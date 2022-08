NC busca reinscribirse con el mismo nombre y corregir el «despiste» de las cuentas

El secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, expuso ayer que están realizando gestiones administrativas para en septiembre volver a reinscribirse en el registro de partidos como Nueva Canarias. Ramírez achacó a un «despiste interno» no haber presentado las cuentas ante el Ministerio del Interior al priorizar la presentación de las cuentas electorales. «No sería un partido nuevo. Constituir un partido nuevo siempre lo podremos hacer, pero el objetivo es seguir siendo Nueva Canarias porque ahora cumplimos con todos los requisitos», defendió el secretario de Organización de NC.

Así, recordó que en 2019 hubo un periodo electoral muy intenso con cinco elecciones seguidas, un momento en el que, apuntó, «se le dio prioridad a las cuentas electorales, que sí que fueron presentadas y aceptadas, de manera que el propio Ministerio del Interior nos ha aportado subvenciones hasta hace un mes», dijo.

Respecto a la conservación del nombre, insistió en que al haberse presentado como coalición electoral está «garantizado» que en los siguientes comicios puedan concurrir con esa denominación, si bien expresó que lo principal ahora es aportar toda la documentación que prueba que el partido ha tenido funcionamiento, como la modificación de los estatutos o la celebración de dos congresos.

También aclaró que todos los trabajadores del partido están cobrando y cotizando y se están cubriendo todas las obligaciones «porque el partido existe». «Otra cosa es que por un fallo burocrático se nos haya excluido del registro. Cuando acreditemos que existimos esperamos que no haya dificultades con que se nos inscriba nuevamente», resaltó.

Ramírez recordó que, según la sentencia, NC no tenía funcionamiento o no existía, «igual que otros miles de partidos que no tienen funcionamiento» pese a haber conseguido representación en todas las elecciones a las que se habían presentado o recibir financiación de propio Ministerio del Interior.

«El fundamento de la sentencia no fue la no presentación de las cuentas, sino la no adaptación de los estatutos del partido, cosa que sí hicimos recién celebrados los congresos de 2017 y 2022. A la dirección del partido no llegó nada y no nos enteramos de la apertura del expediente judicial», lamentó el secretario de Organización de NC.

De este modo, indicó que interpondrán una demanda una vez tengan acceso al expediente judicial para poder defenderse respecto a la sentencia que apunta a la extinción del partido del registro por no tener funcionamiento.