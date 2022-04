El PP tiende la mano al Gobierno y Torres le ofrece llegar a acuerdos

El líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha tendido este miércoles la mano al Gobierno de Canarias y su presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), le ha ofrecido llegar a acuerdos puntuales "en los grandes temas trascendentales". Después de reunirse durante algo más de una hora, ambos han destacado la predisposición de dialogar para alcanzar puntos en común.

Se trata de la primera vez que Torres recibe a Domínguez desde que este fuera proclamado presidente del PP canario por el congreso regional del partido el pasado enero. Si bien ha admitido que "hay diferencias en aspectos ideológicos" con el PP, que se encuentra en la oposición, el presidente de Canarias se ha mostrado partidario de llegar a entendimientos.

Domínguez ha defendido los acuerdos parciales con el Ejecutivo y ha hecho pública su intención de llegar a pactos en cuestiones concretas, para lo que ha dicho que es necesario que sus equipos empiecen a hablar y negociar. El líder del PP ha aclarado que se trataría "única y exclusivamente de acuerdos puntuales por el bien e interés de los canarios", tras haber admitido que es posible que algunos votantes de su partido no entiendan esta situación porque creen que están pensando en acuerdos futuros.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno de Canarias, formado por cuatro partidos, no llegue al fin de la legislatura, Domínguez ha descartado esa posibilidad debido a que, según ha explicado, el Ejecutivo ha defendido a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, de Podemos, a pesar de su gestión "tan mala". Esto, a su juicio, demuestra que es un Gobierno que va a seguir adelante, aunque si no fuera así el PP "no va a mover un ápice" para hacer una moción de censura que provoque la caída del Ejecutivo, pues "no es de recibo, ni el momento".

Por su parte, Torres ha resaltado que PP y PSOE son partidos de gobierno y la importancia de que ambas fuerzas "estrechen lazos" ante las situaciones complicadas y difíciles que se toman en España y Canarias. El presidente ha recordado algunos asuntos en los que han llegado a acuerdo con el PP, como en la reconstrucción de La Palma, y otros, como la bajada de las tasas aeroportuarias, la rebaja de la gasolina en 20 céntimos o las líneas de ayuda directa a transportistas y taxistas.

Ha precisado que en lo que difieren es en que el PP entiende que la bajada de impuestos va ayudar a que se pague menos por esta crisis energética, mientras que el PSOE está "totalmente en contra" de ello porque "la historia dice lo contrario". Cuando ha habido dificultades en el suministro y se han bajado los impuestos automáticamente los precios han subido y los ingresos públicos han disminuido, ha señalado Torres.

Asimismo, ha valorado "la normalidad y el respeto" que hay en el Parlamento de Canarias en comparación al Congreso de los Diputados, donde ha dicho que la ultraderecha usa el insulto y quiebra las estructuras normales del parlamentarismo.

Aunque en esta reunión no han llegado a acuerdos concretos, de hecho el Gobierno no ha aceptado la propuesta del PP de bajar los impuestos en el recibo de la luz para a aquellos que consumen mas de 10 kilovatios, como son los pequeños negocios, Torres y Domínguez se han propuesto dialogar. Así, el líder del PP ha insistido en tender la mano al Gobierno y ha presentado a su fuerza como "un partido responsable, serio y adulto" que va a anteponer los intereses de Canarias "por encima de cualquier otras cuestiones".