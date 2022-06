«La única forma de que crezca la economía es bajar impuestos»

¿Se trabaja bien con Isabel Díaz Ayuso? Es que a veces dice cosas que se tachan como tonterías, sin ofender.

Con Isabel Díaz Ayuso se trabaja muy bien, habla mucho, pregunta mucho y, sobre todo, tiene las ideas muy claras lo que le ayuda a tomar decisiones correctas. Y tiene muy claro que el socialismo no le ha hecho ningún bien a nadie nunca jamás, y como tiene además mucha capacidad de comunicación, lo que expresa se entiende perfectamente y llega a la gente. No dice tonterías, no dice una cosa y luego la contraria, sino que es verdadera, y se nota y en política mucho más, y hay tan poca gente verdadera en política...

¿Qué sintieron cuando Pablo Casado hizo esa entrevista tan dura acusando de eventuales irregularidades a Isabel Díaz Ayuso por la compra de las mascarillas a través de su hermano?

Fue una injusticia que no se correspondía nada con la realidad. La verdad, me pareció moralmente terrible y además políticamente suicida.

Viene a Canarias como el gurú de la economía para apoyar el programa económico del PP en las Islas, denominado Un Plan para Gobernar: Modelo Económico de Gobierno. El PP canario lleva años pidiendo una rebaja de impuestos en las Islas pero el Gobierno regional se niega con el argumento de que la recaudación es esencial para mantener los servicios públicos. ¿Cómo lo hacen en Madrid?

Manuel Domínguez [presidente del PP de Canarias] lo tiene muy bien planteado. La clave es el crecimiento económico y que las empresas facturen más y crezcan. Si eso sucede habrá recaudación suficiente para atender los servicios sociales, la sanidad, para atender todo lo que sea necesario. Lo hemos visto en Madrid a lo largo de 18 años y la única manera de que haya crecimiento económico es bajando los impuestos y abriendo el espacio para la libertad económica.

¿Cómo proponen esa liberalización?

Por ejemplo, reducir requisitos para determinadas instalaciones, horarios comerciales, es decir agilizar cuestiones para las empresas. La clave del éxito, y que ha funcionado en Madrid y funcionará en Canarias seguro, es que haya menos impuestos, por lo que habrá más empresas, menos economía sumergida y eso determinará que la recaudación aumente. Este año ha entrado en vigor en Madrid la mayor bajada en el Impuesto sobre la Renta en medio punto en el tramo autonómico y estoy seguro de que vamos a recaudar muchísimo más, porque tenemos cuatro experiencias anteriores de bajada del IRPF y en las cuatro no solo no bajó la recaudación sino que aumentó. El conjunto de las rebajas fiscales desde hace 18 años en Madrid ha significado que más de 60.000 millones de euros se hayan quedado en manos de sus propietarios y los han destinado en algunos casos a ahorrar y en otros a generar actividad, y si aumenta la facturación de los negocios hace que haya más actividad y más empleo, se contrata a más personas, se amplía el negocio y finalmente eso es lo que genera un incremento de la recaudación, es decir, es ensanchar la base no sentarse encima de ella y apretarla cada vez más.

Acusan al PSOE de que su política fiscal va a llevar al país a la ruina...

Creo que desgraciadamente tenemos, de todos los partidos socialistas de Europa, el más anticuado y el más inmovilista en España. El Partido Laborista británico ha reducido impuestos, se ha abierto a la liberalización económica al igual que en Holanda, y aquí sigue el PSOE anclado en unos dogmas que nunca han funcionado bien. No le funcionaron a Zapatero y no le están funcionando a Pedro Sánchez y ahora ya se empiezan a ver las consecuencias. Y lo que quieren es prohibirnos que nosotros lo hagamos bien y por eso se inventan una cosa llamada armonización fiscal.

¿Están enervados con la ministra María Jesús Montero por el tema de la armonización fiscal en, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones?

Si en Madrid nos imponen el impuesto de sucesiones no le va a beneficiar a ningún canario, valenciano o extremeño. El único que se va a ver beneficiado es el presidente de Asturias o el presidente de Aragón, que ya están hartos de que los paren por la calle para decirles que bajen el impuesto de sucesiones como en Madrid o como en Andalucía. Habrá gente que no pueda disfrutar de lo que sus padres, con mucho esfuerzo, consiguieron ahorrar en sus vidas.

¿Canarias tiene capacidad para bajar impuestos y cubrir los servicios sociales?

Canarias tiene además un REF que también ofrece muchas posibilidades de que a través de la bajada de impuestos se genere actividad económica. En Canarias hay un margen de posibilidades para ir haciendo una reducción de impuestos progresiva. Cuando bajaron los impuestos en las Islas las cosas siguieron funcionando y los hospitales estaban abiertos. Lo que ocurre es que piensan que la economía es una cosa estática, en la que si bajas impuestos bajas la recaudación y eso no es así: pasan cosas cuando bajas impuestos, el dinero se lo queda la gente, lo invierte, se lo gasta o lo ahorra, y eso genera actividad, y a lo mejor alguien que no tiene ningún empleado contrata a dos.

Hablan de la importancia de la agilización administrativa . ¿Qué es la línea abierta contra la hiperregulación en Madrid?

Para la línea abierta de hiperregulación nos fijamos en cosas interesantes que se estuvieran haciendo en Reino Unido y en Canadá. Hemos abierto una ventana en internet para que cualquier persona o empresa que considere que una regulación o está creando costes innecesarios o les pone pegas para innovar, porque la regulación dice cómo tienes que hacer las cosas, nos lo diga y lo estudiamos a fondo. Y en un año hemos suprimido o aligerado ciento once regulaciones en Madrid, como por ejemplo, nos llegó una queja de una cafetería que preguntaba por qué la normativa impedía abrir las terrazas antes de las diez de la mañana. Lo miramos y no había ninguna razón para ello y se cambió la norma. O para poner placas fotovoltaicas en un edificio había que pedir licencia previa y eso era muy complicado y al final decidimos que se podía hacer con una declaración responsable.

Pedro Sánchez alega que no se pueden bajar impuestos porque no se hubieran podido costear los ERTE. Es otra forma de responder a la crisis sin recortes, dice el PSOE.

En el momento en que España pasa al confinamiento y media España a los ERTE es evidente que hay unos gastos extraordinarios no previstos, y es lógico que haya ese endeudamiento. Pero en marzo la deuda es de 12.000 millones, en un solo mes. Eso es la mitad del presupuesto de la Comunidad de Madrid de todo el año. Este gobierno se ha hecho adicto al gasto público de una manera que no tiene límites. Sánchez se está gastando 77.000 millones al año más que antes de la pandemia, porque se le han ocurrido mil cosas y tiene 27 ministerios que generan gastos.