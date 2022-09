Arriaga: «El aumento se notará con el comienzo del curso académico»

El consejero de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, consideró ayer que los efectos de la reducción en el precio de los bonos de guaguas y tranvías se percibirá sobre todo en las próximas semanas, al compás del comienzo del curso académico en los diferentes niveles. A media tarde de este jueves, el también vicepresidente de la institución insular apuntó que todavía, y a la espera de que se cerrase el primer día de ventas, no contaban con demasiados datos que permitiesen realizar un balance de la puesta en marcha de esta iniciativa que llevará aparejado una reducción del 50% en el precio de estos medios de transporte.

«Nosotros lo que esperamos es que cuando se va a notar el aumento en la venta de abonos, y sobre todo en los abonos joven, es al empezar el curso escolar, de institutos y de la Universidad», manifestó. «Ahora mismo, ha empezado la población trabajadora a comprar los abonos», continuó sobre las sensaciones que dejaba el primer día. «Estamos hablando de que, de los 50.000 abonos mensuales, 30.000 son de abonos joven», cifró. «Con lo cual son los jóvenes los que mayor porcentaje tienen de utilización de estos bonos», explicó Arriaga, líder de Ciudadanos (Cs). Arriaga apuntó que en los últimos días sí se ha notado una ligera bajada en la compra de bonos, lo que han interpretado desde el Cabildo que se trataba de usuarios que han esperado para renovar su bono a partir de la entrada en vigor del descuento.

Preguntado por la reducción del 50% y la gratuidad, el consejero insular insistió en su postura de las últimas fechas. «Yo lo he dicho muchas veces: el que pueda ser gratuito podría ser una opción siempre y cuando el Gobierno del Estado ponga la partida presupuestaria necesaria para que sea gratuito. También que sea gratuito durante cuatro meses es una opción que no me convence. A mí me parece más importante que el transporte y la reducción que pongamos en marcha desde el Cabildo, el Gobierno de Canarias o el Gobierno del Estado tiene que durar en el tiempo», expresó.

«Si es gratuito durante cuatro meses no va a facilitar que la gente deje su coche para coger el transporte público. En ese caso lo dejará durante cuatro meses y el 1 de enero volverá a coger su coche y no el transporte público», apuntó en relación a que, por lo pronto, el descuento estatal tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2022. Y completó: «Por eso nosotros apostamos por el descuento que sea; el que sea, pero que sea permanente en el tiempo».

Al menos un 34% de reducción en 2023

Enrique Arriaga recordó que desde el Cabildo contemplan una partida para descuento en el transporte el próximo año, «de tal manera que el 34% de descuento ya lo tenemos garantizado de cara a todo el 2023». Y prosiguió indicando que ahora lo que buscan es tener apoyo del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado en 2023.

El también responsable insular de Carreteras lamentó que, en esta «lucha» que ha habido para hacer posible el descuento, el Gobierno regional «no ha participado económicamente». En este punto, puso de relieve que el Cabildo de Tenerife «sí está implicado disponiendo estos 10 millones para 2023», y demandó que el Ejecutivo canario «debería también arrimar el hombro y aportar una partida económica para conseguir que los canarios viajemos por menos precio».

Arriaga reiteró la importancia de que el descuento sea permanente. «Incluso, si fuera gratis, cuatro meses no va a servir. Debería ser un descuento permanente», afirmó. Y es que, en su opinión, esa es la fórmula que realmente conseguiría ayudar a quienes lo están pasando mal económicamente y para la disminución del uso del coche.