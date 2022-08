14 años después del accidente de Spanair: «Murieron por nada»

HHan pasado ya catorce años desde que se produjo el accidente del vuelo JK5022 de Spanair y las víctimas continúan teniendo un «sentimiento de tristeza profunda, de orfandad y con la sensación de que no ha habido justicia y se ha cerrado el debate respecto a lo ocurrido», afirmó ayer la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, durante una entrevista recogida por Efe, en la que insistió en la sensación entre los afectados de que las víctimas «murieron por nada». El vuelo de Spanair que salía del aeropuerto de Madrid-Barajas y que debía llegar al aeropuerto de Gran Canaria dejó 154 fallecidos y 18 supervivientes.

Catorce años después, la Asociación volverá a celebrar los dos actos de homenaje a las víctimas y sus familiares que tradicionalmente tienen lugar en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria tras un último año en el que se han producido algunas novedades. Por un lado, una sentencia del Supremo condenó a finales de 2021 a la aseguradora Mapfre a abonar 3,8 millones de euros a 40 familiares, en un fallo que apunta que el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar una maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma.

En esa sentencia se reconoce que la responsabilidad civil del transportista aéreo por los daños que pudieran sufrir los pasajeros de la aeronave siniestrada recaía en la compañía aseguradora Mapfre, ya que existía una póliza que cubría tanto los daños de la aeronave como la responsabilidad frente a terceros. Por otro, el dictamen de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el accidente fue enviado a la Fiscalía, «pese a la negativa de la presidencia del Congreso», según señala Vera. Sobre ese frente, expone que están «a la espera de que les contesten para ver qué ocurre», si bien insiste en ese «sentimiento de tristeza y sensación horrible de injusticia por parte de la justicia española».

Faltar a la democracia

De hecho, durante el primer simposio de Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familiares, que puso en marcha la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) en Gran Canaria, Vera acusó al Congreso de «faltar a las más elementales normas de la democracia» al no enviar a la Fiscalía General del Estado el dictamen con las conclusiones. Para la presidenta de la Asociación, las familias y las víctimas viven «en una foto fija y congelada» en la que pasan los años con la sensación de que «murieron por nada». «Aunque el ministerio de Transporte ha modificado y creado normas que protegen a los siguientes que tengan la desgracia de sufrir algo así, sobre el hecho concreto del 20 de agosto de 2008 no se han corregido las causas», denuncia. También opinado que las víctimas «molestan a los poderes del Estado» y que es consciente de que a lo largo de estos años ella misma no ha sido «una persona cómoda». «Siempre digo que trabajo por la memoria de los muertos y por la seguridad de los vivos, que al final es lo que nos impulsa a encontrar un significado a tanta muerte y sufrimiento», recalca.

También apunta que es importante llevar el homenaje al lugar concreto de la pista de Barajas donde se estrelló el avión, porque, de esa forma, «la limpian» de toda la maleza que crece durante el año y que, en caso de accidente, como ocurrió en 2008 - afirma- ardería y formaría «una pila funeraria».

Después de este accidente, que marcó un antes y un después en el ámbito de la seguridad aérea en España, el Parlamento Europeo aprobó en 2010 la obligación de las aerolíneas de facilitar la lista de pasajeros en un máximo de dos horas en caso de siniestro, a petición de España, y la obligatoriedad de un plan de asistencia. Esta reivindicación fue llevada por la asociación a Europa, tras las 30 horas de angustiosa espera por conocer la lista de pasajeros de Spanair. En España, se aprobó en agosto de 2013. Además del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO), España aprobó en mayo de 2014 el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos y sus familiares, Real Decreto que reconoce la labor de la asociación.

También se creó una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil y se emitieron hasta 31 recomendaciones a raíz del informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) que incluía un total de 33.