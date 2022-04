NC y CC ven insuficientes para Canarias las medidas anticrisis pero dividen su voto

Los partidos nacionalistas canarios, NC y CC, coincidieron hoy jueves en considerar que el decreto ley para paliar las consecuencias económicas y sociales por la guerra en Ucrania no contempla todas las medidas que necesita Canarias para afrontar la subida de los precios de los combustibles y de las materias primas, pero hicieron una lectura muy distinta de lo que realmente aporta en este sentido el plan puesto en marcha por el Gobierno central. Mientras el diputado de NC, Pedro Quevedo, puso el fiel de la balanza de su valoración en la necesidad de poner en marcha todas las medidas contempladas, la representante de CC, Ana Oramas, que se abstuvo, lo hizo en las que a su juicio faltan, especialmente relacionadas con el Archipiélago.

Quevedo reconoció que tenía dudas entre abstenerse o apoyar el decreto pero que nunca se planteó el ‘no’ porque contiene medidas beneficiosas para paliar los efectos de la guerra. Pero dejó claro que finalmente se había decantado por el apoyo tras el anuncio del Gobierno de admitir que se tramite como proyecto de ley y que por tanto el decreto se modificará añadiendo nuevas medidas o ajustando alguna de las ya contempladas. El diputado de NC planteó a partir de ahí su exigencias al Ejecutivo, fundamentalmente en relación con la implantación del gas en Canarias, algo que el decreto facilita pese al rechazo que esa vía energética para las Islas provoca en el Gobierno regional y en la mayoría de las fuerzas políticas del Archipiélago.

“¿Quien ha pedido que las regasificadoras se instalen libremente en Canarias si no han sido si el Gobierno canario ni las instituciones?, ¿quien define el modelo energético canario, por qué eso en la ley?”, se preguntaba el diputado en referencia a la disposición final cuarta del decreto en la que, mediante una modificación de la ley de Hidrocarburos, se exime ahora de autorización administrativa en las Islas a las regasificadoras “que tengan como uso principal alimentar a instalaciones de generación de energía eléctrica, pudiendo tener usos secundarios como la alimentación a puertos y a buques”. Es inaceptable que nos definan desde fuera el modelo energético canario de esta manera”, recalcó el diputado de NC.

El otro punto sensible que planteó Quevedo es respecto a algo que hecha de menos en el decreto, en concreto el hecho de que el transporte marítimo de mercancías por barco queda al margen de las bonificaciones al combustible que sí se aplica para el transporte por carretera. “Eso es el 90 % del coste de aquellos que trasladan las mercancías a Canarias por vía marítima”, advirtió el diputado antes de plantear una clara exigencia al Gobierno para que durante la tramitación se incorpore también esta bonificación al combustible del trasporte marítimo de mercancías. “Esto tiene que ser corregido para aprobar el proyecto de ley en su momento”, concluyó Quevedo expresando así el claro condicionamiento de su apoyo futuro.

De hecho, los gobiernos de Canarias y del Estado están negociando estos aspectos del decreto convalidado esta mañana y de momento ultiman un acuerdo para corregir el aspecto relacionado con la liberalización del gas en las Islas, buscando una fórmula para dejar sin efecto esa disposición final cuarta que exime de autorización administrativa a las regasificadoras que se instalen en las Islas.

La portavoz de CC, Ana Oramas, por su lado, aseguró que fue “engañada” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el periodo de información del decreto, haciéndole creer que negociaría algunas medidas de impacto específico para Canarias, pero que le ha contestado con el silencio desde entonces, justificando así su abstención. Oramas recordó que durante una pregunta parlamentaria a Sánchez el pasado 15 de marzo, el presidente le pidió que le presentara propuestas concretas y que CC lo hizo, entregando un documento con 30 medidas de aplicación específica en las Islas como territorio donde las consecuencias de la guerra en Ucrania y el incremento de los combustibles son peores que en el resto del país.

Canarias necesita medidas distintas para afrontar la subida de precios y las consecuencias de la guerra. Presentaremos enmiendas en beneficio de las familias y empresas agrarias, industriales y de transporte de las islas. No consentiremos que Sánchez no cumpla con #Canarias. pic.twitter.com/Z0qFuaoG0j — Ana Oramas (@anioramas) 28 de abril de 2022

Según explicó, el Gobierno le anunció que en el decreto había seis medidas de especial incidencia en los territorios insulares, pero CC consideró que esa medidas no servían a Canarias como única región ultraperiférica de España. “En este decreto son todo cosas positivas, pero no es el decreto que necesita Canarias. No vamos votar en contra, nos abstendremos, y esperamos que en ese proceso de enmiendas parciales se puedan incluir medidas que necesita Canarias”, afirmó la diputada tinerfeña.

Según esta formación, el decreto debería incorporar bajada de las tasas aeroportuarias “como las que hizo Zapatero en momentos de crisis”, según dijo Oramas, y la de los puertos de interés general para compensar el coste del transporte y su afección sobre el turismo; incremento de las partidas del POSEI adicional para paliar el incremento de costes de la producción en el sector agroalimentario; ayudas específicas para la flota pesquera canaria; ampliación del listado de mercancías financiadas para incluir productos básicos del sector industrial que no están recogidas en el REF; y rebajas fiscales en el IRPF a contribuyentes cuyos ingresos están por debajo de los 30.000 euros, lo que redundaría, aseguran, muy especialmente en la población de Canarias.“Son medidas específicas para un territorio distinto que el propio presidente y el propio ministro (Félix Bolaños, ministro de Presidencia) lo dijeron y confiamos que en el proyecto de ley se recojan esas medidas”, concluyó la portavoz de CC.