Torres abre la puerta a tocar los impuestos para paliar la inflación

El presidente canario Ángel Víctor Torres abrió ayer la puerta a una posible modificación de los impuestos para afrontar las consecuencias que la continua escalada de los precios está provocando en la economía de las empresas y familias canarias. Aunque descartó que vaya a producirse una bajada generalizada, sí confirmó que «iremos a endeudamiento y también tocaremos aquello que sea preciso en el aspecto fiscal» en caso de que sea necesario. Y lo hizo en una sesión plenaria en la que el alza de los precios y sus consecuencias en el Archipiélago marcó buena parte del debate parlamentario, donde los grupos de la oposición realizaron una petición unánime para que tome medidas que permitan paliar los efectos de la inflación.

Una subida de los costes que, lejos de ser coyuntural como se señalaba hace unos meses, continúa al alza. En Canarias, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en mayo en el 7,3% en su variación interanual, aunque a nivel nacional el dato avanzado de junio alcanza ya el 10,2%. Un incremento que tiene su origen en el aumento del precio de la energía trasladado ya no solo a los combustibles sino también a la cesta de la compra y a otros gastos y servicios.

El presidente canario admitió que en los próximos meses la situación puede empeorar, tal y como adelantan muchos indicadores económicos, pero reclamó a la oposición que anticiparan malos escenarios de forma agorera. «Hemos estado tremendamente mal y ahora no lo estamos tanto como anteriormente, lo que no significa que no podamos estarlo en el futuro», recalcó y destacó que lo que se debe hacer «es tomar medidas coherentes y no demagógicas».

Torres sacó pecho por los buenos datos de paro y de afiliados a la Seguridad Social –los mejores de los últimos 14 años– y por los niveles de ejecución presupuestaria, que a su juicio otorgan a Canarias fortaleza para afrontar mejor los próximos meses y tomar medidas si es necesario.

CC exige deflactar el IRPF, una bajada del IGIC y un programa de ayudas para las empresas

Asimismo, repasó las iniciativas que el Gobierno regional ha tomado ya para tratar de paliar los efectos de la crisis actual como las ayudas al combustible para los sectores profesionales, las ayudas a los ganaderos o la revisión del precio de las obras públicas y recordó las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado también desde Madrid.

Torres admitió que han aumentado los ingresos del Gobierno de Canarias por distintas razones, entre ellas la inflación, pero aclaró que del mismo modo que aumenta la recaudación, también lo hacen los gastos de las administraciones públicas. De hecho, la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria por los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF), ascendió hasta mayo a 968 millones de euros, lo que supone un 55% más que en ese mismo periodo del año pasado. O lo que es lo mismo, se han ingresado 344 millones más que en esos meses del pasado ejercicio.

Torres recordó que la administración pública, al igual que otros sectores de la sociedad tiene que hacer frente a diferentes sobrecostes. «Pagamos miles de nóminas cada mes y sufrimos también el encarecimiento de productos y materias primas», detalló, pero las decisiones que se han tomado «nos han aportado fortaleza económica que nos permite afrontar los próximos meses con mejores espaldas».

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ya justificó la semana pasada este incremento de la recaudación y le quitó hierro alegando que el gasto público también ha sufrido un aumento extraordinario. De hecho, el coste de servicios públicos como el de la sanidad, la educación o las políticas sociales se ha incrementado casi un 30%.

Rodríguez aseguró ayer que el Gobierno destinará todos sus esfuerzos a proteger a los sectores vulnerables, garantizar la financiación de cabildos y ayuntamientos y la sostenibilidad de los servicios públicos. Algo para lo que destacó es necesario contar con recursos suficientes.

Rebaja selectiva

Por eso, defendió Rodríguez que se debe seguir actuando como hasta ahora rebajando impuestos de forma selectiva y ayudando a los más vulnerables. «No se debe engañar a la ciudadanía, la rebaja del IGIC del 7 al 5% beneficiaría a pocos sectores».

Además, puntualizó que la inflación en Canarias «está un 15% por debajo de la media», lo que no quiere decir que la situación cambie «o que no nos inquiete». Pero aunque el aumento de precios no haya escalado hasta los dos dígitos como es el caso de muchas regiones de la Península, las rentas más bajas que existen en el Archipiélago hacen que una subida aunque sea más limitada impacte mucho en los presupuestos de los hogares.

Rodríguez insistió en que la inflación es un fenómeno global «complicado» y para el que la capacidad de actuación de los Estados, y mucho más de los territorios pequeños como Canarias, es limitada.

Sin embargo, todos los grupos que conforman la oposición en el Parlamento canario consideraron ayer que el Gobierno de Canarias puede hacer más y que las medidas que se han tomado hasta ahora se quedan muy cortas ante el descalabro que la inflación está ocasionando en el bolsillo de las familias y en la cuenta de resultados de las empresas del Archipiélago.

«Las medidas del Estado no son suficientes», concluyó el diputado del grupo nacionalista Pablo Rodríguez, quien reclamó al presidente canario que tome «cartas en el asunto» y aplique los paliativos que el autogobierno le permite. «Nosotros desde la oposición hemos siempre tendido la mano para buscar soluciones que mejoren la situación», le aseguró, pero recalcó que no serán «cómplices de su pasividad» .

La oposición afea al Ejecutivo que presuma de récord de recaudación por el alza de los precios

La también diputada nacionalista Rosa Dávila criticó durante su intervención en el Parlamento que el Gobierno presuma de «récord de recaudación» cuando las familias en Canarias tienen dificultades para repostar sus vehículos o ir a la compra. «Es una indecencia», resaltó, que Hacienda haya ingresado un 55% más que el año pasado por lo tributos del REF, en un momento en el que las familias se encuentran en la peor situación. Por eso, apuntó que es el momento de tomar medidas de política económica que incluyan una rebaja del IGIC, deflactar el IRPF y establecer un programa de ayudas a familias y empresas, así como otras medidas que garanticen el transporte y el suministro en Canarias.

También reclamó una reducción de impuestos la popular María Australia Navarro que pidió a Torres que de marcha atrás en el «hachazo fiscal» y que devuelva a las familias «los millones que ha recaudado de más» debido a la inflación. «El único que se está beneficiando del incremento de los precios es su Gobierno que se está forrando a costa de las familias y empresas que no llegan a fin de mes», insistió.

La diputada del Grupo Mixto Vidina Espino también consideró ayer en su intervención en el pleno que «hay margen para ayudar a los canarios» y bajar impuestos y aseguró que es «vergonzoso» que en el Archipiélago exista «un récord de recaudación y de pobreza» al mismo tiempo.