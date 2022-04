Mariscal, pendiente de Feijóo para conocer su futuro en el Congreso

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene aún la incógnita sobre sus intenciones en relación con los cambios que pretende impulsar en las direcciones de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y con ello ha sembrado las dudas sobre el futuro de quienes ahora ejercen alguna responsabilidad en ambas Cámaras legislativas. Entre los afectados por este proceso se encuentra el diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal, actual secretario general de los populares en la Cámara baja y cuya posición como ‘número dos’ de la bancada popular es una sobre las que se especula que podría cambiar para el resto de la legislatura.

De momento, la nueva dirección de la calle Génova no ha abordado la revisión de los cargos parlamentarios y solo se sabe que la actual portavoz, Cuca Gamarra, dejará el puesto al haber sido designada secretaria general del partido. Pese a ello, Gamarra liderará desde su escaño la labor de oposición del PP dado que el propio Feijóo no podrá hacerlo al no ser diputado, y será la encargada de interpelar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las sesiones de control, y la que intervendrá en los principales debates en la cámara, entre ellos el debate sobre el Estado de la Nación que se celebrará en mayo o junio.

Mariscal reconoce no haber hablado con el nuevo líder del PP desde el último Comité Ejecutivo al día siguiente del Congreso extraordinario de Sevilla

Fuentes parlamentarias del PP reconocen que “lo habitual es que cuando hay cambios en la dirección del partido, estos cambios se trasladen también al ámbito parlamentario”, pero lo cierto es que nadie en las filas populares conoce aún las intenciones de Feijóo en este sentido. Mariscal asegura también no saber nada sobre su futuro y reconoce no haber hablado con el nuevo líder desde el último Comité Ejecutivo al día siguiente del Congreso extraordinario de Sevilla en el que el aún presidente gallego se hizo formalmente con las riendas del partido. No hay unanimidad entre las fuentes consultadas sobre las posibilidades de Mariscal de mantenerse como ‘número dos’ del grupo parlamentario, pues mientras algunos creen que los cambios en la dirección del mismo afectarán a buena parte de los actuales responsables, otras consideran que Feijóo no quiere desmembrar unos equipos que ya están engrasados a estas alturas de la legislatura y que en general funcionan bien.

La sustitución de Gamarra es obligada por la circunstancia de su responsabilidad como mano derecha de Feijóo en la sede de la calle Génova, y como sustituto se baraja la opción del diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro. Se da la circunstancia de que Mariscal tiene muy buenas relaciones tanto con la todavía portavoz oficial, de quien ha sido estrecho colaborador, como con el principal candidato para sustituirla. El diputado por Las Palmas es además muy apreciado entre sus compañeros de bancada y es uno de los parlamentarios más veteranos del partido con sus siete legislaturas a las espaldas. Por otro lado, Mariscal tiene una posición de ventaja en su labor de coordinador del grupo gracias a sus también excelentes relaciones con dos personas claves en las negociaciones con el Gobierno como son Rafael Simancas como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y el canario Héctor Gómez como portavoz del PSOE.

En la actualidad, además de su responsabilidad como secretario general del grupo, es vocal de la Diputación Permanente, portavoz adjunto de la Junta de Portavoces y vicepresidente segundo de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esta relevante posición actual del diputado canario es lo que lleva a algunos de sus compañeros de escaño a considerar que “sería muy extraño que Feijóo lo rebaje a diputado raso”, comentando además que el nuevo líder es “muy de la línea de Mariano Rajoy”, es decir, no hacer demasiado ruido en el ámbito interno. En todo caso, también apelan a su condición de gallego para no dar pistas sobre sus intenciones.

Divorcio con Génova

Una de las razones que podrían operar en contra de mantener a Mariscal en su actual puesto sería el hecho de que fue uno de los apoyos firmes del anterior presidente del partido, Pablo Casado, y que estaba muy ligado políticamente a él, gracias a lo cual fue designado para el cargo que aún ocupa. Pero también se recuerda que en desde hacía tiempo había un divorcio entre Mariscal y la cúpula de la calle Génova y en especial con el anterior secretario general, Teodoro García Egea. Fue el diputado canario quien precisamente encabezó un escrito de toda la dirección parlamentaria del PP, excepto la propia Gamarra, exigiendo la dimisión del García Egea como número dos del partido por considerarlo responsable de la grave crisis abierta entre la dirección del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Muchos sectores del partido consideraron poco elegante esta actitud de Mariscal por haber siso él uno de los principales apoyos de Casado durante el congreso en que éste ganó el liderazgo a Soraya Sáenz de Santamaría en 2018, y por haber sido uno de los diputado más cercanos al entonces presidente.

En todo caso, ese protagonismo de Mariscal en la caída de la anterior dirección no es considerada por casi nadie en el partido como un elemento a su favor para mantener la secretaría general del grupo parlamentario. “Es un hecho que ni le suma, ni le resta”, asegura un compañero de escaño. Y aunque desde el PP de Canarias se apuesta por mantener la representación regional que se pueda en los cargos nacionales, tampoco se considera a Mariscal como un dirigente muy cercano a la también nueva dirección popular, que encabeza el tinerfeño Manuel Domínguez, ni tampoco muy apegado a la vida del partido en las Islas.

La decisión sobre los cambios en los grupos, que también podría afectar al portavoz en el Senado, Javier Maroto, se tomará en mayo en la primera Junta Directiva tras el congreso de Sevilla, donde se hará una propuesta que se dará a conocer, y en teoría a su aprobación, a los diputados y senadores populares en una reunión conjunta. Pero hasta entonces es muy probable que Feijóo mantenga su hermetismo respecto a sus decisiones, y los candidatos a ocupar o dejar los cargos sigan con la incertidumbre sobre su futuro.