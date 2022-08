La experiencia y la antigüedad serán decisivas para dar fijeza a los interinos

El Gobierno regional, las corporaciones locales y los sindicatos ultiman las bases de las convocatorias que se publicarán antes de final de año para estabilizar a los empleados públicos interinos que trabajan en las administraciones públicas canarias, más de 25.000 en las Islas. La principal clave sobre la que se trabaja es valorar con el mayor porcentaje posible la experiencia profesional y la antigüedad en el puesto de trabajo, adecuándola a la labor que se desempeña en la Administración.

Durante el mes de agosto ha habido algunos contactos, pese al parón estival, para que el proceso de negociación se acelere en septiembre, de tal forma que en octubre estén definidos y publicados los criterios y no esperar a final de año, que es el plazo máximo marcado por la ley de estabilización.

Sobre la mesa ya hay una propuesta de calendario en el caso de la Comunidad Autónoma, apalabrada entre la Consejería de Administraciones Públicas y las centrales sindicales representativas. Entre el 5 y el 8 de septiembre se han programado jornadas con presencia de todos los sectores afectados para realizar una puesta en común no vinculante de los criterios de las bases que se están debatiendo. A la semana siguiente, del 12 al 16, se pretende convocar dos mesas de trabajo en el ámbito de la Administración General para tratar las propuestas concretas que regirán los procesos de estabilización, tanto las de Función Pública como las de los sindicatos.

Será a partir del 19 de septiembre y antes de final de ese mes cuando se convocarán la mesa sectorial del personal funcionario de la Administración General y la comisión negociadora del convenio colectivo del personal laboral con el fin de aprobar las bases generales que regirán todos los procesos de estabilización.

La titulación, en tercer lugar

Ya hay corporaciones locales que han avanzado en las bases para estabilizar a sus empleados interinos. El Cabildo de Tenerife publicó en julio la convocatoria para consolidar a varias categorías profesionales de la Corporación, entre ellas electricistas, peones agrícolas, personal de mantenimiento y operarios ambientales. El principal mérito que se valora es la antigüedad en la plaza igual o equivalente a la objeto de la convocatoria. En segundo lugar se valora en puntuación la experiencia profesional, sobre todo en puestos relacionados con las plazas ofertadas. Ya en tercera posición se encuentran la formación y la titulación.

En el Cabildo de Gran Canaria se debate un borrador de propuesta sobre los criterios que regirán las bases de la convocatoria de estabilización. Sobre una puntuación total del concurso de 100 puntos, los méritos de la experiencia profesional supondrían el 60% de la puntuación, un 20% los procesos selectivos superados y el restante 20% la formación.

En el marco de la experiencia laboral, se dará prioridad a la labor profesional como funcionario interino en la misma escala y subescala de la plaza convocada en el Cabildo grancanario, mientras que la experiencia en otra administración pública se puntuaría con menor rango para evitar un trasvase masivo de empleados entre administraciones, un temor que existe desde que se lanzaron los procesos de estabilización.

Diferentes ayuntamientos, cabildos y la propia Comunidad Autónoma, además de las centrales sindicales, han propuesto bases y han cruzado información con el fin de realizar convocatorias homogéneas en las distintas administraciones.

En las próximas semanas se trata de decidir sobre los porcentajes, es decir, si 60/20/20 o 80/20 o incluso 90/10 sobre la experiencia o la antigüedad como criterios preponderantes para consolidar la plaza de los interinos que llevan años trabajando para la Administración y acumulando experiencia en sus puestos de trabajo.

Pero todo proceso selectivo tiene sus riesgos y estas convocatorias extraordinarias de estabilización masiva de personal temporal no están exentas de problemas y posibles desfases. Por un lado, el comité de huelga del personal interino de la Administración General o los médicos sin plaza mantienen sus posiciones beligerantes porque consideran que habrá empleados que se quedarán fuera de su plaza pese a los años trabajados y las demandas judiciales que se han presentado y, a buen seguro, se interpondrán en los próximos meses pueden interrumpir los procesos en marcha.

Otra cuestión que atañe directamente a la Administración es la convocatoria y sus posibles fallos. El primer ejemplo se ha dado en Cataluña, comunidad que se ha adelantado a todas las demás convocando los concursos de méritos para los funcionarios interinos y para el personal laboral temporal entre junio y julio. La polémica ha saltado hace unos días, ya que de los 31.000 empleados sujetos a este proceso, 4.000 han presentado solicitudes defectuosas, lo que les puede dejar fuera de la estabilización laboral.

El problema ha saltado ante los numerosos errores en las inscripciones en el concurso de méritos, lo que ha provocado que se haya generado un aluvión de reclamaciones de manera urgente y el consiguiente colapso en la Administración autonómica. En la mente de todos están los problemas surgidos en varios procesos selectivos convocados por el Gobierno regional y en los últimos meses la lista de reserva complementaria. Siete meses después de la inscripción de más de 47.000 personas, aún no se ha llamado a nadie a trabajar por errores en la autobaremación que aún se están corrigiendo.

Todas las miradas se dirigen hacia Bruselas

Mientras el Gobierno y las corporaciones locales canarias imprimen celeridad a los procesos para estabilizar a los miles de interinos que trabajan en las administraciones isleñas, plataformas, colectivos, despachos de abogados y juristas advierten que aún no está todo dicho en el proceso de estabilización abierto con la ley 20/2021 ya que, en última medida, se tendrá que pronunciar la Justicia europea sobre los distintos recursos y peticiones de aclaraciones que se han realizado desde España. Entre las cuestiones que algunos juzgados han elevado a la Unión Europea se encuentra si la ley infringe la directiva al no sancionar los abusos producidos o no convertir la sucesión de contratos temporales en indefinidos. De esta forma la pelota vuelve a estar en el tejado de Bruselas, que probablemente no se pronunciará como muy pronto hasta la primavera de 2023, según vaticinan los expertos. En diferentes comunidades grupos y colectivos de interinos en abuso de temporalidad se están movilizando y preparando recursos ante los tribunales en contra de los procesos de estabilización que se van a convocar. Pero tampoco las plataformas de opositores están conformes con la solución ofrecida, ya que, en su opinión, no se cumple con el precepto constitucional de la igualdad, el mérito y la capacidad para acceder a la función pública.