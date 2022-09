Los usuarios celebran a medias el descuento en el transporte

El descuento en las tarifas de guaguas y tranvías, que entró ayer en vigor, generó en los usuarios una sensación en el terreno de la celebración moderada. Unos se alegraban de la iniciativa y otros pedían la gratuidad absoluta. Al menos esas fueron las reacciones que captó este periódico al pulsar la opinión junto al Intercambiador de La Laguna, donde también se encuentra una parada del tranvía, y en el centro histórico de la ciudad. «Yo lo veo perfecto. Yo uso el bono mensual y me va a costar la mitad», expresó Rubén González, de 28 años y trabajador de una empresa informática, al ser preguntado por la medida.

En concreto, detrás de la iniciativa está el descuento en las tarifas decretado por el Gobierno de España para incentivar el uso del transporte público y como ayuda a las familias. En el caso tinerfeño, esto supondrá que el abono de residente pasará a costar 19 euros mensuales y los de tipo joven, senior y para personas con discapacidad requerirán un desembolso de 15 euros, según han detallado en las últimas fechas desde el Cabildo de Tenerife.

«Me parece mal la reducción cuando en la Península está gratuito. Si todos pertenecemos al mismo estado debemos tener los mismos privilegios». Así se expresó Antonio Cedrés, más conocido como Toni, que suele utilizar con regularidad tanto la guagua como el tranvía. No fue el único que se pronunció en esos términos. Las manifestaciones de este vecino del barrio de San Honorato y conocido fotógrafo de La Laguna coinciden con las de Carmen Díaz, de Taco y de 64 años, y que en la mañana de ayer se había trasladado hasta el centro de la ciudad para hacer unas compras. «Debería ser gratis como en el resto de España», zanjó, antes de lamentar el escenario actual de inflación y dificultades económicas por las que atraviesan muchas familias.

«Deberían bajar todo»

Antonio de la Rosa, de Santa Cruz y de 51 años, también se mostró contento con la reducción, aunque la ve insuficiente: «Lo que deberían es bajar todo. Esto está bien, pero que se abarate la luz también, que no se puede poner ni una lavadora porque se dispara la factura; la comida, que vas al supermercado y hay que estar mirando los precios porque, si no, la cuenta es carísima; la gasolinera… Ahora lo que están haciendo es subvencionar todo y parece que estamos viviendo de la caridad del Estado», reflexionó, antes de agregar: «No sé cuál es la solución, pero esto no puede seguir así».

Otra usuaria habitual del transporte público se sumó a la opinión de que debería ser totalmente gratis. Su hijo, con más voluntad que éxito, intervino y la trató de persuadir de que incluso sin descuento ya era barato: «Tampoco es tan caro, con menos de 40 euros puedes estar viajando por toda la Isla un mes entero». La madre no parecía del todo convencida. Asimismo, lamentó las dificultades para acceder a los bonos sociales que encuentran algunos pensionistas como ella. Según expuso, si se dispone de una prestación algo superior a la media y sin necesidad de que sea excesivamente alta, como es su caso, ya no es posible beneficiarse de los descuentos aparejados a ese tipo de abono. «Deberían flexibilizar las condiciones», reivindicó.

En el interior del Intercambiador de La Laguna se formaba una cola en la venta de bonos. Esta se repetía en la oficina de Metropolitano de Tenerife ubicada junto a la última parada de La Laguna, en la avenida de La Trinidad. «Sí, vine porque me dijeron que a partir de hoy era más barato», manifestó María González al ser preguntada por si su espera tenía algo que ver con la disminución en los precios. «Estoy estudiando e intento gastar lo menos que puedo; así que, si me ahorro dinero en esto, mucho mejor», apuntó.

También pasaba por allí, tras bajarse de un tranvía procedente de Santa Cruz, Eduardo. Este consideró insuficiente la medida, pero al mismo tiempo se alegró de que al menos sea «un poco más barato». En su caso, no tenía claro lo que debía hacer para pagar menos. Según explicó en los últimos días el Cabildo, la reducción de las tarifas se aplicará a los usuarios habituales a través de los diferentes abonos mensuales. «Para beneficiarse del descuento los usuarios no deben realizar ningún trámite adicional; únicamente deberán renovar de manera habitual su abono, tal y como lo hacían hasta el momento», apuntó en una nota.

Más en detalle, cada mes una media de cerca de 50.000 personas utiliza el abono de transporte público en Tenerife. El más utilizado es el abono joven, con 30.687 usuarios, una demanda que se espera que se incremente entre un 10 y un 15% con esta medida, según las estimaciones de la institución insular. «En el Cabido hemos habilitado una partida de 10 millones de euros que permitirá mantener la reducción de las tarifas en un 34% a partir del 1 de enero», indicó el consejero de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, el miércoles. «Seguiremos trabajando para que el descuento se mantenga el próximo año con la ayuda del Gobierno canario y del Estado», manifestó el líder de Ciudadanos.