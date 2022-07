CC exige a Sánchez que aplique ya la rebaja fiscal que ahorrará a los palmeros 370 euros al mes

Coalición Canaria (CC) exigió este viernes 15 de julio al Gobierno central y al Ejecutivo regional que apliquen de forma inmediata la rebaja fiscal a los residentes de La Palma aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados y que según estima la formación ahorrará a los trabajadores palmeros 370 euros al mes de media. El secretario general de CC, Fernando Clavijo, apuntó que la deducción del 60% del IRPF de las cuotas íntegra estatal y autonómica para los ciudadanos de La Palma busca ayudar a sus residentes de manera directa, ya que desde que se ponga en marcha no tendrán "que esperar nada, ni a subvenciones ni a ayudas".

La propuesta de resolución fue impulsada por la formación nacionalista en el Congreso de los Diputados durante el Debate del Estado de la Nacionalidad para instar al Gobierno a aplicar esta rebaja durante diez años. La iniciativa salió adelante con el apoyo de 158 diputados del Partido Popular (PP), Vox y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), entre otras formación, además de la abstención de 69 parlamentarios de Unidas Podemos y Ciudadanos. Pero los 119 diputados socialistas votaron en contra de la medida.

Clavijo consideró "inexplicable" que el PSOE haya votado en contra de la iniciativa "que es de justicia" para el pueblo palmero. El también senador autonómico criticó que el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, alardee de defender a La Palma pero "a la hora de la verdad agacha la cabeza y se arrodilla de manera sumisa", con lo que los diputados canarios del PSOE en el Congreso votan en contra de los intereses de las Islas.

La secretaria general de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto, detalló que cuando empiece a aplicarse la medida "cada trabajador palmero dispondrá de 370 euros más en el bolsillo", un dinero "fundamental para afrontar el día a día y la reconstrucción de La Palma" en los próximos diez años.

Barreto insistió en que La Palma no necesita "más photocall de ministros ni consejeros" sino "compromisos reales y que se cumplan", para que no se sigan poniendo parches y se diseñe una estrategia real con incentivos económicos y fiscales para levantar la isla después de la erupción volcánica.

"Esta medida va a permitir que la economía de la isla se movilice", recalcó Sergio Rodríguez, alcalde nacionalista de El Paso, uno de los municipios palmeros afectados de forma directa por la erupción. El regidor aseguró estar "triste" al comprobar como la medida ha salido adelante con el voto en contra de los socialistas que gobiernan tanto en el Estado como en el Archipiélago. "Vemos como cuando hay que materializar los compromisos el PSOE nos abandona", insistió.

En la rueda de prensa que tuvo lugar este viernes, los nacionalistas dieron cuenta del trabajo que la formación había realizado de cara al Debate del Estado de la Nacionalidad. Un debate en el que CC considera que Sánchez "se ha olvidado por completo de Canarias". El pasado miércoles el presidente anunció durante su intervención que a partir del mes de septiembre los trenes de cercanías sería gratis para los usuarios. Una medida que busca aplacar el efecto que la inflación está generando en el bolsillo de los españoles.

Sin embargo, la medida no tendrá ningún efecto en el Archipiélago donde no existe este medio de transporte, sin que el Gobierno haya incluido ninguna medida alternativa para las Islas, alegando que Canarias dispone ya de un 75% de descuento en el precio de los vuelos. "Ese 75% está recogido en el REF para salvar nuestra lejanía no es una medida contra la inflación", recalcó la diputada regional Rosa Dávila y por eso "le exigimos que la medida que se adopte en la Península se extienda a Canarias" con la subvención al 100% del precio de las guaguas y el tranvía. Algo que calculan no supondría más de 30 millones para las arcas del estado. "No es de justicia que a Canarias no se le de ni una sola medida y es vergonzoso el silencio del Gobierno socialista canario", valoró.