Visocan pone en contacto a inquilinos con propietarios de viviendas vacías

Una nueva aplicación web se encargará de poner en contacto a propietarios de viviendas vacías con personas que estén interesadas en vivir de alquiler. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que pretende sacar al mercado del alquiler alrededor de 700 viviendas en los próximos cuatro años, que se arrendarán a precios asequibles para las familias.

La empresa pública Visocan será la encargada de abonar a los dueños de las viviendas incluidas en el programa la totalidad del arrendamiento, garantizando así el cobro mensual durante los años que se extienda el contrato, haya o no inquilinos en el inmueble y aunque los arrendatarios no abonen su parte del alquiler. Mientras que los beneficiarios pagarán al organismo una renta que supondrá como máximo el 30% de sus ingresos anuales, con una mensualidad que no podrá exceder los 500 euros. Por lo que será la empresa pública la que asuma la diferencia entre el total y el porcentaje que abonan las familias.

Se trata de una iniciativa incluida en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 cuyo objetivo es «sacar vivienda al mercado para ponerla a disposición de aquellas familias con menos recursos y, por tanto, menos posibilidades de alquilar en el mercado libre», explicó el consejero, Sebastián Franquis. Sus posibles beneficiarios son «un grupo importante de familias que, aunque tienen ingresos, se encuentran con dificultades para encontrar un alquiler a su alcance y también tienen problemas para acceder a una vivienda protegida del parque público».

El director gerente de Visocan, Víctor González, indicó que los posibles inquilinos así como los propietarios interesados pueden inscribirse desde hoy en la aplicación alojada en la web de Visocan. Los arrendatarios deberán ser demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO), inscritos, como condición previa e indispensable en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. Sus ingresos deberán oscilar entre los 10.422 y los 27.792 euros anuales, y podrán llegar hasta los 34.740 en el caso de familias numerosas o con personas con discapacidad a su cargo.

Los inmuebles que sean ofertados deberán tener la cocina equipada, lavadora y baño completo en perfecto funcionamiento. Una vez finalice el contrato, los propietarios recibirán la vivienda en las mismas condiciones en las que se produjo el arrendamiento.