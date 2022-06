Pedro Sánchez: «La integridad de las aguas de Canarias está garantizada»

Canarias sigue siendo para el Gobierno central uno de los territorios sobre los se asientan las bases de la nueva etapa de relaciones entre España y Marruecos. Varios de los factores que han llevado al Ejecutivo estatal a firmar, el pasado 7 de abril, la declaración conjunta con el país vecino que marcará la hoja de ruta de esas relaciones están directamente relacionadas con las Islas, como son el control de la migración y la delimitación de los espacios marítimos en la fachada atlántica. Y según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el balance de resultados desde entonces es “claramente positivo” pese a que la llegada de personas en embarcaciones a las costas canarias se ha incrementado desde entonces, y sin que se haya iniciado aún la negociación con Rabat sobre la mediana marítima con Canarias.

Estas fueron algunas de la líneas argumentales que se trazaron hoy en el Congreso en la comparecencia de Sánchez para explicar, obligado por los grupos parlamentarios, el nuevo acuerdo con Marruecos y las razones sobre el giro dado por España en relación con el Sáhara Occidental, asumiendo la propuesta marroquí de autonomía para la ex colonia española como la “base más seria, creíble y realista para la resolución del conflicto”. Sánchez volvió a comprobar en el Congreso que sólo él y su partido, el PSOE, defienden esa vía de solución para el territorio, y que el acuerdo con Rabat sigue levantando muchos recelos entre el conjunto de formaciones políticas. En todo caso, el jefe del Ejecutivo volvió a considerar que “el impulso a un nuevo tiempo va abriéndose paso” y que, “aunque queda mucho por hacer, hemos situado nuestra relaciones sobre una base más sólida y tenemos una idea más clara de hacia donde queremos ir”.

Sánchez mencionó a Canarias directamente para recordar que se reactivará el grupo de trabajo para la delimitación de espacios marítimos frente a la fachada atlántica, que lleva quince años sin reunirse, y que “vamos a tomar la iniciativa para desbloquear, resolver y avanzar”. Aseguró que Canarias está “plenamente asociada a este trabajo” con la participación directa del Gobierno regional, y que “sus intereses van a seguir siendo tenidos en cuenta de forma prioritaria y que la integridad de sus aguas y de su medio ambiente están garantizadas”, asumiendo así la preocupación que en las Islas provoca las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos frente a las costas canarias. Sánchez eludió responder sin embargo a una pregunta directa que le hizo durante el debate la diputada de CC, Ana Oramas, sobre si en esta negociación el Gobierno “ha negociado o tiene la intención de negociar con Marruecos el reparto del aprovechamiento de los recursos mineros que se encuentran en los suelos marinos de las aguas cercanas a Canarias”.

“¿Ha negociado el Gobierno o tiene la intención de negociar con Marruecos el reparto del aprovechamiento de los recursos mineros que se encuentran en los suelos marinos de las aguas cercanas a Canarias?” Ana Oramas - Portavoz de CC en el Congreso

En relación con la gestión migratoria, Sánchez cree que “es otro de los grandes desafíos conjuntos que tiene el continente africano y de la UE”, y que España “no va a tolerar la instrumentalización de la tragedia de la migración irregular como arma de presión”. Destacó en este sentido la importancia de haber reactivado “el marco estable tras dos años de parón y de los modelos exitosos de migración circular con Marruecos que estamos poniendo en marcha” como “un modelo de gestión migratoria que vuelva a ser un ejemplo al que mira la UE”. Pero fueron varios los portavoces que le recordaron que desde la firma del acuerdo se ha incrementado en un 50 % la llegada de migrantes.

"España no va a tolerar la instrumentalización de la tragedia de la migración irregular como arma de presión" Pedro Sánchez - Presidente del Gobierno de España

Presiones sobre el Sáhara

Respecto al Sáhara, señaló que “respetamos que otros puedan pensar de otra manera, pero estaríamos engañándonos si no reconociéramos que hay desencallar un conflicto que dura ya demasiado tiempo”. Insistió en que “la solución tendrá que ser aceptada por ambas partes y que tendrá que satisfacer las condiciones marcadas por la Carta de Naciones Unidas y de sus resoluciones”, resaltando que “esa búsqueda activa de una solución mutuamente aceptable” corresponde al enviado personal del Secretario General de la ONU, Staffan de Mistura, “al que España reitera su pleno apoyo”. Insistió además en que “la posición española está alineada con la de nuestros socios europeos”, y con la de países como Francia, Alemania, EEUU, Países Bajos, y la Comisión Europea. “Después de muchas décadas de conflicto muchos países están reconociendo cuál es la posición más realista”, argumentó antes de señalar de reclamar a los grupos que “más allá de las legítimas discrepancias veamos la dimensión de una política de Estado y la llave para dar estabilidad a la región”.

“Los canarios sabemos que no habrá estabilidad en la zona a 100 kilómetros de nuestras costas hasta que nos e reconozca este derecho a los saharauis” Pedro Quevedo - Portavoz de NC en el Congreso

Según Sánchez, la declaración conjunta con Marruecos “construye un sistema de garantizas sobre la integridad territorial”, asegurando que dijo claramente a Mohamed VI, en su reunión en Rabat previa a la firma, que “la soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda, y que “la buena vecindad debe implicar también un modelo de normalidad beneficiosa para todos”. Destacó en este sentido que “la agenda económica bilateral y las infraestructuras y enlaces de todo tipo que conectan a los dos países van a ocupar una parte creciente de nuestra relación”. “Queremos cohesionar nuestras sociedades mientras las hacemos más prósperas y eso va a redundar en una menor presión migratoria”, recalcó.

El debate apenas entró en asuntos como los informes del CNI que se han conocido en los últimos días sobre las presiones ejercidas por Marruecos con la crisis migratoria en Ceuta, o incidentes orientados a reabrir el debate sobre las zonas de solape entre las aguas saharauis y Canarias, así como “actuaciones para hacerse con el control del espacio aéreo saharaui, actualmente bajo titularidad española”, o sobre la posible financiación de grupos contrarios al Frente Polisario, todo ello para forzar un cambio de posición de España en relación con el Sáhara. Varios portavoces como el del PNV, Aitor Esteban, o el de NC, Pedro Quevedo, incidieron en ello, pero Sánchez no entró al trapo.

Quevedo aseguró que dichas informaciones “dejan claro que el conjunto de acciones agresivas unilaterales de Marruecos contra los intereses españoles y canarios, con la cuestión migratoria, o el intento de hacerse con aguas que no son marroquíes y afectando a intereses de Canarias, no respondían a otra cuestión que forzar al Gobierno a reconocer la propiedad marroquí del Sáhara Occidental”. “Hay que concluir un proceso de descolonización inconcluso y no conocemos otro procedimiento que no sea reconociendo el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui”, insistió el diputado de NC, quien añadió que “los canarios sabemos que no habrá estabilidad en la zona a 100 kilómetros de nuestras costas hasta que nos e reconozca este derecho a los saharauis”.

La portavoz de CC, Ana Oramas, espetó a Sánchez que “nadie sabe a qué está jugando usted con Marruecos” y le recordó que “no solo ha actuado contra el parecer de la enorme mayoría de este Congreso, que representa la soberanía popular, sino que aún no ha explicado qué razones le han llevado no solo a actuar contra la mayoría de los españoles, sino contra el pueblo saharaui, al que su propio partido había prometido su apoyo incondicional”. Le acusó además, como también hiciera el portavoz de Bildu, que “después de poner en riesgo el suministro de gas de Argelia, les ha entregado usted, un refugiado político que ha sido condenado a muerte”, en referencia a Mohamed Ben Halima, un exoficial que había revelado la corrupción dentro del ejército argelino.