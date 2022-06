«Los votos de CC tendrán más peso tras tres años de maltrato a Canarias»

Llega al Congreso en un momento complicado para el Gobierno central ¿Cómo ve este año y medio que resta de legislatura siempre y cuando no se adelanten las elecciones?

Lo veo como una oportunidad. Es cierto que hay una gran inestabilidad en el Gobierno pero puede ser una oportunidad porque la aritmética parlamentaria nos permite contar con una voz de peso a mi compañera Ana Oramas y a mí, con el fin de poder arrancar cuestiones vitales para Canarias. Creo que esta situación nos permitirá poder forzar y conseguir cosas importantes para las Islas, que es lo vital de una diputada canaria. Es verdad que está el fantasma del adelanto electoral, pero cuando acceda al escaño, esté el tiempo que esté, tengo que sacar el máximo provecho para compensar todo el maltrato que ha sufrido Canarias de aquí para atrás. Si es tres meses pues son tres meses y si es más tiempo mejor.

¿No cree que se ha debilitado el peso canario en el Congreso sobre todo tras la salida de los diputados isleños de Podemos?

Me parece lamentable que con la situación límite que está viviendo Canarias permanezca un escaño vacío que representa a las Islas. Sin embargo esto también propicia que Ana y yo tengamos una voz fuerte y un elemento de negociación importante que no lo vamos a dejar escapar.

¿Tener más peso significa plantar cara al Gobierno o negociar los votos de CC hasta el final con el fin de arrancar algo más para Canarias?

Exactamente eso. Tenemos por delante, ante las mayorías tan ajustadas que tiene este Gobierno, algunas oportunidades que intentaremos aprovechar. Queremos negociar asuntos que no deberíamos estar negociando porque en estos tres años se ha vilipendiado nuestro fuero histórico, no se ha transferido la deuda de carreteras, todavía estamos esperando por los 30 millones para la pobreza o con unas competencias en costas sin transferir. Tenemos los suficientes elementos determinantes para las Islas paralizados como para que Ana y yo aprovechemos las oportunidades que tengamos si Pedro Sánchez necesita dos votos para aprobar cualquier iniciativa para ponerlos sobre la mesa y blindarlos.

¿El trabajo realizado en este periodo por NC no ha sido lo suficientemente eficaz para sacar adelante estos asuntos?

A mí no me toca ponerle una puntuación o valorar el trabajo de Pedro Quevedo como diputado, eso le tocará a sus votantes y a quienes tenga que darle explicaciones. Lo que sí puedo decir de él es que le tengo mucho respeto, lleva décadas como diputado, tengo contacto con él y estoy plenamente al día de cada una de las comisiones donde está para tomar el relevo y ponerme a trabajar desde el minuto cero.

NC ha formado hasta ahora parte del bloque que respalda al Gobierno en el Congreso ¿Con su llegada al escaño CC formará parte del bloque de oposición a Sánchez?

No lo veo así. El voto de Coalición Canaria es el voto de los canarios, es decir, nuestro límite va a estar en el bien de las Islas. Si conseguimos que nos traten como debe ser el voto de CC está garantizado, pero como siempre ha estado. Nuestro voto siempre ha dependido de que a Canarias se le respete y seguirá siendo así.

No me negará que Ana Oramas ha sido en ocasiones muy dura con el Gobierno...

Ana ha sido dura cuando lo ha tenido que ser. Pero si miramos la aprobación de iniciativas el voto de CC ha estado ahí si son cuestiones positivas para la ciudadanía, previamente debatidas en los órganos del partido. Cosa distinta es que después se han convertido en oportunidades perdidas para adaptar las políticas generales a Canarias, por eso siempre hay que elevar la voz porque no se defienden los asuntos canarios como se merecen.

¿Qué es lo que menos le ha gustado de la gestión del Gobierno con Canarias?

Estamos hablando de cuestiones muy graves. Unas de falta de humanidad con la inmigración porque no solo mueren los inmigrantes en tierra sino muchos más en el mar y hay un silencio del Estado que clama al cielo. Asimismo, el REF es la herramienta para poder adaptar las políticas estatales y europeas a las Islas pero nos pasamos la vida defendiendo algo que debería estar consolidado. Son cosas gravísimas que nos condenan a la precariedad porque el Gobierno no defiende nuestros derechos ante la Comisión Europea.

¿Indirectamente está insinuando que NC tendría que haber sido más beligerante en el Congreso?

No es mi competencia juzgar el trabajo de otros. Nosotros pensamos en la ciudadanía y a unos días de entrar en el Congreso no tendría sentido pensar en otra cosa que no sea centrarme en los problemas de los ciudadanos.

¿Se arrepiente CC de la alianza electoral que firmó con NC para los comicios generales?

No. CC de Gran Canaria ha tenido un crecimiento porque hemos duplicado los apoyos a nuestro proyecto. Después de casi 15 años sin que CC tenga escaño en el Congreso por esta provincia es prueba de ese trabajo y buen hacer. A partir de ahí seguimos en la lucha para crecer y ser más fuertes. El camino que estamos siguiendo es el adecuado, aunque Ana ha trabajado en el Congreso por las ocho islas aunque sea diputada por Santa Cruz de Tenerife, de eso no hay duda.

¿No se descarta por CC repetir esta alianza en las próximas elecciones sean cuando sean?

Me parece una falta de respeto que sin ni siquiera haber tomado posesión del escaño y con la cantidad de problemas que tiene la ciudadanía ponerme a pensar ahora en sumas electoralistas, tengo la cabeza centrada en trabajar para esta tierra y no puedo pensar en otra cosa.

Si se convierte en la diputada 176 y su voto es decisivo para sacar adelante una ley del Gobierno. ¿Le temblará el pulso?

A CC no le temblará el pulso por defender lo que le conviene a Canarias. No tendremos problemas en retirar el respaldo al Gobierno que no haga políticas de apoyo a Canarias, ahí no hay fisuras en Coalición Canaria. Este partido no necesita que nadie le tutele ni le dé ninguna clase para trabajar y defender a las Islas. Mi ambición es ser diputada porque llevamos tres años trabajando y éste es un solo un proceso formal para tener voz directa en el Congreso. Mis primeras iniciativas se van a centrar en cuestiones vitales como la conectividad y la vivienda.