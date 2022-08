Esther González: «Es insultante que Sánchez mezcle nuestro REF con las ayudas transitorias al transporte»

¿Pedro Sánchez ha defraudado con negarse a bonificar al 100% las guaguas y el tranvía canarios como lo hace con los trenes en el resto de España?Yo

creo que el problema aquí es una falta de conocimiento del REF (Régimen Económico y Fiscal). Algo que tenemos desde los Reyes Católicos resulta que en Madrid, en la meseta, nadie lo conoce, porque da lo mismo que sea en Madrid o en Andalucía, nadie lo conoce y no se quieren enterar. Se empeñan en ignorar el REF permanentemente y da lo mismo este gobierno o los anteriores. Son muchas cosas. En este tema de transportes, en las ayudas al audiovisual, en el comercio triangular de la ZEC...

¿Y en los presupuestos del Estado se cumple el REF?

En los presupuestos es verdad que todas las partidas del REF económico se han cumplido y han estado dotadas, que eso no había pasado antes.

¿No había pasado ni con Mariano Rajoy? Porque en 2018 NC avaló los presupuestos.

Las partidas del REF nunca han estado dotadas. En los años 17 y 18 fueron dotadas pero no por Rajoy, sino porque se les obligó al necesitar nuestros votos para poder sacar el presupuesto. Con este Gobierno sí se cumple, otra cosa es que estén dotadas con la cantidad que deberían estarlo. Es decir, si la dotas no incumples, y luego está la negociación.

Volviendo al transporte terrestre. Ustedes, Podemos y ASG son socios del PSOE y defienden el 100% de ayuda. Los socialistas se desmarcan en el Parlamento y en el Gobierno.

El REF es una ley que está anclada en el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica y además se aprueba en Madrid. Y en el caso del transporte, en particular, en el artículo 8 del REF se consiguió en la negociación que en Canarias no se distinguiera el transporte urbano del interurbano. De cara a la financiación de Madrid solo existe el transporte integrado de carácter insular, no lo que a ellos les dé la gana, porque ellos solo querían financiar al transporte interurbano [con una subida del 30% ya estipulada para toda España al 50% en Canarias], y no pueden hacerlo porque por el REF no existe el transporte interurbano sino el transporte integrado de carácter insular, que es el urbano, el tranvía y el interurbano. Y me alegro de que a la primera se hayan enterado y lo hayan modificado, y ahora esté todo el transporte.

Eso es para el 50%, es decir, bonificar a Canarias con un 20% más durante los cuatro meses que dura esta medida transitoria, pero no es el 100%, como reclaman, para igualar a las Islas a las bonificaciones de los trenes en la Península y Baleares.

Vamos a ver. En el año 2018 se introduce en el REF que el transporte urbano regular de viajeros es un transporte público esencial por las especiales circunstancias de Canarias y se considera transporte insular integrado, y el Gobierno estatal tiene la obligación de garantizar la financiación del transporte; ya no es una ayudita como nos daban antes. Antes te daban una cantidad y tú ponías el resto, pero ahora no, ahora se tiene que «garantizar la financiación», pero me da que tampoco aquí lo saben. Mi planteamiento y del partido es: las carreteras que el Estado financia son las carreteras de interés general porque allí pasan de una comunidad autónoma a otra, pero como nosotros no nos podemos pasar de una comunidad a otra, negociando conseguimos que se asimilara a las carreteras de interés insular a las carreteras de interés general, y por eso las financia el Estado. En este caso del transporte terrestre es exactamente lo mismo. Lo que se ha conseguido con este artículo 8 del REF en 2018 es que el transporte integrado insular se equipare al transporte de competencia estatal y si bonifica al 100% a los trenes lo lógico es que bonifique al transporte regular en Canarias .

¿Por tanto es un agravio?

Sí claro. Nosotros no somos las guaguas de Madrid o de Murcia, que no son competencia del Estado y por eso las financian al 30% o lo que sea. No. En las Islas el transporte regular, al igual que las carreteras canarias, está asimilado a los transportes que son de competencia estatal.

Pero el presidente, Ángel Víctor Torres, justificó que solo nos den el 50% porque las guaguas no son competencia estatal y pidió a los ayuntamientos y cabildos que arrimaran el hombro...

Vamos a ver, repito, las carreteras insulares, que nadie discute, son competencia de la Comunidad Autónoma pero están asimiladas a las de competencia estatal, y por eso el Estado financia el 100%. En este caso es lo mismo, las competencias del transporte urbano son de los ayuntamientos, y del interurbano de los cabildos, y en Gran Canaria es la Autoridad Única del Transporte, y están asimiladas a los transportes que son competencias del Estado, que es lo que pone el REF, y esa es la cuestión. La competencia no es del Estado pero el Estado tiene la obligación de financiar el transporte integrado en las Islas, lo mismo que pasa con las carreteras. Es que se empeñan en ignorar el REF permanentemente.

El Gobierno canario, o el PSOE específicamente, está argumentando que el 50% de ayuda es suficiente porque el gasto en Canarias es seis veces más que en Baleares cuando a ellos les financian el 100% del tren.

¿Y tenemos que pedir perdón? Hemos hecho una política de promoción del transporte colectivo para que la gente deje el coche y, de este modo, fomentar la sostenibilidad. Lo llevamos haciendo muchos años y tenemos muchos más viajeros en transporte colectivo que otras comunidades autónomas que no la han hecho, ¿y por ello tenemos que pedir perdón, porque otras comunidades no han hecho política de transporte público colectivo y nosotros sí? Lo que no puede ser es que los ciudadanos de Baleares estén en mejores condiciones que los nuestros.

¿Qué le parece que Sánchez mezcle el 75% del transporte aéreo y marítimo con esta bonificación terrestre transitoria?

Eso me parece insultante, porque está insultando a nuestro fuero. El 75% del transporte aéreo y marítimo no es una medida para el cambio climático ni una ayuda social, sino un derecho, y no es una prebenda graciosa que tenemos nosotros. No, no, no... Son compensaciones por vivir a 2.000 kilómetros de la Península, y que mezcle mis derechos con que no me va dar la bonificación transitoria del 100% al transporte en guaguas y tranvía porque ya tengo el 75% de transporte aéreo y marítimo... ¡No señor! Mis derechos son míos y esos no me los tocan. El REF y el Estatuto de Autonomía son sagrados. A ver si eso lo hace en Navarra o en el País Vasco. Que se atreva a tocar el fuero navarro o el del País Vasco. No se atreve. Lo que pasa es que aquí, no sé por qué, les da por ignorar absolutamente, vez sí y vez también, nuestro fuero.

Pues el presidente del Gobierno de Canarias estaba al lado de Sánchez en Lanzarote cuando lo dijo y calló.

Pregúntele a él. Yo entiendo que los canarios somos canarios, y si no defendemos nuestros derechos los canarios, nadie nos defiende. Entiendo humanamente que son compañeros de partido y que tanto el PP como el PSOE son partidos nacionales y mandan en Madrid, y lo que dicen en Madrid va a misa, pero el Gobierno de Canarias y los miembros del Partido Socialista del Gobierno de Canarias representan y tienen obligación de defender los derechos de los canarios, aunque también entiendo que tengan más problemas que nosotros, porque nuestra misión política es defender los derechos de los canarios y además mejorarlos.

¿Cómo ha ido el pacto cuatripartito en Canarias?

Creo que el pacto ha ido bien. Un experimento de cuatro formaciones políticas, unas nacionalistas y otras no, es complicado, pero ha ido bien, y la prueba es que queda menos de un año para las elecciones y esta vez acaba el Gobierno junto. Otras veces no ha pasado y siempre se rompe al final, pero en este caso ha ido bien, con mucho diálogo y con mucha negociación y ceder. Y en el Parlamento, igual.

Ustedes han tenido bastantes divisiones con temas del Gobierno central. ¿En qué asuntos han dicho por aquí no paso?

En el tema de los recortes audiovisuales que vulneraron el REF, por ejemplo... Ya conoce a Román Rodríguez y no es Santa Teresa de Calcuta precisamente, y hay muchas cosas que no estamos de acuerdo y no vamos a pasar por ahí, como el giro que dio Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental. Eso no lo pasamos y vamos a seguir peleando. Y, además, ha hecho un viraje sin explicación y sale por peteneras, porque habla de la seguridad, de la inmigración que decía que iba a pararse y resulta que mes a mes vamos subiendo. ¿Cuál es la razón que hay detrás de ese viraje? La desconozco. Y luego todo lo del REF, que para nosotros es intocable, es sagrado.

¿Qué le parecen las medidas de ahorro energético?

A ver, hay que tomar medidas para el tema energético pero desde mi punto de vista, primero hay que consensuarlas, no sirven solo porque alguien se siente en un despacho y empiece a escribir. No es lo mismo un clima seco como el de Madrid que un clima húmedo como el canario, por lo tanto creo que deberían haberse aplicado según las realidades climáticas de cada uno de los territorios.

¿Qué va a pasar con Nueva Canarias tras la sentencia que los excluye como partido por no actualizar los estatutos?

Cuando nosotros nos enteramos por un periodista, no teníamos ni idea. Es cierto que hay un error que cometimos, pues al cambiarnos de sede no lo comunicamos, pero no hacemos ni apología del terrorismo ni nos hemos disuelto ni nada. ¿Qué pasa? Somos un partido artesanal y no hemos tenido conocimiento de nada de este tema, que es administrativo. Nos hemos personado en el juzgado y nuestro planteamiento es que nosotros nos vamos a volver a registrar como Nueva Canarias, y no existe ningún argumento para que no nos registren otra vez como Nueva Canarias, porque lo único que nos dijeron es que no habíamos comunicado los estatutos. Nosotros los mandamos adaptados y nos remitieron que había una serie de fallos, pero no nos enteramos de esa comunicación porque nos cambiamos de sede.

Pero también porque no habían presentado las cuentas...

No, las cuentas no son la razón y no tiene nada que ver con nuestras cuentas. A nosotros nos llega una comunicación porque había una serie de errores en la adaptación de los estatutos, y como no la recibimos pues no contestamos, esa es la razón.

La Mesa del Parlamento de Canarias pidió al grupo de Nueva Canarias que «de manera cautelar» se abstuviera a transferir fondos de la subvención que recibe de la Cámara regional a NC, hasta que se aclarara la situación jurídica en la que se encuentra. Usted se abstuvo en esa votación ¿Por qué no votó en contra?

Yo me abstuve y no voté en contra porque podía dar la sensación de que tenía algo que ocultar. ¡Pero es que era para votar en contra de lo que estaban acordando allí! Mire, en el Parlamento hay una cosa que siempre ha imperado, que es la cortesía parlamentaria, y aquí decidieron directamente por NC. Nosotros hemos tenido cortesía parlamentaria con todo el mundo, como en el caso de Vidina Espino, que no nos dirigimos a Ciudadanos para tratar si era una tránsfuga. ¿Y en el caso de Nueva Canarias no lo hacen y sí se dirigen al grupo para decir si podemos dar o no dar o lo que fuera, sino que nos lo imponen? En adelante que sepan que, por mi parte, se acabó la cortesía parlamentaria, se ha roto la cortesía parlamentaria. ¿Quién es el Parlamento para decirnos lo que tenemos que hacer? Es un tema que nos compete a nosotros solos, e iban diciendo por ahí que teníamos que disolver el grupo y los grupos municipales... ¿Pero de qué están hablando? Primero, tenemos personalidad jurídica propia y somos el grupo parlamentario Nueva Canarias no el partido político Nueva Canarias.

¿Qué va a pasar ahora porque la cosa no está muy clara?

Nuestro planteamiento es que vamos a presentar la documentación al Ministerio y nos reinscribiremos como Nueva Canarias, y en el peor de los casos nuestro plan B sería podernos llamar Nueva Canarias con algo más, porque nosotros nos podemos declarar como los herederos de Nueva Canarias. Es lo que hizo el CCI [Centro Canario Independiente] cuando se convirtió en CCN [Centro Canario Nacionalista] y no perdieron las ayudas electorales ni nada. ¡Es que no pasa nada, porque es un problema administrativo!

CC dice siempre que quiere la reunificación del nacionalismo ¿Podrá ser posible electoralmente?

CC siempre habla de que está dispuesto a una refundación, pero eso lo dicen de boca, porque para que se produzca hay que sentarse a hablar, negociar y llegar a un término medio, pero ellos no quieren ni sentarse. Hay una parte que quiere sentarse, pero en particular ATI [Tenerife] no quiere y no se va a dar.

De cara a las elecciones de 2023 están haciendo pactos con otras formaciones locales. Su presidente, Román Rodríguez, habla de meter la pata en Tenerife pues NC tiene su electorado en Gran Canaria. ¿Cómo van?

En Tenerife Román tiene muchas esperanzas de que vamos a crecer. Y en las islas orientales, en Lanzarote y Fuerteventura, también hay expectativa de crecimiento.

¿Ven posibilidades de reeditar el pacto de las Flores teniendo en cuenta el desgaste de Podemos?

Nosotros estamos contentos con el pacto. Si los números dan y se puede reeditar, se hará.