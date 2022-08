La patronal exige más ayudas para adaptar el plan energético a las Islas

Las patronales canarias demandan que se abran líneas de ayudas específicas o deducciones fiscales a las empresas que se vean obligadas a realizar inversiones urgentes para adaptar los establecimientos al decreto de medidas de ahorro energético aprobado el jueves en el Congreso. Con la tramitación del texto como proyecto de ley por la vía de urgencia las organizaciones empresariales reclaman que se tengan en cuenta las singularidades de Canarias, que se flexibilicen plazos y que se habiliten ayudas a la inversión para aquellas obras que tengan que acometer comercios, restaurantes e industrias, que son los sectores más afectados por la nueva normativa.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, advierte que «se exigen adaptaciones que requieren inversiones, por lo que necesitarían de algún tipo de apoyo sobre todo en las pequeñas y medianas empresas». Ortega incide en que se trata de un decreto donde se mezclan muchas cuestiones y en algunos casos es «poco coherente» a la hora de contar con una opinión homogénea sobre el mismo.

Ortega: «Con el Covid se sufrió mucho, nuevas obras ahora suponen más problemas»

El presidente de la patronal de Las Palmas cree «contradictorio» que por el Covid se instó a la apertura y ventilación de los locales y empresas y ahora con las medidas de ahorro energético es todo lo contrario, lo que supone inversiones en la restauración y en el comercio «que van a tener que adaptarse para cumplir la normativa y espero que los trámites para cumplimentarlas se adapten a las peculiaridades de Canarias». El dirigente empresarial confía en que en el periodo de enmiendas que se abre ahora se mejore el uso de las energías renovables y la reducción de los combustibles fósiles, pero también que se ayude al sector comercial y al de la restauración para las inversiones que deban hacer «porque con el Covid han sufrido mucho y nuevos gastos les pueden suponer más problemas».

El presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, cuestiona que se haya aprobado el decreto para el ahorro energético y las bonificaciones al transporte sin que se hayan contemplado las singularidades de las Islas y el Régimen Económico y Fiscal (REF). En opinión de Alfonso, las medidas aprobadas «sobrecarga los costes de las empresas, que ya se están viendo afectadas por la bajada del consumo». El dirigente de la patronal tinerfeña considera que «las medidas deben venir aparejadas con ayudas a la inversión o algún tipo de deducción fiscal porque se exigen inversiones que no estaban previstas en un contexto difícil y con los créditos bancarios restringidos y más caros».

El dirigente empresarial advierte que normativas de este tipo pueden tener como consecuencia un incremento de precios para los consumidores. «Ya de por sí tenemos una caída considerable de los márgenes empresariales que intentamos no trasladar a los precios pero si esta situación se alarga en el tiempo nos veremos obligados a ir subiendo los precios, de tal forma que lo que se ahorra por un lado en materia de energía se pagará por las familias y las empresas por un aumento de precios inevitable», agrega Alfonso.

Alfonso: «Cargar de más costes a las empresas supone a la larga una subida de los precios»

Las patronales canarias solicitarán enmiendas con sus propuestas a los partidos políticos con representación parlamentaria. Además, el presidente de la patronal tinerfeña reclama que se cumpla el REF en las bonificaciones al transporte que se incluyen en el decreto y que supone que en Canarias los bonos de las guaguas cuenten con una subvención del 50%, una medida insuficiente para la gran mayoría de los partidos políticos y los agentes económicos y sociales. Para Alfonso, «ahora es el momento de considerar que las ayudas al transporte pueden llegar al 100% como recoge el REF, algo que no está contemplado en el decreto y que ahora se puede corregir en la tramitación como ley». De esta forma, propone que no solo beneficie al transporte de viajeros por carretera, sino también al transporte entre islas y con las islas no capitalinas.

En este sentido, el Cabildo de Lanzarote anunció ayer que, además del 50% de descuento en los trayectos de las guaguas en la isla por la financiación procedente del Estado, la Corporación insular lanzaroteña pondrá en marcha una medida complementaria para ampliar la bonificación hasta el 100% en el bono residente canario por motivos laborales, de tal forma que los trabajadores que se desplacen en transporte público para ir a sus puestos de trabajo podrán usar la guagua de forma gratuita.