en La Gomera y en todas las islas, no nos engañemos. Especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y lo queremos hacer en las elecciones municipales, insulares y autonómicas. Todo este tipo de decisiones las tomaremos también en el congreso. Eso tenemos que acordarlo porque no es una decisión fácil. Y también las candidaturas para el Congreso de los Diputados y para el Senado. ¿Me veo de candidato a la Presidencia del Gobierno? Claro que sí. ¿A quién le amarga un dulce? A mí no. Yo he sido de todo en política y también uno tiene que saber que tiene límites. Esto no es lo que uno quiera, es lo que el partido determine y lo que las circunstancias sociales y políticas permitan. También hay que pensar en el futuro, porque el futuro lo tenemos que construir entre todos.

Entonces la jubilación no está cerca...

No, no ... (risas). Si por mí fuera, por supuesto que no. Me encanta la política, no me pretendo jubilar y espero que el partido tampoco me jubile para mayo de 2023.

Hay voces que apuntan que usted lidera desde hace un tiempo la creación de una nueva fuerza política en Canarias para ganar representación por todo el Archipiélago. Incluso se habla de figuras que estaban en Ciudadanos como Saúl Ramírez o Teresa Berástegui ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Lo que ha habido son contactos con colectivos y partidos políticos en los ámbitos locales que tenían interés en conformar mayoría. Eso es real. Nos vimos en Lanzarote, hemos trabajado en El Hierro y lo vamos a seguir haciendo. ¿Hasta qué nivel? Esa es la clave. La dimensión la definiremos en función de lo que determine el partido. Sí se produjeron conversaciones, pero no han dado ningún resultado que implique crear una estructura política a un nivel amplio. Eso, en todo caso, se producirá si la circunstancias lo permiten y el acuerdo va en esa dirección antes de final de año.

¿Habla de un partido diferente a ASG?

No, no... Para apostar por una dimensión de partidos en cada una de las islas hay que tener las cosas claras, incluidos los medios humanos, y esto no es tan fácil por mucha voluntad que tengan grupos pequeños de querer hacer cosas. Y está ocurriendo, a cada momento aparecen grupos políticos de ámbito municipal que quieren tener una proyección más amplia. Nosotros tenemos muy claro que vamos a establecer una coordinación, lo hemos hecho hace algún tiempo con El Hierro y lo vamos a seguir haciendo porque ya lo hemos hablado con el líder de Asamblea Herreña (AH), David Cabrera. De cara al congreso estamos pensando en hacer crecer nuestra base social y electoral en La Gomera, y si fuera posible ampliarla. Los lugares en los que lo haremos están por determinar.

Los que han tenido que cambiar de nombre para poder presentarse en mayo a las elecciones son los integrantes de Nueva Canarias-Bloque Canarista. ¿Qué opina de la jugada de los nacionalistas para esquivar la polémica?

Todos los partidos estamos sometidos al rigor de la legalidad y por tanto debemos justificar y dar cuenta de la contabilidad anual. Lo que es sorprendente es que durante cuatro años no se percatara nadie de lo que sucedía. Han dejado de estar en el marco de la legalidad y por eso han tenido que cambiar de nombre. Realmente es un partido nuevo para poder concurrir porque el otro no existe y no tiene posibilidad de existir. Ninguno se alegra de que esto ocurra, pero nos sorprende.

"No es el momento de aprobar una tasa turística ni de limitar el crecimiento del sector"

¿Cree que esta cuestión les pasará factura en las urnas?

La política es muy cambiante, incluso de un día para otro. Queda poco tiempo para las elecciones de mayo y el ciudadano se percata de las cosas.

Precisamente coincide con Román Rodríguez en la preocupación por el crecimiento demográfico en las Islas y su distribución. ¿

Cree que una buena medida pasa por aplicar incentivos fiscales para las islas verdes?

Cuando comience el periodo de sesiones voy a presentar un proyecto de ley para reducir la fiscalidad de las islas que tienen hoy dificultades relacionadas con sus recursos. Desde ASG planteamos una fiscalidad para aliviar a las economías de las pequeñas empresas y de los ciudadanos en estas islas para poder enfrentar con igualdad los retos del futuro.

¿Es partidario de poner límites al crecimiento turístico para combatir el reto demográfico?

Ahora mismo uno de los problemas más serios que tenemos es el fenómeno del crecimiento demográfico y yo he escuchado a líderes políticos decir que hay que aprobar ahora una tasa turística. Ahora no es el momento de hablar de ninguna tasa turística porque estamos en recesión. También he escuchado que hay que poner límites al crecimiento turístico y tampoco debemos hacer eso. Lo que sí hay que hacer es cualificar y buscar la excelencia en la prestación de servicios y en el turismo. Y hay que redistribuir la riqueza. Hay zonas despobladas en las Islas con un menor desarrollo turístico y otras en las que ocurre lo contrario. Hay que aplicar una visión regional en la planificación de cada isla porque hoy se tiene solo una visión insular.

¿La sostenibilidad es una prioridad para ASG?

La lucha contra el cambio climático nos está desbordando y debemos reducir el consumo de energías fósiles que son más caras y contaminantes. En La Gomera ya apostamos por esto con cinco parques eólicos. Antes de final de año la isla va a ser autosuficiente en producción energética, en energía limpia. Serán cinco parques eólicos que producen algo más de lo que consume la Isla, unos 14 megavatios. Y tengo entre manos otro gran proyecto.

¿De qué se trata?

Desde hace muchos años estoy trabajando en un proyecto de sostenibilidad para La Gomera que está vinculado a la economía circular de cinco grandes áreas: ciclo del agua, residuos, energías renovables, movilidad sostenible y digitalización. Está muy avanzado y conlleva inversión público-privada. La iniciativa servirá para poner a la Isla de ejemplo frente al resto del mundo en materia de sostenibilidad. Le entregué personalmente el proyecto a Pedro Sánchez cuando vino al congreso del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria y mostró muchísimo interés.