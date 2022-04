Recelo a un pacto PSOE-PP sobre financiación que olvide a las Islas

Canarias asume y aplaude el acuerdo tácito alcanzado entre el PSOE y el PP para aplazar hasta la próxima legislatura, ya en 2024, la reforma del sistema de financiación autonómica pese al compromiso del actual Gobierno central de llevarla a cabo en la actual y pese al proceso iniciado en diciembre pasado tras presentar el Ministerio de Hacienda una propuesta al respecto. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero e Hacienda, Román Rodríguez, considera “lógico” y “razonable” este nuevo aplazamiento, tras los varios que se han producido desde que en 2014 expiró formalmente el actual, por el calendario electoral que ya se avecina en distintos ámbitos, pero al tiempo recela de que este pacto entre los dos grandes partidos estatales pueda derivar finalmente en uno posterior en el que no se tenga en cuenta la posición de otras formaciones políticas y más en concreto la de los nacionalista canarios.

La imposibilidad de que en las actuales circunstancias políticas y económicas se pueda culminar la reforma del sistema ha llevado a socialistas y populares a dar por hecho que ya no se podrá hacer hasta después de las próximas elecciones generales, en teoría en el otoño de 2023. Tanto las elecciones en Andalucía seguramente tras el verano, como las autonómicas y locales en el conjunto del país en mayo de 2023, hacen inviable una negociación en serio para desarrollar la propuesta que ya ha puesto sobre la mesa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y tampoco daría tiempo en los meses que restarán para las próximas generales. A ello se suma el hecho de que el PP haya cambiado su liderazgo y de que su nuevo presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, no tenga este asunto entre sus prioridades. También el Gobierno central se ha visto obligado a cambiar su agenda en esta materia por las circunstancias económicas como consecuencia de la guerra en Ucrania y los planes para abordar la crisis derivada de la misma.

Dos elementos más condicionan el debate que han llevado a PSOE y PP a dar por hecho el nuevo aplazamiento: las comunidades autónomas están recibiendo una importante cantidad de recursos estatales y europeos por los planes contra las consecuencias de la pandemia sanitaria y por la crisis energética por la ocupación rusa de Ucrania, mientras por otro lado ambos partidos constatan que hay grandes diferencias entre algunas de las comunidades, con contradicciones llamativas entre ellas independientemente del color político de sus respectivos gobiernos. Una circunstancia llamativa es que el propio Feijóo ha liderado como presidente de la Xunta de Galicia el grupo de comunidades que apostaban por ponderar más en la nueva financiación los criterios de envejecimiento y despoblación, frente a otras también gobernadas por el PP, como Andalucía, Madrid o Murcia, que lo hacen por el de población ajustada. Como líder del PP, se ve ahora en una posición de debilidad frente a las regiones con más peso político en el partido.

“Ya adelanto que la fuerza del nacionalismo canario determinará el respeto a nuestros derechos y la defensa de nuestras singularidades" Román Rodríguez - Consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias

En este marco, se da por hecho que cualquier reforma sólo es posible con un acuerdo político previo entre PSOE y PP, sin cuyo apoyo conjunto no es posible su aprobación en el Congreso, pasando por encima de los intereses concretos de cada una de las comunidades autónomas. Y ese necesario pacto entre los dos grandes partidos es del que recela el actual consejero de Economía del Ejecutivo regional, pues teme que en él se puedan obviar los intereses de las Islas si no se cuenta con los nacionalistas canarios. “Sin un acuerdo entre el PSOE y el PP será muy difícil pactar una reforma, pero eso no será suficiente. Ya sabemos cómo se las gastan los partidos centralistas con Canarias, y se podría dar la circunstancia de que ambos partidos llegaran a un acuerdo y que nosotros quedáramos mal colocados”, advierte Román Rodríguez. Una advertencia que concreta de la siguiente forma: “Ya adelanto que la fuerza del nacionalismo canario determinará el respeto a nuestros derechos y la defensa de nuestras singularidades, excluyendo el REF de la bolsa de impuestos que alimenta la financiación, y ponderando más los criterios de insularidad y de renta regional”. Insiste en este sentido en que “nunca hay una garantía de ese respeto en un acuerdo de los dos grandes partidos estatales” y señala que “ese acuerdo PSOE-PP es una condición que seguramente se tenga que dar, pero no será suficiente para que nosotros salgamos bien”.

15.000 millones más

Rodríguez, con todo, considera que “es lógico que se aplace de nuevo el gran acuerdo que se precisará para la reforma de la financiación porque todo el mundo tiene que salir razonablemente bien en la foto y para ello hay que dialogar, buscar encuentros y respetar singularidades”. “Si esto no se hizo incluso con mayorías absolutas, más difícil en una situación de inestabilidad en el Congreso”, asegura antes de constatar que “en previsión de que se pudiera desbloquearse en esta legislatura, todo el mundo ha trabajado para defender su posición, sus intereses y sus singularidades”. De hecho el Ministerio de Hacienda señala al respecto que sigue en pie la propuesta presentada en diciembre y analizando las respuestas recibidas desde todos los territorios esperando “una colaboración constructiva del (nuevo) PP para sacar adelante la reforma”.

Rodríguez recuerda que Canarias ha presentado esas alegaciones a la propuesta de Montero tras comprobar que había en ella “una referencia indebida e impropia al REF porque el criterio de población ajustada es el parámetro principal pero no el único”, y que Canarias defiende “ponderar la insularidad más de lo que lo hace la propuesta del Ministerio”, e incorporar en todos los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), la variable de pobreza y de renta regional por habitante”. Sin embargo asegura que ningún acuerdo futuro será posible, en esta legislatura o ya en la próxima, si el Estado no inyecta en torno a 15.000 millones más en el sistema es decir, un 12 % más de los aproximados 125.000 de la actualidad. “Un acuerdo de financiación además de asentarse sobre los criterios de población y los mecanismos de compensación, necesita siempre de más recursos adicionales de entrada para que nadie retroceda”, resalta.

En todo caso, el aplazamiento no es un problema para Canarias desde que en 2017 se logró un acuerdo con el Estado para no contabilizar los recursos fiscales del REF de la fórmula de reparto regional, que ha permitido a las Islas incorporar 670 millones más en la última entrega de fondos de financiación y enjugar así el déficit que la comunidad mantenía desde la entrada en vigor del actual sistema en 2009. “Si no hay un acuerdo ahora para mejorar, nos interesa quedarnos como estamos. Todo el mundo es consciente de que no es posible una reforma en esta legislatura”, mantiene el vicepresidente.

Desde la dirección federal del PSOE se asegura que “el Ministerio sigue trabajando sobre la base de la propuesta enviada a las Comunidades Autónomas en diciembre, y aunque se reconoce la dificultad y la complejidad, se mantiene la idea de tratar de alcanzar un acuerdo lo antes posible”. Sin embargo, se asegura por otra parte que “hay un acuerdo tácito entre todos los partidos y la mayoría de los territorios de que no es una prioridad en este momento por todos los condicionantes: calendario político y dificultad de alcanzar un acuerdo”, insistiendo en que “todas las comunidades están ahora más centradas en gestionar los recursos llegados tanto desde el Estado como desde la UE” por los planes para paliar los efectos de la pandemia sanitaria como las consecuencias de la guerra en Ucrania. “Todas ellas disponen de una cantidad importante de recursos que desplazan la urgencia de una nueva financiación autonómica”, aducen desde Ferraz.