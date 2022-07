200.000 euros en luces y goteras del Parlamento de Canarias

Con el paso de los años el edificio de Presidencia del Gobierno presentaba grandes manchas de humedades en la fachada y en la cubierta que también se habían colado hacia el interior, llegando a la cúpula del vestíbulo de entrada. No solo ha sido la lluvia la que ha ido deteriorando el inmueble sino también la humedad que caracteriza al clima insular, lo que ha provocado deformaciones, fisuras y corrosión que era preciso arreglar, según determinaron los técnicos de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, área dependiente de la Consejería de Hacienda.

El expediente para la contratación de la obra comenzó a mediados de 2021 y culminó en febrero de 2022 con su adjudicación por unos 200.000 euros, unos 50.000 euros menos del presupuesto de licitación del que se partió en un primer momento. A este lavado de cara al edificio se ha unido una nueva iluminación que realza el inmueble con más de 140 bombillos de tecnología Led de diversos colores y cambios en los mismos. Esta iluminación ya se puede observar desde hace algunos días cuando se pasea por la zona.

La obra ha durado unos cuatro meses y durante la misma se procedió a impermeabilizar las fachadas y toda la cubierta. Asimismo se retiró una antena cuya instalación contribuía a la filtración del agua. Todas estas medidas subsanan las humedades y protegen al edificio ante los efectos de la lluvia o su condensación.

Junto a las acciones para tapar las grietas y fisuras que provocaban las goteras y las humedades, también se ha realizado una rehabilitación del inmueble debido a los desperfectos que se han ido acumulando con el paso de los años. Así, se retiraron y repusieron las losetas dañadas o sueltas. También se rehabilitó la estanqueidad de los lucernarios, renovando sus juntas y los casetones del forjado en la planta sótano, dañados por la oxidación.

En la misma línea también se limpiaron las fachadas y los acabados, con pinturas especiales de exteriores para que las superficies no absorban ni la humedad ni gérmenes de cualquier naturaleza que vayan apareciendo con el paso del tiempo.

En la justificación técnica para la contratación se hace hincapié en que las superficies y la cubierta del inmueble no estaban bien impermeabilizadas frente a la acción de la lluvia y las humedades. Esta situación estaba afectando a la propia estructura ya que las manchas de humedad no solo eran exteriores, sino que también se estaban colando en el interior del inmueble presidencial. La impermeabilización no solo protege la construcción sino que también es un elemento imprescindible para dotarlo de mayor eficiencia energética, un objetivo trazado por parte de Patrimonio para todos los edificios administrativos propiedad de la Comunidad Autónoma.

Precisamente se ha aprovechado el remozamiento del edificio para también contratar las nuevas iluminarias con la tecnología Led más avanzada, como en el edificio de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife y otros inmuebles de la Comunidad Autónoma. Rodeado de construcciones más elevadas, ahora la sede de Presidencia se realza con iluminarias que se extienden por las dos fachadas y la entrada principal, a la que también se ha remozado el escudo y las letras que forman «Gobierno de Canarias» y «Presidencia». El Ejecutivo desarrolla un plan de mejora de sus edificios y también de adquisición de nuevos con el fin de concentrar los servicios que se prestan.