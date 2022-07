Pedro Sánchez apela al 75% para eludir ayudas antiinflación al transporte isleño

Canarias ya tiene suficientes medidas de apoyo al transporte y a la movilidad de sus residentes como para que pueda verse beneficiada también de algunas de las más importantes para paliar el efecto de la inflación anunciadas el martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del estado de la nación que se celebra en el Congreso. En concreto, el descuento del 75 % del coste de los billetes aéreos y de barco vigente desde julio de 2018, según vino a señalar el jefe del Ejecutivo para justificar que la gratuidad de los abonos para los trenes de cercanías y media distancia –que aprobará el Gobierno para la Península para un periodo de cuatro meses– no tenga una medida de similar alcance para las Islas.

Este fue el argumento que esgrimió el líder socialista en su respuesta a la intervención de la portavoz de CC, Ana Oramas, que, junto al resto de diputados canarios de los grupos políticos de la oposición, denunció la marginación de Canarias al respecto, y reclamó medias compensatorias para el transporte en las Islas, tanto el aéreo y marítimo como el de guaguas. «¿Sabe usted que Canarias no tiene trenes?», le había preguntado Oramas a Sánchez para referirse a esta medida de la que las Islas no pueden beneficiarse. «¿Va a pagar el 100 por 100 de las guaguas interurbanas en Canarias y el tranvía Santa Cruz-La Laguna? Porque esos son nuestras cercanías», insistió, y a lo que el presidente respondió que «Canarias, junto a Baleares, Ceuta y Melilla, ya tiene n un descuento del 75 % sobre los billetes en avión y en barco».

Precios «escandalosos»

Pero incluso en esta cuestión Oramas afeó la gestión del Gobierno al señalar que «el transporte aéreo entre Canarias y Península está en manos de un oligopolio», «los precios de los billetes son un escándalo», y que el Estado «consiente pasivamente que se haga negocio con la necesidad de los canarios y que para cualquier español sea un lujo imposible visitar nuestras islas».

El líder socialista zanja el debate sin una sola mención a la migración ni a Marruecos

También se refirió la diputada, en relación con el transporte en las Islas y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo en su plan contra la inflación, a la subida de los precios de los fletes, que recordó se han incrementado en un 500 % respecto a los precios de referencia por los que reciben la subvención estatal y que ello imposibilita cubrir el total del coste según establece el REF. «En Canarias, que depende de las importaciones, el costo de la vida se ha vuelto insoportable. El riesgo de pobreza afecta a cuatro de cada diez personas. La inflación ha destrozado a las clases medias y los sobrecostos amenazan la existencia de miles de autónomos y pequeñas empresas», le espetó a Sánchez la diputada tinerfeña.

Este tema del transporte fue solo uno de los puntos de fricción entre la portavoz de CC y el jefe del Ejecutivo en un debate en el que Oramas no dio tregua a Sánchez, hacia el que dirigió personalmente todas las críticas, trazando un discurso muy duro contra toda la acción del Gobierno de coalición y rechazando las medidas anunciadas un días antes por el presidente por considerarlas inservibles para luchar contra la inflación. Lo acusó de haberse imbuido del espíritu «populista» de Pablo Iglesias –anterior líder de Podemos– y aseguró que «su plan es el del que no tiene plan».

«Su plan siempre fue usted» criticó Oramas acusando al líder socialista de haberse convertido en «un político que está dispuesto a hacer lo que sea para sobrevivir»; «es capaz de decir una cosa y hacer la contraria», le espetó la diputada tinerfeña, quien sin embargo aseguró que CC apoyará el decreto de medidas para hacer frente a las repercusiones de la guerra en Ucrania en el que ya se incorporarán algunas de las anunciadas por Sánchez el martes.

Ni Marruecos, ni migraciones

«Su discurso ha sido una decepción», le dijo Oramas al presidente, insistiendo en que «no ha dicho nada que sirva para mejorar la vida de los ciudadanos españoles».

«Su plan siempre fue usted, hace lo que sea para sobrevivir», espetó la canaria al mandatario

También criticó la diputada que Sánchez no se haya referido en ningún momento a las relaciones con Marruecos ni al fenómeno migratorio, reclamando que el Ejecutivo cumpla su compromiso de que Canarias esté presente en las negociaciones con Rabat sobre la delimitación de los espacios marítimos frente al Archipiélago, o sobre el control del fenómeno migratorio, asuntos sobre el que el presidente tampoco le respondió en su turno de réplica.

Oramas enfatizó también en lo que considera incumplimiento de los compromisos respecto a la recuperación de La Palma por la crisis volcánica del año pasado. Según ella, «todavía hay cientos de personas viviendo en hoteles y muchos no han podido regresar a sus casas a causa de los gases», e hizo especial énfasis en que «aún no se han conseguido viviendas dignas para los que las perdieron» y que los daños causados a la isla por la catástrofe no se han compensado.