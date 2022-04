El ‘pacto de las flores’ pasa el rodillo a las propuestas de la oposición

El pacto de las flores aplicó ayer el rodillo a la gran mayoría de las propuestas planteadas por la oposición parlamentaria. El cansancio del PP o CC a las respuestas de los partidos que sustentan el Gobierno (PSOE, NC, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) lo resumió el diputado popular, Miguel Ángel Ponce, médico en activo. «Se le quitan a uno las ganas, de esta manera no se puede avanzar, habrá que pensar en 2023», lamentó el parlamentario al constatar que era rechazada en el pleno del Parlamento por los grupos que respaldan al Gobierno de Canarias una moción con propuestas para reducir las listas de espera sanitaria. Y también porque aún no se ha solucionado que los mayores que ocupan camas en los centros hospitalarios sean derivados a infraestructuras sociosanitarias. En su opinión, el «y tú mas» ya sobra, y después de tres años las consejerías de Derechos Sociales y Sanidad deberían centrarse en trabajar y no en recordar constantemente los anteriores gobiernos de CC para justificar sus problemas en la acción del Gobierno. No fue el único en mostrar su disgusto por que el pacto cuatripartito no les haga caso. Coalición Canaria echó en cara al Gobierno que no se cuente con las propuestas que presentan en derechos sociales o en acciones para activar la economía de las Islas.

En este sentido, los grupos que sustentan al Ejecutivo rechazaron en el pleno una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Mixto en la que solicitaba deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para ajustar los tramos de la escala a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes. También tumbaron una iniciativa de CC para efectuar una modificación urgente del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y dar ayudas a los ganaderos, pues, en su opinión, es inviable alterar este instrumento de ayudas de la Unión Europea, y se trabaja en pedir un aumento del Posei adicional. Asimismo, se opusieron a la propuesta del PP de usar las empresas públicas de las Islas para que coordinen las compras de pactos y forrajes con el sector ganadero. No obstante, se acordó pedir al Gobierno regional que se inicien las negociaciones en Bruselas para que el REA permita adquirir alimentos para el ganado.