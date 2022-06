El nuevo presidente del CES alerta de "nubarrones en el horizonte de la economía"

El Consejo Económico y Social (CES) se constituyó ayer y los consejeros nombrados por el Gobierno de Canarias eligieron a José Carlos Francisco como nuevo presidente, en una votación que terminó con diez votos a favor y ocho abstenciones de los sindicados mayoritarios, UGT y CCOO, y las asociaciones de consumidores y usuarios. El expresidente de la patronal de la provincia tinerfeña destacó que su elección para liderar este órgano se produjo por mayoría en una primera votación y aseguró que, a pesar de no contar con un consenso para su nombramiento, contará con el respaldo de quienes se abstuvieron. Francisco, quien tomará posesión en los próximos días y ocupará el cargo durante cuatro años, apuntó que «hay nubarrones en el horizonte de la economía, que no está siempre despejada, aunque también se ven claros». No obstante, subrayó que actualmente «las cosas no están tan mal», aunque la inflación, la subida de los tipos de interés, la deuda o el déficit «nos acechan».

El presidente del CES afirmó que el nuevo equipo del Consejo está «bien cualificado» y «hará un buen trabajo». Además, se mostró seguro de que los dictámenes del CES contribuirán «a hacer mejores leyes». Francisco adelantó que el día 20 de julio se reunirán los miembros del Consejo para elegir a los dos vicepresidentes y para constituir las comisiones de trabajo. Además, explicó que la misión más importante del organismo es hacer dictámenes de las leyes que presente el Gobierno de Canarias «para mejorar la legislación de las Islas» y trasladar informes sobre temas que sus miembros consideren de importancia como, por ejemplo, el impacto de la inflación en la sociedad canaria. Las organizaciones sindicales apostaban porque la presidencia del CES fuera ocupada una mujer, en concreto, por Gloria Rojas, catedrática de Derecho del Trabajo por la Universidad de La Laguna. El secretario general de UGT-Canarias, Manuel Navarro, señaló que desde el 12 de febrero la patronal empezó a proponer a Francisco para ocupar el cargo y al ser el único candidato que se presentó a la elección «no procedía votar en contra». Así, el sindicato se ha puesto a disposición del CES para trabajar y aportar en las comisiones. «Ser elegido o no por unanimidad no le hace mejor presidente, el trabajo empieza ahora», afirmó Navarro, quien se mostró abierto al diálogo social entre todas las partes. La representante de CCOO, María del Carmen Marrero, lamentó que después de 32 años el CES nunca haya tenido a una mujer al frente. Sin embargo, celebró la elección de Francisco, a quien le tendió la mano para trabajar y cumplir los objetivos que la sociedad e El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, felicitó y deseó suerte al nuevo presidente del CES y a los nuevos representantes del Consejo, y destacó que este acto implicaba "la normalización de una institución fundamental para las Islas, cuya función es básica para la mejora y el análisis de las situaciones diversas que afectan a la realidad socioeconómica del Archipiélago". Además, animó a los nuevos consejeros a ser partícipes del diálogo "constructivo y de altura" para avanzar en los grandes asuntos que afectan a la sociedad canaria. El organismo está formado por 20 miembros que representan a las entidades o centrales sindicales más representativas del archipiélago, a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias, a las asociaciones de consumidores y usuarios y a expertos de reconocido prestigio en materias económicas, sociales y laborales, designados estos últimos por el Gobierno. Por parte de las organizaciones empresariales están José Cristóbal García, Vicente Marrero, Laura Dapresa, José Carlos Francisco, Raquel Malo y Ángel Delgado; por los dos sindicatos mayoritarios Inocencio González, María del Carmen Marrero, Sergio Melián, Manuel Navarro, Rosa Mirna Ortega y Patricia Trujillo. Por las Cámaras de Comercio han sido designados Mauro Fernández Felipe, Manuel Santana León, José Torres Fuentes y Antonio Rodríguez Marichal. Por las organizaciones de consumidores y usuarios Manuel Ramos Martín y Pedro Bethencourt Guerra, mientras que a elección directa del Gobierno entre expertos de reconocido prestigio se han nombrado a María del Cristo Dorta López y Manuel Pérez Artiles. El CES llevaba dos años en un proceso de interinidad, después de que su anterior presidente, Blas Trujillo, fuera nombrado consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Durante este periodo, el órgano consultivo ha seguido cumpliendo con sus objetivos y ha cumplido con los dictámenes que le ha encargado el Ejecutivo, así como con la elaboración de informes propios. El primer nombre que se barajó fue el de Carlos Sierra, propuesto por UGT y contaba con el apoyo del ala socialista del Gobierno de Canarias. La falta de acuerdo mayoritario forzó a poner sobre la mesa un nuevo candidato. La elegida fue Gloria Rojas, quien contaba con el respaldo del Gobierno, con la conformidad de las organizaciones sindicales y parecía que también de los empresarios, pero retiró su candidatura ante la apuesta de la patronal por Francisco.