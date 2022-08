Municipios y cabildos eluden poner fondos para más ayudas a las guaguas

Los ayuntamientos y los cabildos no han dado aún el paso para incrementar la bonificación de las guaguas por encima del 50% que aporta el Estado. A doce días de la entrada en vigor de la subvención –el 1 de septiembre– la Consejería de Transportes del Gobierno regional no ha recibido ninguna comunicación de las corporaciones locales con la intención de incrementar la financiación con fondos propios, ante la negativa del Gobierno central de subirla hasta el 100% como a los trenes de cercanías en la Península y Baleares. Lo que hay por ahora son declaraciones de intenciones de algunos municipios como el de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo ayuntamiento baraja la posibilidad de incrementar la bonificación del bono de Guaguas Municipales hasta el 60 o 65% pero sin más detalles.

La Fecam no ha tratado el asunto pero el alcalde de La Laguna reclama subir la financiación

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) no ha tratado el asunto y no hay una posición única porque sería obligar a aquellos ayuntamientos que cuentan con líneas regulares de guaguas a aportar más fondos, una circunstancia que hay corporaciones que no se pueden permitir. De hecho, el vicepresidente de la Fecam, Óscar Hernández, además de confirmar que este tema no se ha debatido en el seno de la entidad, tiene una posición personal de rechazo a que los ayuntamientos pongan mas dinero: «No lo hemos tratado en la Fecam, el sistema de transporte en los municipios suele ser deficitario y sería añadir un mayor gasto sin otro tipo de ingresos, lo que se está luchando es para llegar al 100% pero no para aumentar el porcentaje de las bonificaciones a costa de las corporaciones municipales», añadió.

Por su parte, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que es también miembro de la comisión de transportes de la Fecam, tiene el objetivo de reunir en una mesa común a los cabildos, la Fecam y el Gobierno canario para llegar a un acuerdo que incremente la bonificación del transporte y en el que también se incluya el tranvía que une La Laguna con Santa Cruz de Tenerife. Gutiérrez sigue manteniendo que hay margen para llegar al 100% con los fondos del Estado, al menos para el tranvía pero que, en cualquier caso, «tenemos la oportunidad de aumentar el porcentaje de la subvención y así lo llevaré a la Fecam para hacerle llegar la petición al Gobierno canario y a los cabildos, la propuesta no está aún sobre la mesa pero lo que es inasumible es que pongamos los más de 20 millones que cuesta incrementar la bonificación hasta el 100%».

El Cabildo de Tenerife confirmó ayer que a partir del 1 de septiembre se aplica la bonificación del 50% a los bonos de las guaguas y el tranvía pero en ningún momento hace mención a la opción de aportar más fondos propios para incrementarla. El consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, sí reclama al Gobierno canario que ayude con sus propios fondos a que esta subvención se mantenga más allá del 31 de diciembre ya que los 23 millones que pone el Estado para aumentar la subvención del 30 al 50% son para el último cuatrimestre del año. Enrique Arriaga pide «colaboración» al Gobierno regional para que aporte una partida suficiente que permita mantener esta ayuda del 50% a los usuarios del transporte público más allá del 31 de diciembre. De no ser así, el Cabildo ya ha habilitado una partida de 10 millones de euros que permitirán mantener la reducción de las tarifas en un 34% pero, insiste el consejero, «ahora más que nunca todas las administraciones debemos dar ejemplo y arrimar el hombro».

Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno regional, su consejero Sebastián Franquis, confirmó ayer que el protocolo con el Ministerio para la bonificación del 50% del transporte terrestre de viajeros se firmará el próximo 29 de agosto, dos días antes de la entrada en vigor de la medida, que incluye transporte público urbano, interurbano y al tranvía de Tenerife.

El Ejecutivo firmará el protocolo con el Ministerio el 29 de agosto, a dos días de la entrada en vigor

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha confirmado que está trabajando con Canarias y Baleares en la firma de dos protocolos que recojan el aumento de las bonificaciones al transporte público en los dos archipiélagos dadas las especiales características que implica la insularidad «y de la necesidad de articular políticas desde el Gobierno de España para favorecer la igualdad entre los ciudadanos de las islas y de la Península». El Ministerio ha recibido el compromiso de todas las comunidades autónomas y 178 entidades locales para financiar los descuentos del 30% en el transporte público. Canarias no era objetivo de esta convocatoria, según el departamento ministerial, porque tiene delegadas las competencias en los cabildos, que sí han solicitado mayoritariamente las ayudas para entidades locales.

La entrada en vigor del 50% de la bonificación de los bonos para viajar en las guaguas supone que a partir de septiembre en Gran Canaria el bono para jóvenes costará 10 euros y el de residentes 14 euros. En el caso de Tenerife el bono mensual para residentes en Canarias pasará a costar 19 euros, la tarifa para jóvenes, mayores de 65 años y discapacitados costará 15 euros y los abonos de cinco viajes del tranvía se pagarán a 2,50 euros.