«No conocemos a nuestro vecino, a pesar de su influencia histórica en España»

¿Conocemos a nuestro vecino más próximo o vivimos de espaldas a él?

Hay desconocimiento, pero es recíproco. Creo que en España hay un enquistamiento sobre la percepción que tenemos de Marruecos y viceversa. Cuando salta una crisis en las relaciones entre Rabat y Madrid esta situación se agrava.

¿Considera que la opinión pública sobre Marruecos está sesgada?

Sí. Hay ciudadanos españoles a los que les disgusta la vecindad con Marruecos y, albergo la sospecha de que, a algunos marroquíes les molesta ser limítrofes con España. Los vecinos territoriales y marítimos de todo el planeta están expuestos a que una cuestión menor coja envergadura, solo por la proximidad, y se terminen rompiendo las relaciones. Algo que, afortunadamente, no ha ocurrido entre Madrid y Rabat. Se han tensado las relaciones, a raíz de la crisis de 2021, pero no se ha roto el matrimonio.

¿Cómo definiría las relaciones hispano-marroquíes a lo largo de la historia?

Diría que a lo largo de la historia, las relaciones entre Madrid y Rabat han sido ásperas.

¿Cómo se puede entender a un vecino sin conocer su historia?

En nuestro país no se conocen, aunque sea a grandes rasgos, los principales acontecimientos de la historia marroquí. No conocemos a nuestro vecino, a pesar de su influencia histórica. España ha sido uno de los territorios europeos más influenciados por la cultura islámica. Entre ambos mundos siempre ha habido un contacto estrecho y no siempre belicoso.

¿Existe un punto de inflexión en las relaciones bilaterales?

Hubo un momento sumamente provechoso para ambos reinos. En el último tercio del siglo XVIII, coincide el reinado de Carlos III con el sultán Sidi Mohamed Abdaláh (Mohamed III), quienes fomentaron los intercambios comerciales entre ambos países. Fue un periodo muy fecundo y se regeneró la vitalidad de las relaciones bilaterales. También ha habido momentos en los que las tensiones se han intensificado y, aunque ahora existen tiranteces, no estamos en una de las etapas más graves. Si bien es cierto que vivimos un momento confuso por las malas decisiones que han ido tomando los gobiernos de Madrid y de Rabat e, incluso, el de Argel. Han dado pasos torpes que han alimentado en la ciudadanía la idea de que tenemos un vecino que no nos entiende o no nos quiere bien.

¿España tiene una deuda histórica con Marruecos o Marruecos con España?

El marqués de Sade decía que en las relaciones humanas siempre se es mitad víctima, mitad culpable. Creo que hay una deuda desde la perspectiva histórica, pero es mutua.

¿Francia salió ganando cuando se firmó el Tratado de Fez?

Este evento lo he analizado con los relatos elaborados desde la visión francesa, la marroquí y la española. Entre la Francia y la España del último tercio del siglo XIX no hay punto de comparación. En ese momento, Francia era una potencia expansionista de caracter colonial muy podera. Junto a Gran Bretaña eran las dos potencias ultramarinas de la vieja Europa. La voz de Francia se escuchaba mucho más en Europa que la de España. Quizá pudo haber un ejercicio de superioridad francesa en Marruecos.

¿Qué papel juega Canarias en la historia de Marruecos?

La relación viene desde antes de los Reyes Católicos, pero se intensificó en el siglo XIX con las relaciones de pesca. Fernando León y Castillo ya dejó caer que había que proteger a Canarias ante posibles percances.

En la actualidad, ¿es posible que España y Marruecos, dos países con tantas diferencias sociales, estructurales y culturales sean buenos vecinos y lleguen a entenderse?

Marruecos es el país en el que hay más sedes del Instituto Cervantes. Cuando cambió el régimen en España y dejamos atrás la dictadura de Franco para caminar hacia un Estado de derecho hubo cierta admiración por parte de Marruecos hacia nosotros. El diplomático Jorge Dezcallar [embajador de España en Marruecos (1997-2001)] apuntó que teníamos que convencernos de que Marruecos jamás renunciará a la devolución de Ceuta y Melilla.

¿El conflicto del Sáhara puede tener una salida que contente a todas las partes?

Podré contestar a esta pregunta cuando consulte mi bola de cristal. Este es un tema candente y que siempre vuelve, pero no puedo predecir qué ocurrirá.