La firma de la adenda al convenio de carreteras pasa a septiembre

Finalizó el mes de julio y no se firmó la adenda del convenio de carreteras pese a las previsiones anunciadas por el Gobierno regional en tal sentido. Al ser preguntado ayer, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, hizo hincapié en que no hay «ningún problema» para cerrar la adenda de modificación acordada con el Gobierno central, sino que «el problema» es el tiempo y que «es arriesgado» poner plazos en la propia Administración. Aunque no se ha podido culminar el expediente para llevar al Consejo de Ministros antes de acabar julio se mostró «convencido» de que después de agosto «habrá posibilidades» para que ese expediente se acabe y se apruebe en el mes de septiembre, que es ahora el objetivo.

Franquis insistió en que el convenio se va a firmar y que el problema «está resuelto», por lo que hay acuerdo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte y «solo falta» acabar con los informes para que sea aprobado por el Consejo de Ministros, algo que no se ha podido culminar para cumplir el compromiso de hacerlo antes de las vacaciones estivales. La adenda al convenio de carreteras supone que los 400 millones de euros pendientes de transferir por parte del Gobierno central a la Comunidad Autónoma para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo financiarán los dos últimos años del convenio, en este caso 2026 y 2027 que, según el titular de Obras Públicas, carecían de fondos públicos para las obras. De esta forma, el compromiso del Estado es transferir 200 millones en 2026 y otros 200 millones en 2027. El Ministerio se ha comprometido también en la firma de la adenda a modificar la cláusula que recoge el actual convenio de carreteras 2018-2027 con el Estado que obliga a la Comunidad Autónoma a asumir las obras que no puedan ser financiadas con los 1.200 millones de euros que firmó el anterior Ejecutivo regional como dotación del actual convenio. De esta forma, las vías que no entren en este convenio por falta de financiación pasarán al siguiente en nuevos anexos.