Coalición Canaria-PNC ha considerado este martes que la "inseguridad jurídica" en torno a los incentivos fiscales recogidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) se debe a la "falta de gestión y de peso político" del Gobierno de Canarias y ha alertado de la "fuga de empresas a otros territorios" ante esta situación.

Los nacionalistas reprochan al Gobierno canario que "siga permitiendo al Estado que interprete a su antojo al fuero canario", manteniendo a las empresas instaladas en el archipiélago en la "más absoluta incertidumbre en torno a los criterios que empleará el Ministerio de Hacienda de cara a la liquidación de los incentivos del REF".

Según CC, las dudas se plantean en las partidas de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) y el comercio triangular en el marco de la Zona Especial Canaria (ZEC).

Para CC, "el PSOE ha convertido el fuero canario en una norma indefinida y sujeta a la decisión de Madrid con la excusa de la pandemia", una situación, señalan "muy grave" ya que "supone un paso atrás".

Incide en que "los derechos de los canarios no pueden estar a examen cada año, a conveniencia del Estado y del PSOE, porque son derechos consolidados" y opina que "la única vía que hay es su defensa y no una negociación de algo que está consolidado y que no debería someterse a debate cada año cuando se acerca la liquidación de impuestos".

Así mismo, CC considera que la situación para Canarias puede ser peor tras la pérdida de la Secretaría de Estado de Hacienda (puesto que ha ocupado el palmero Héctor Izquierdo), pues "ni siquiera fueron capaces de reivindicar los socialistas canarios", y exige al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, que "se sitúe al lado de Canarias y defienda el cumplimiento del REF, una norma que nunca debió permitir que estuviera subordinada ni a los efectos de la pandemia ni de la coyuntura económica".