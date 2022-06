Darias gana peso como la candidata de Ferraz a disputar la alcadía de Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, gana peso como futura candidata de la dirección federal del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un runrún que lleva sonando en el partido en las Islas desde que el actual alcalde capitalino, Augusto Hidalgo, anunciara a principios de año su voluntad de ser el aspirante al Cabildo de Gran Canaria. Las encuestas a las elecciones andaluzas del domingo otorgan al PP la victoria y la caída del PSOE. Ante el temor de que estos resultados, a la baja, se puedan trasladar a las elecciones autonómicas y municipales de mayo 2023, la dirección socialista nacional lleva semanas adelantando trabajo en la búsqueda de candidatos de peso para las grandes ciudades.

Entre las opciones que baraja el equipo de Pedro Sánchez en Ferraz se incluyen ministros, lo que pondría en bandeja al presidente una nueva crisis en el Ejecutivo en el medio plazo, ya que debería cambiar de nuevo el Gobierno. Pero el agujero de los socialistas en las principales capitales es profundo y requiere actuar para que no se lastre el voto autonómico, sobre todo ahora que la marca ha perdido lustre por el desgaste del Gobierno de coalición y la aparición en el PP de Alberto Núñez Feijóo, según evidencian casi todos los sondeos. El Ejecutivo necesita oxígeno para la parte final de la legislatura, principalmente si el 19-J hay naufragio en Andalucía. Además, se ha extendido la opinión de que no ha cuajado la remodelación del Gobierno de hace un año.

Ante este escenario, Sánchez se ve apremiado a hacer cambios para dotar al Consejo de Ministros de más empuje político, según fuentes del partido nacional, que aseguran que la dirección socialista baraja en firme el nombre de varios ministros para dar peso a los candidatos en distintas ciudades. Entre ellos, cobra cada vez más fuerza en la dirección de Ferraz postular a Carolina Darias como candidata a Las Palmas de Gran Canaria, una vez que Augusto Hidalgo deje vacante el cargo en 2023 para ir como número uno al Cabildo de Gran Canaria.

Una larga carrera

El actual alcalde, elegido el pasado abril secretario general de la agrupación socialista de Las Palmas de Gran Canaria, forma además un buen tándem con Darias. No en vano se presentaron juntos al Cabildo grancanario en 2011, pero no consiguieron revalidar la presidencia que ostentaba el socialista José Miguel Pérez junto a Román Rodríguez (NC) como vicepresidente. El entonces histórico del PP, José Miguel Bravo de Laguna (ahora Unidos por Gran Canaria), les venció en esa contienda electoral. En 2014 Darias se presentó asimismo a las primarias para ser candidata a la Presidencia del Gobierno y perdió frente a Patricia Hernández. La actual ministra, no obstante, lleva una vida dedicada a la política ostentando cargos públicos, como concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, delegada del Gobierno, consejera del Cabildo, presidenta del Parlamento, consejera de Economía del Gobierno canario y ministra de Política Territorial y Función Pública antes de dirigir la cartera de Sanidad.

Desde el partido en Canarias no se ve tan nítido que Darias tenga que ser candidata para reforzar a la formación en la capital, porque entienden que el PSOE es fuerte en las Islas por el tirón que ha imprimido el presidente canario, Ángel Víctor Torres. El PSOE isleño puede aceptar que Darias sea la candidata de Pedro Sánchez, pero sostiene que Las Palmas de Gran Canaria no es Valencia, ni Madrid ni Barcelona o Sevilla, donde los apoyos al PSOE están muy en entredicho. En la capital grancanaria hay otros candidatos, quizás mas apegados a la política local, como el propio Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria, o la consejera de Economía y mano derecha de Torres, Elena Máñez, la consejera del Cabildo, Isabel Mena, o los concejales Inmaculada Medina y Aridany Romero.

Dentro del partido se teme que si Darias se presenta, y no gobierna, decida no quedarse en la oposición. También se cuestiona su tirón por los resultados en anteriores elecciones y en las primarias del partido, pese a que ahora sea ministra.

Trayectoria de Carolina Darias

1999. Carolina Darias (Las Palmas de Gran Canaria en 1965) es licenciada en Derecho y pertenece al Cuerpo de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma, pero desde hace más de veinte años está vinculada a cargos públicos. Entre 1999 y 2004 fue concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 2004. Darias es subdelegada del Gobierno en Las Palmas entre 2004 y 2008 y diputada del Parlamento canario. 2008. Fue directora de Gobierno de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento capitalino unos meses y después, hasta 2011, delegada del Gobierno en Canarias. 2011. Se presentó como cabeza de lista al Cabildo de Gran Canaria donde se quedó en la oposición. 2015. Fue la primera mujer elegida presidenta del Parlamento de Canarias. 2019. Es nombrada consejera Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno canario. 2020. Ministra de Política Territorial y Función Pública. 2021. Pasa a ser ministra de Sanidad.

Desde Ferraz, aparte de Darias, no descartan proponer a la titular de Ciencia, Diana Morant, como cabeza de lista al Ayuntamiento de Valencia. La posibilidad de que Miquel Iceta lidere la candidatura de Barcelona es una decisión que, formalmente, está en manos del PSC.

En cuanto a Valencia, la cúpula socialista no ve con buenos ojos a la vicealcaldesa, Sandra Gómez, que gobierna como número dos de Joan Ribó (Compromís). Creen que no acaba de despegar y que necesitan a alguien con más potencia. En Ferraz conjeturan con la idea de que la candidata sea la ministra de Ciencia. En el partido existe mucha inquietud por Valencia, al igual que por Alicante y Zaragoza.