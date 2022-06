Cabildos y ayuntamientos de Canarias lanzan 11.000 plazas para estabilizar a los interinos

Cabildos y ayuntamientos canarios han convocado unas 11.000 plazas en total para estabilizar a los interinos que trabajan en las corporaciones locales y que también se ven afectados por la oferta extraordinaria de empleo público a la que obliga la ley estatal, que entró en vigor en diciembre de 2021. La ley daba de plazo hasta el pasado 1 de junio para ofertar las plazas que están ocupadas por personal interino y temporal. Los 88 ayuntamientos han convocado unas 8.500 plazas, mientras que los cabildos insulares ofertan unos 2.500 puestos, según los datos en poder de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai).

Hasta unos días antes de finalizar el plazo legal hubo dudas sobre si todos los ayuntamientos publicarían las ofertas de empleo público en los boletines oficiales en tiempo y forma. De hecho, la ley no establece una sanción específica para las instituciones que no publicasen la convocatoria en los tiempos que prevé la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El esfuerzo de las corporaciones locales se centró en que sus órganos de gobierno aprobasen las ofertas aunque no se publicaran a tiempo pero la Fecam asegura que los 88 ayuntamientos pudieron cumplir con la primera parte del calendario y convocar sus ofertas en los boletines.

Una de las principales dificultades con las que se han visto municipios e instituciones insulares es que también han tenido de identificar las plazas de las empresas, entidades y demás sociedades públicas dependientes ya que, al igual que el sector público de la Comunidad Autónoma, el personal temporal de larga duración de las empresas también se ve afectado por las disposiciones del Gobierno central. El panorama es complejo y diverso ya que hay ayuntamientos donde más del 70% de sus plantillas está compuesta por funcionarios interinos o personal laboral sin plaza fija.

La recopilación de datos de la Fecam ha resultado que la convocatoria de los 88 ayuntamientos afecta a cerca de 8.500 plazas. En el caso de los siete cabildos, son alrededor de 1.800 las plazas identificadas en las corporaciones insulares mientras que en las empresas y sociedades públicas son unas 700, lo que supone sobre los 2.500 puestos.

Con las convocatorias realizadas por la Comunidad Autónoma en sus diferentes ámbitos -Sanidad, Educación, Administración General y Justicia, además de su sector público- son más de 33.000 las plazas ocupadas por personal interino y temporal que se han convocado para estabilizar, la mayor parte de ellas -con antigüedad anterior a 2016- por un concurso de méritos excepcional contemplado en la ley. Los empleados que hayan superado los tres años antes de 2020 estarán sujetos a un concurso oposición.