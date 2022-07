La cuenta de la vieja con el IPC canario

El Gobierno de Canarias se afanó estos días en el pleno del Parlamento autonómico para dejar claro que la inflación en el Archipiélago es un 15, un 20 o entre un 15 y un 20% inferior a la que sufre el país en su conjunto. En concreto es un 16,7% inferior, lo que significa tanto o tan poco como decir que la brecha es de 1,7 puntos. El Índice de Precios de Consumo, en términos generales y en tasa interanual, llega en España a la friolera del 10,2%. Y en las Islas al 8,5%. A partir de ahí, lo habitual es que la diferencia se exprese en puntos, pero el Ejecutivo regional ha preferido hacerlo en porcentaje por más que no sea lo más ortodoxo para mostrar la brecha entre otros dos porcentajes. Para el caso es lo mismo, sobre todo porque el 8,5% que azota la economía canaria no supone ni una pizca menos de friolera que el 10,2% en que se sitúa la media estatal. De hecho, a estas alturas de la película, es decir, cuando hace ya tiempo que la realidad desmintió a esa mayoría de políticos y expertos que calificó la inflación de meramente coyuntural –la excusa ahora es la invasión rusa de Ucrania, pero lo cierto es que la oleada inflacionaria se gesta en marzo-abril de 2021, casi un año antes de que Vladímir Putin mostrara al mundo el tamaño de su vileza–, la tasa del IPC general pasa a un segundo plano. Por eso se ha popularizado en las últimas semanas el llamado IPC subyacente, y este, se haga o no la cuenta de la vieja, muestra con claridad cómo la histórica subida de los precios ha enraizado por igual en la economía española en su conjunto que en la economía canaria en particular.

La diferencia entre el IPC nacional y el regional es de 1,7 puntos e inexistente en tasa subyacente El IPC subyacente, también en tasa interanual al cierre del mes pasado, se situó en el país en el 5,5% y en el Archipiélago en el 5,4%. La diferencia es prácticamente inexistente. De una décima como mandan los cánones y del 1,8% siguiendo la metodología de los representantes del Gobierno canario. De cualquier manera es lo mismo: prácticamente inexistente, cabe insistir. ¿Y por qué es tan relevante la tasa subyacente del Índice de Precios de Consumo? Pues porque para su cálculo no se tienen en cuenta los precios de los bienes que más y más rápido fluctúan, esto es, los de los alimentos sin elaborar y los de la energía. Estos tienen gran peso en el índice general del IPC, el cual pueden hinchar con rapidez por cualquier circunstancia, incluso por circunstancias exógenas, es decir, ajenas al ciclo económico. Algo evidente en la actualidad con el coste de los productos energéticos, que se ha incrementado sobremanera por una demanda disparada tras la crisis de la covid, por las tensiones geopolíticas y por la decisión –también política– de acelerar hacia una Europa verde aun a costa de hipotecar los bolsillos de decenas de miles de familias y las cajas de no menos empresas. Y se verá de forma incluso más evidente si Putin se atreve a cerrar el grifo que suministra gas a Alemania. De hecho es la carestía de la energía la que origina la ola inflacionaria, la que ha empujado al IPC general hasta ese 10,2% en España y hasta el 8,5% en Canarias. Es más, esos 1,7 puntos de diferencia entre la tasa nacional y la regional también obedecen en gran medida a los productos energéticos, que se han encarecido menos en las Islas –lo que no quiere decir que no se hayan encarecido de manera más que notable–. En cualquier caso, cuando la inflación se convierte en persistente, el IPC subyacente es un indicador más certero que el IPC general precisamente porque para su cálculo se excluye el coste de la energía y de los alimentos no elaborados –si se quema la huerta valenciana las naranjas subirán de precio de inmediato, pero esto servirá de poco para calibrar la inflación en el conjunto de la economía–. La inflación ‘infecta’ toda la economía canaria y amenaza con cronificarse En definitiva, es la tasa subyacente la que permite ver en qué medida la subida de los precios abarca o infecta toda la cadena productiva. En qué medida la inflación ha calado hasta los huesos en todo el tejido productivo, incrementando sus costes y obligándolo a compensar el aumento vía precios, con lo que en última instancia son las familias las que pagan el pato. Y desinflar el IPC es complicado, pero desinflar el IPC subyacente es mucho más complicado, de ahí que sea el indicador más fiable a la hora de calibrar el mayor o menor riesgo de cronificación de la vorágine inflacionista. Los precios de la energía bajarán con seguridad antes o después, ahora bien, ¿volverá a costar un euro el cortado en el bar de la esquina después de que sus dueños lo subieran diez céntimos para compensar el mayor coste del café? La respuesta es no, salvo que el comportamiento de la sociedad tras un shock inflacionista haya cambiado mucho en relación con el que describen los manuales de economía. Es de esto de lo que da pistas el IPC subyacente, y por eso es tan preocupante ese 5,4% que ha alcanzado en la Comunidad Autónoma. La poco ortodoxa fórmula del Ejecutivo estima en porcentaje la brecha entre otros dos porcentajes Para hacerse una idea de la magnitud de ese porcentaje basta con apuntar que es el máximo histórico. Es más, ni siquiera se había superado nunca el 5%. Vivir en Canarias es hoy un 5,5% más caro que hace un año, y eso una vez descontados los productos fluctuantes. La inflación ha echado raíces, y solo son un 1,8% más cortas que en el resto de España.