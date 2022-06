Canarias, ni superpoblada ni vaciada

El debate sobre el crecimiento poblacional de Canarias lleva más de dos décadas sobre la mesa, sin embargo, no fue hasta hoy que el Parlamento regional logró aprobar la creación de una comisión de estudio sobre el reto y equilibrio demográfico de la región. El grupo de trabajo abordará los problemas de las islas verdes -La Gomera, La Palma y El Hierro-, que pierden habitantes de manera progresiva frente al aumento de las islas capitalinas y las orientales, y analizarán la capacidad de carga del Archipiélago. Nueva Canarias (NC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) han sido las formaciones que, en esta ocasión, han puesto el foco en la necesidad de crear esta comisión parlamentaria, que arrancará su cometido sin un documento base que recoja una radiografía actualizada sobre la demografía isleña. Los especialistas en Geografía Humana señalan que se trata de una realidad muy compleja, que no se puede basar solo en datos, porque hay múltiples factores que influyen en el desarrollo de la población. Y advierten de que el problema no es el número de habitantes censados en la región sino los hábitos y la relación con el territorio. A su juicio, el análisis no se puede centrar en conceptos como ‘Canarias vaciada’ o ‘superpoblada’.

La insularidad custodia el latir de los pueblos en la Canarias despoblada, pero no vaciada "No depende de cuántos seamos, sino de cómo nos comportamos", apunta la catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Josefina Domínguez, quien explica que en la capital grancanaria hace 40 años vivía prácticamente el mismo número de personas que en la actualidad, pero el consumo de suelo era mucho menor. Ahora hay más ciudadanos que optan por vivir solos, mientras que antes las familias eran más numerosas y todos los miembros residían en una misma casa. La comisión para estudiar crecimiento poblacional iniciará su trabajo sin ningún estudio previo Algo similar ocurre con el modelo de movilidad. El uso masivo del coche privado ocasiona atascos en las carreteras de las Islas y se deben buscar alternativas para mejorar el transporte. En Canarias la población está dispersa a lo largo del territorio y no trabaja o consume ocio en el mismo lugar en el que reside, por lo que obligatoriamente se tiene que desplazar hacia las áreas metropolitanas y las zonas turísticas. Para solucionar este problema, el profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL), José León García, señala que solo se puede optar por mejorar las infraestructuras o el modelo de movilidad, porque reducir el número de habitantes o reordenar a la población para que viva y trabaje en el mismo municipio, son vías mucho más complejas. Con la vista puesta en la mejora de la sostenibilidad de la forma de vida de los canarios, Domínguez asegura que el Archipiélago "no es un contenedor en el que cabe un determinado número de personas". Detalla que no se puede establecer una cifra ideal de población para Canarias, porque eso es algo que viene determinado principalmente por factores económicos. Además, señala que cada isla tiene unas características demográficas particulares, con lo que la comisión tendrá que estudiar y reflexionar sobre esta realidad de una forma "muy sosegada", para decidir cómo abordar el reto del crecimiento de la población isleña. Ramón Díaz: «La distribución de la población entre las siete islas presenta grandes desequilibrios» García sostiene que cualquier territorio tiene unos topes para su crecimiento demográfico y más en el caso de las islas, donde el suelo es escaso. Esos límites están siempre ligados a la capacidad para abastecer a la población y generar empleo. "Si hace 30 o 40 años nos hubiesen dicho que Canarias superaría los dos millones de habitantes hubiéramos pensado que esas cifras no se podrían sostener, pero el desarrollo de las tecnologías y el transporte han hecho que, con el paso del tiempo, no existan problemas de desabastecimiento, a pesar de que la población local es mucho más numerosa", defiende el profesor de la ULL. Ahora, destaca García, se abre una oportunidad para trazar una hoja de ruta sobre cómo queremos seguir creciendo y cuál debe ser el desarrollo de las infraestructuras. Los habitantes de las Islas han aumentado un 32% en 80 años, frente al 60% de la población mundial Pero, ¿qué se puede hacer para poner freno el crecimiento demográfico del Archipiélago? Algunas regiones, especialmente insulares, han implantado medidas para limitar la residencia o el número de migrantes que se puede establecer en el territorio. Cerrar las puertas de Canarias sería, a juicio de García, un desastre económico y social, además de ser un discurso que derivaría en conflicto social. La población de las Islas aumenta ligeramente cada año gracias a la llegada de migrantes, puesto que el crecimiento vegetativo -la resta de los nacimientos y las defunciones- es negativo. "Habría que planificar la llegada de población foránea, que es imprescindible para cubrir determinadas demandas laborales del sistema productivo", apunta García, quien considera que habría que determinar cuáles son nuestras necesidades laborales y demográficas de las Islas y lanzar ofertas concretas. A este planteamiento, Domínguez añade que vivimos en un mundo en el que la movilidad es cada vez mayor. "Es positivo el intercambio y que los jóvenes salgan a formarse fuera, pero el problema está en que muchos se van y después no vuelven", señala la catedrática de la ULPGC. La población es el bien más preciado que posee un espacio geográfico, porque el principal recurso es el humano; de este modo, la pérdida de vitalidad demográfica y el envejecimiento suponen consecuencias para la economía local. Domínguez censura el discurso de los responsables públicos que hace solo unos meses se mostraban preocupados por la "Canarias vaciada" y ahora centran el debate en la superpoblación del Archipiélago. Las contradicciones llegan al punto de que desde las instituciones se impulsan acciones para fomentar la natalidad o para atraer nómadas digitales a las Islas, a la vez que planean poner topes al crecimiento demográfico de la región. Además, la catedrática subraya que es el Gobierno de España el que tiene competencias para implantar medidas relacionadas con el control demográfico y es el único organismo que puede modificar la ley de extranjería o imponer restricciones para la llegada de trabajadores foráneos. Canarias se enfrenta en los próximos 15 años a un reto demográfico sin precedentes. Los mayores de 65 años, que ahora representan el 16,9% de la población, serán el 25,04% de los habitantes del Archipiélago en 2035, es decir, que uno de cada cuatro isleños habrá entrado entonces en la tercera edad. Un cambio poblacional que implica todo un desafío para las Islas, porque lejos de estar todo preparado, todavía hay que planificar las infraestructuras necesarias para dar respuesta a las necesidades que tendrá este colectivo. El Archipiélago, con una densidad de 292 habitantes por kilómetro cuadrado, es la tercera región española con mayor concentración de población, solo por detrás de Madrid (845) y País Vasco (307). Hace 80 años, en las Islas vivían 1,4 millones de personas frente a los 2,2 millones que residen en la actualidad, con lo que el número de habitantes se ha elevado un 32%. 