Los partidos independientes locales se refugian en el ámbito nacionalista

Un proceso similar se repite en el resto de las islas y es el partido del actual vicepresidente del Gobierno de Canarias el que está tomando la iniciativa para incorporar a nuevos grupos municipales. En Fuerteventura se ha concretado una alianza con Alternativa Local por Antigua, el partido del alcalde Matías Peña, que ya lidera el proyecto de NC en la isla majorera. También se anunció la incorporación de Miguel Ángel Graffigna, un exalcalde nacionalista de Pájara, y se mantienen conversaciones con otras formaciones locales para crear una plataforma insular.

Salvo algunas excepciones, de pequeños partidos con escasas posibilidades de llegar al poder, todos los grupos municipales independientes de Gran Canaria se han ido integrando en las grandes formaciones políticas. En concreto, en tres: NC, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). La organización de Román Rodríguez es la que ha acaparado más siglas de ámbito local en los 21 ayuntamientos de la Isla, aunque muchas de esas alianzas ya existían antes del cisma de los nacionalistas grancanarios y de la posterior división entre CC y NC.

En los últimos comicios municipales, el 26 de mayo del año 2019, en Gran Canaria se presentaron casi una treintena de candidaturas proclamadas como independientes. En la mitad de los ayuntamientos, 11 de ellos, fueron la fuerza más votada, y en nueve obtuvieron las Alcaldías, bien por mayoría absoluta o mediante pactos.

Estos resultados demuestran que es una fórmula política de éxito, al menos en Gran Canaria, aunque la linea que separa a los grupos locales de los grandes partidos es cada vez más imperceptible, salvo cuando llegan las elecciones en los ayuntamientos y todos presumen de su independencia y autonomía para tomar decisiones.

Es el caso de las formaciones integradas en NC, como Roque Aguayro en Agüimes, Compromiso por Firgas (Comfir), Bloque Nacionalista Rural (BNR) en Gáldar, Juntos por Guía (JxG) o Asamblea de Barrios (Asba) en Valsequillo. Todos ellos ganaron las últimas elecciones por mayoría absoluta, incluso barriendo a sus rivales, aunque en Guía han tenido que recurrir a un pacto con el PSOE tras la marcha de una concejal.

Otros dos grupos municipales que gobiernan con mayoría absoluta, Ciudadanos por el Cambio de Mogán (Ciuca) y Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), han continuado su acercamiento a CC y ya están prácticamente incorporados en la formación de Fernando Clavijo. De hecho, la alcaldesa moganera, Onalia Bueno, y el regidor de La Vega, Antonio Ortega, se perfilan como candidatos de los nacionalistas para puestos de salida al Parlamento de Canarias y al Cabildo en los comicios del próximo año.

Bajo el manto de CC también se refugia desde hace años el grupo La Fortaleza de San Lucía de Tirana. Su líder, Santiago Rodríguez, logró la Alcaldía en 2019 mediante un pacto con otra formación independiente, Agrupación de Vecinos (AV-SLT), pero ese gobierno apenas duró unos meses y le obligó a firmar un nuevo acuerdo con NC y cederle el bastón de mando en esta última parte del mandato.

Otros dos grupos independientes que ganaron las últimas elecciones municipales fueron la Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana, aliado del PP, y Ando Sataute, en Santa Brígida, ligado a Podemos, pero ambos fueron enviados a la oposición por pactos entre varios partidos con menos votos.

En el caso de AV, mantiene su coalición electoral con los populares, mientras que Ando Sataute parece ahora más cercana a NC. Su líder, José Armengol, es alto cargo del gobierno de Antonio Morales en el Cabildo.

Tres grupos municipalistas, los de Ciuca, BNR y AV, han intentado extender su fórmula a otros ayuntamientos, aunque con desigual resultado. Incluso se da la paradoja de que la organización de Ciuca de Mogán está aliada con CC y la Telde con el PP (con un consejero en el Cabildo).

Tras la integración en NC del último alcalde independiente, quedan pocos grupos locales que puedan presumir de actuar al margen de las grandes siglas. Precisamente uno de ellos es también del municipio cumbrero, Tejeda por el Cambio (TxC), única oposición a Francisco Perera.

Una fuerza de ámbito local que resiste los cantos de sirena es Asamblea Valsequillera (Asava), aunque en alguna ocasión ha pedido el voto para CC, según recuerda su líder, Juan Carlos Hernández Atta. En el Ayuntamiento de Ingenio perviven hasta tres organizaciones que se proclaman autónomas, Fórum Drago, Agrupa Sureste y Somos-PP, pero solo la primera carece de vínculos explícitos con otros partidos mayores.

NC también tiene otras dos filiales independientes, Alternativa por San Mateo (ASM), en la oposición, y Alternativa Ciudadana por Agaete (ALPA), que no logró representación en 2019. También sobrevive Más por Telde, una escisión de los nacionalistas, y otros grupos casi testimoniales de Firgas y Santa Brígida.

La integración de las fuerzas municipalistas en NC, CC o PP tiene, a priori, un beneficio mutuo. Los grandes partidos aseguran una parte de los votos de esos municipios en las elecciones al Cabildo y al Parlamento autonómico, que coinciden con los comicios municipales, y a cambio los alcaldes o líderes locales entran en las candidaturas a otras instituciones.

Son habituales los saltos desde el Ayuntamiento al Cabildo o la Cámara regional, incluso simultanear ambos cargos. De hecho, una buena parte de los actuales dirigentes grancanarios proceden de estas agrupaciones independientes, como Antonio Morales, Marco Aurelio Pérez o Teodoro Sosa.

Al igual que en Gran Canaria, en la isla de Fuerteventura se están produciendo movimientos para incorporar a alcaldes independientes. Y también lo contrario, regidores escindidos de los grandes partidos que inscriben formaciones locales para intentar volver a gobernar, como es el caso de Juntos por Pájara del exregidor socialista Rafael Perdomo. En La Oliva y Puerto del Rosario se han creado tres organizaciones en los últimos años por parte de ediles escindidos del PP y CC: Gana Fuerteventura, En Marcha por La Oliva y Plataforma por Fuerteventura.

En Lanzarote, la nueva alcaldesa de Haría, Evelia García, pertenece a uno de estos partidos independientes, la Plataforma del Municipio de Haría (PMH), pero apenas tomar posesión se han recrudecido las disputas entre los miembros del pacto de gobierno, que en este mandato ya han visto pasar cuatro alcaldes. El otro municipio donde no gobiernan los grandes partidos es Yaiza, donde lo hace Óscar Noda en una alianza entre dos independientes, Unidos por Yaiza y Lanzarote Avanza.

En Tenerife hay movimientos de NC para implantarse en algunos municipios a través de agrupaciones locales, pero hay menos opciones porque, de hecho, en la isla solo hay tres alcaldes independientes y quedan lejos del ámbito nacionalista. Se trata de Sebastián Martín, de Primero Arico, una escisión de CC; Escolástico Gil, de Iniciativa por El Rosario-Los Verdes; y Antonio González en Buenavista del Norte, ahora en Sí Se Puede tras dejar el PSOE. En el resto de municipios gobiernan PSOE, CC o PP.

El tránsito desde el PP a Nueva Canarias

La integración de la Agrupación de Electores de Tejeda en NC no ha sorprendido a nadie, pero esconde una paradoja política que se remonta a los meses previos a las elecciones municipales de 2011. El actual alcalde cumbrero, Francisco Perera, iba a ser el cabeza de lista del PP para revalidar las mayorías absolutas de las que había disfrutado Encarna Domínguez en los 15 años anteriores. Ella era su principal valedora y Perera el candidato perfecto, pues era secretario del Ayuntamiento y ampliamente conocido por los tejedenses. Sin embargo, a alguien en la dirección del PP en la capital se le cruzó el cable e impuso a una joven concejala como número uno de la plancha. Pese a los ruegos desde Tejeda, no hubo marcha atrás, por lo que casi a escondidas se creó el nuevo grupo independiente, con Perera a la cabeza y otros simpatizantes del PP. Con el apoyo de empresarios del pueblo, el nuevo partido barrió en las urnas al PP y a todos los demás. Lo mismo ocurrió en 2015 y en 2019, lo que confirmó el grave error de cálculo electoral del PP, que ni siquiera pudo presentar una lista en los últimos comicios. «En los municipios pequeños, la gente vota a la personas, no a las siglas», explica Perera, que asegura que su partido mantendrá la independencia, pero apoyará a NC, «como desde hace años», al Cabildo y al Parlamento de Canarias.