Transparencia tranquiliza a las pymes: «no vamos a la caza ni a sancionar»

Desde que el 31 de mayo el Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, pidió a 3.245 entidades privadas, pymes y grandes empresas que justificaran las subvenciones recibidas en 2021 de más de 60.000 euros se armó un revuelo. En este mes, ha recibido más de «mil llamadas y varios cientos de correos electrónicos», principalmente de pequeñas empresas, explica Cerdán, para saber cómo debían hacerlo.

Era la primera vez que la mayoría de estas entidades obtenían ayudas para compensar los efectos de la pandemia, concedidas por el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos con financiación estatal y de la Unión Europea. «No se trata de una caza ni de sancionar a nadie», tranquiliza Daniel Cerdán, «sino al contrario, solo es decirles que tienen unas obligaciones legales y les damos una herramienta para que sepan si las están cumpliendo».

En este sentido, ha ampliado el plazo de la declaración de transparencia hasta el 15 de julio, debido a la dificultad que han manifestado algunas entidades para disponer a tiempo de una página web en la que alojar el apartado de transparencia. Pero recuerda que pueden autoevaluarse primero en la aplicación T-Canaria de la sede electrónica del Comisionado, y que es mejor que remitan los cuestionarios sobre su nivel de transparencia "ahora mientras los periodos de carga estén abiertos, porque si no, no podrán continuar el proceso de evaluación". Además hasta septiembre tienen tiempo para crear sus web, para lo que les aporta información de cómo hacerlo, recalca. Y sobre todo, afirma que las empresas van a contar con su ayuda para no ‘suspender’ en transparencia.

Problema

¿Cuál ha sido el problema? Que muchas de estas sociedades privadas nunca han accedido a ayudas públicas, pero al igual que obtienen el dinero, siempre hablando de más de 60.000 euros, tienen la obligación por ley de explicar públicamente dónde se lo gastan. Según Cerdán es ir creando una cultura de que los fondos públicos deben ser transparentes, o lo que es lo mismo, "queremos dejar un mensaje de que estamos para ayudar y no estamos para cazar a nadie, pero cuando se gasta dinero público se ha de decir mínimamemte lo que se hace con él", apostilla.

En un primer momento, la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) mostró su malestar por este control, porque hay muchas pequeñas empresas que no tienen paginas web. José Juan Socas, presidente de Cecapyme, afirma que, un mes después de recibir la carta del comisionado, creen que las pequeñas empresas "pueden cumplir con la transparencia".

José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), considera que esta exigencia es añadir más «burocracia» a las empresas. El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Afonso, está algo más confiado, tras mantener una reunión con Daniel Cerdán. El comisionado les ha pedido que difundan que no tiene capacidad para multar y comenta que cualquier persona que necesite asesoramiento lo obtendrá de sus servicios técnicos. En este contexto, expone que ha invitado a Cerdán a una junta directiva extraordinaria de la CEOE, a la que también asistirá la Confederación de Las Palmas, para que explique lo que les pide a las empresas .

El Comisionado de Transparencia analiza este año a 3.245 entidades privadas y empresas canarias que recibieron el año pasado subvenciones públicas de más de 60.000 euros por valor de 1.327 millones. En 2021 se produjo un fortísimo aumento de las ayudas en las Islas.

De hecho, se multiplicó por cinco el volumen de subvenciones concedidas por las principales administraciones canarias y, por primera vez, 284 entidades privadas superaron el millón de euros, pero, es mas, 26 empresas fueron financiadas con más de cinco millones, la mayoría relacionadas con la actividad turística y el transporte terrestre y aéreo. De las 3.245 empresas, 646 recibieron importes por encima de los 500.000 euros por valor de 915 millones, es decir el 68% del global subvencionado. Entre 60.000 y 200.000 se dieron subvenciones a 1.841 entidades privadas, lo que duplica la cifra de todo el año anterior.