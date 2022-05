Día de las Fuerzas Armadas: Una experiencia a lo 'Top Gun'

Chaleco, casco, un par de nociones básicas, manos en los mandos y a sobrevolar Gran Canaria, aunque solo sea en un simulador y durante un par de minutos. Esta experiencia la vivieron esta mañana decenas de personas que se acercaron a la Plaza de la Música donde el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han desplegado una exposición estática de diverso material con motivo de la celebración en Canarias del Día de las Fuerzas Armadas el próximo 30 de mayo. Los asistentes, además de ver de cerca el material de trabajo de los distintos cuerpos militares, pudieron disfrutar de la experiencia de pilotar un caza EF18A Hornet. "Te sientes protagonista de Top Gun por un día, parece una bobería pero disfrutas como un niño pequeño", explicó Jaime Jurado, un joven que probó la experiencia, nada más bajarse del simulador.

Lo cierto es que los que más disfrutaron de la jornada fueron los más pequeños. No solo pudieron pilotar un avión, también tuvieron la oportunidad de probar su puntería en un campo de tiro con armas de aire comprimido. Réplicas exactas que les permitieron sentirse como en una escena de sus películas de acción favoritas. "Se me da genial, es super divertido acertar es muy fácil", afirmó el pequeño Iker Hernández tras probar suerte con su hermano. Y la actividad también gusto a niños grandes, como Marcos Reyes, que a sus 57 años lo disfrutó como si "tuviera ocho". "Es una experiencia única, no creo que vuelva a disparar nunca más pero quería probar", añadió.

Además de las exposiciones los menores de la casa también disfrutaron con la exhibición canina que el Ejército de Tierra organizó junto a la Plaza de la Música. Un evento que se repetirá hoy a las 11.30 horas. Los perros Parca, Dana y Skiper demostraron su adiestramiento frente a decenas de personas que aplaudieron con cada acción acertada. Los animales fueron capaces de detectar explosivos, drogas e incluso defendieron a uno de sus entrenadores frente a un «ataque» de un figurante.

«Ves mami, por eso debemos tener un perrito», reclamó David Monzón a su madre tras ver que el can atacó a la actriz que pretendía dispara a uno de los militares. El pequeño pudo acariciar a sus héroes tras la exhibición y aseguró que en el futuro se plantearía ser militar.

Los jóvenes isleños aprovechan la jornada para informarse sobre las condiciones de acceso al Ejército

El que sí tiene claro que su futuro estará ligado al Ejército es Yeromi Ortega, un pequeño que desde los tres años está interesado por todo lo que tiene que ver con el «mundo militar», así lo explicó ayer su madre Saraida Lezcano mientras sacaba una fotografía a su pequeño montado en un Helicóptero del SAR. «Su abuelo estuvo en el Ejército del aire pero Yeromi no lo vivió, debe llevarlo en la sangre», apuntó Lezcano, quien aseguró que cada año intentan acudir a todos los eventos para que organizan las Fuerzas Armadas para que el pequeño «disfrute».

Francis Mar también se acercó ayer con su hijo y su sobrina a visitar la exposición en la capital grancanaria. El pequeño, que prefirió no dar su nombre, reconoció que se viste cada día de militar y que le tira más el Ejército de Tierra porque le «tiene mucho miedo a las alturas». Su madre lo animó a acercarse a cada puesto para descubrir «que es lo que le verdad le gusta». Precisamente una de las casetas que más le llamó la atención fue una que desconocía hasta el momento, la del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil. «Les cogieron las huellas y les enseñaron todo lo que hacen cuando encuentran pruebas de un crimen», aclaró Mar.

Los niños fueron los protagonistas del día, no solo por lo que disfrutaron en las actividades programadas, sino también por sus conocimientos sobre el Ejército. «Es increíble como llegan y ya conocen muchas cosas antes de explicárselas» coincidieron varios responsables militares de las casetas. También fue la percepción del teniente coronel del Mando Aéreo de Canarias, Eduardo Navarro Millán, quien afirmó que la exposición organizada «puede ser un sitio donde se despierten ciertas vocaciones». El objetivo, según el militar, es que los ciudadanos «conozcan el trabajo diario que realiza el Ejército en todas las áreas».

Lo cierto es que la exhibición también sirvió para que muchos jóvenes se acercaran a curiosear sobre las condiciones de acceso a los distintos cuerpos militares. Todos contaban con un espacio de información. Fue el caso de Jesús Ortiz y Sheila Cabrera, dos amigos que siempre han «sentido curiosidad» por el Ejército pero que nunca se han atrevido a «dar el paso». «Estaría bien entrar en Tierra, probar la experiencia y vivir aventuras en carne y hueso y no solo a través de videojuegos», apuntó Ortiz.

También quiere hacer carrera militar Joel Jesús Hernández que están pendiente de terminar Bachillerato para meterse en la formación. «Desde pequeño me ha interesado todo lo que tiene que ver con las armas y la defensa», aclaró el joven tras probar el disparo con armas de aire comprimido, aunque reconoció que el conflicto en el este de Europa «le provoca mucho respeto». El teniente coronel Navarro afirmó ayer que desconoce si la guerra va a provocar que los jóvenes se piensen dos veces alistarse, pero aseguró que las situaciones críticas vividas en los últimos años como el covid o la erupción han servido para mejorar «la estima que tiene los ciudadanos de las tropas españolas».

Este semana no solo ha habido actos por el Día de las Fuerzas Armadas, también se han celebrado varios ejercicios prácticos en las Islas. Uno de ellos el de la Unidad de Seguridad de Canarias con los equipos de escoltas de la Fuerza de Protección de la Armada.