Diputados y senadores silencian sus encuentros con los ‘lobbies’

Una normativa laxa y poco concreta, que además no establece sanciones para sus incumplidores, permite que la mayoría de los diputados y senadores españoles no registren en los portales de transparencia de las instituciones sus actividades no oficiales. Los parlamentarios van entrando poco a poco en la dinámica de abrir sus agendas políticas a la ciudadanía, pero todavía están lejos de mostrar abiertamente y con registro oficial las reuniones y contactos que mantienen con los llamados «grupos de interés» que buscan trasladar a las cámaras legislativas sus postulados o reclamaciones, para reflejarlas en las normas sobre las que los parlamentarios tienen la última palabra.

El Congreso ha detectado que sólo siete diputados de los 349 que hay actualmente en la Cámara baja –consta la baja del ex diputado tinerfeño Alberto Rodríguez cuyo escaño está aún sin cubrir– publican sus reuniones con lobbies en la web de la institución pese a que están obligados a hacerlo desde la aprobación, en octubre de 2020, del Código de Conducta de las Cortes Generales. En el Senado la cifra asciende a 17. Por ello, la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, el órgano parlamentario que vigila este ámbito de las normas de transparencia, ha recordado a todos los grupos que sus señorías deben hacer pública esa información, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press. El Congreso insta a los cargos electos a que cumplan con la transparencia y el Código de Conducta Ninguno de los diputados y senadores canarios está en esa exigua lista de cumplidores con la norma pese a que son muchos de ellos los que difunden por otros canales, del partido o en sus propias cuentas de las redes sociales, contactos y reuniones con sectores económicos y sociales que tratan de influir en las decisiones políticas y parlamentarias sobre las leyes que afectan a sus actividades e intereses. Hasta hace un año, los parlamentarios canarios ni siquiera cumplían con el mandato de transparencia de incluir en su respectiva ficha de las webs del Congreso y del Senado una agenda de actividades. Solo el diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, tenía operativa esa agenda, aunque en ella se limitaba a enlazar con el calendario de actividades de la Cámara en las que participaba, sin otra información sobre reuniones y actividades con personas o colectivos con intereses en el desarrollo legislativo. A fecha de hoy, seis de los 14 diputados y todos los senadores de las Islas tienen un enlace desde sus fichas parlamentarias a sus agendas, pero en todos los casos mantienen la misma actitud opaca del diputado de Vox. Es decir, se limitan en la mayor parte de los casos a dar publicidad previa de la propia actividad parlamentaria de cada semana. Los seis diputados que sí tienen enlazada su agenda son los socialistas Héctor Gómez, hasta la semana pasada portavoz de su grupo en la Cámara, Luc Andre Diouf y Ariagona González; los populares Guillermo Mariscal y Ana Zurita; además del mencionado diputado de Vox. De todos ellos, Gómez y Diouf son los únicos que agendan otro tipo de actividades, pero no consta entre ellas reuniones con lobistas u otros grupos de interés. Contactos frecuentes En el caso de los senadores, la propia página de la Cámara territorial incorpora la aplicación de una agenda para cada uno de ellos, pero en todos los casos se trata de un mero enlace a la actividad parlamentaria general. No se debe contemplar esta información por tanto como un cumplimiento de las normas de transparencia y del Código de Conducta. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha elaborado un primer informe sobre la aplicación del código ético de sus señorías con un resultado que le ha obligado a elevar a las instituciones parlamentarias una llamada de atención a los grupos políticos para que obliguen a sus integrantes a cumplir con la norma. El documento, que también incluye varias llamadas de atención a Vox porque sus 52 diputados optaron por rellenar sus declaraciones de intereses económicos con respuestas tipo que considera no «creíbles», recoge los datos obtenidos hasta el pasado mes de mayo. En esa fecha aún había un 43% de los diputados (151) que seguía sin publicar su agenda en la web, frente 198 que sí lo hacía. La Cámara cuenta con una aplicación que les permite adjuntar automáticamente a su ficha su agenda parlamentaria y la puramente política, donde deberían incluir sus citas con grupos de interés. En el Senado todos publican su agenda en la web aunque únicamente 17 de los 265 mencionan encuentros más allá del trabajo parlamentario. La Oficina defiende la necesidad de imprimir transparencia a estas citas para prevenir y evitar «una influencia oculta, indebida o extralimitada» de los grupos de interés y también para comprobar si estas interacciones se dan más con el parlamentario de forma individual que con las formaciones políticas. Solo 17 senadores mencionan en su ficha los encuentros más allá del trabajo parlamentario Los diputados y senadores canarios deberían por tanto incluir en sus fichas toda la información de sus muchos y variados contactos con personas o colectivos. En el caso canario, son muchos los grupos o colectivos que llaman a las puertas de los representantes de los ciudadanos para hacer valer sus posiciones, tanto desde el entorno empresarial, como desde otro tipo de colectivos profesionales. Casos llamativos fueron, por ejemplo, las reuniones de varios diputados que se entrevistaron con el sector platanero durante la tramitación de la Ley de Calidad Alimentaria para defender sus intereses o con el sector audiovisual en Canarias, cuando se rebajo el porcentaje de ayudas a las producciones realizadas en las Islas respecto a las del resto del Estado. El Código de Conducta establece que «los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés». También señala que deben hacer públicos los regalos o donaciones que reciban, incluidas por ejemplo entradas a espectáculos o invitaciones de palco. Con el código ético en las Cortes se creó la declaración de intereses económicos que deben entregar todas sus señorías cuando acceden al escaño. Este documento consta de cuatro apartados, pero cerca de la mitad de los diputados (47%) y hasta el 56% de los senadores dejó alguno de ellos sin respuesta.