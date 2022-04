¿Qué espera de la nueva etapa del Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo al frente?

Ofrecer una alternativa al peor Gobierno de la democracia. Queremos dejar claro que un país no se construye con unos pocos. Juntos seremos mejores y eso no se consigue ni con divisiones ni con enfrentamientos. El proyecto de Alberto Núñez Feijóo se construye con los valores millones de españoles, que saben que la política tiene que estar a la altura del país.

¿Feijóo cierra heridas internas en el partido o es una sutura mal hecha por las prisas en el relevo?

Feijóo viene a unir. A ofrecer un partido moderado, sereno y que tiende puentes. Le avalan sus cuatro mayorías absolutas y contamos con muchos compañeros a los que les avala su trayectoria y su modelo de gestión. Se ha formado un equipo amplio, preparado y con una extensa trayectoria orgánica.

¿El nuevo presidente del PP está familiarizado con la agenda canaria?

Sí. En las conversaciones que hemos tenido durante el pasado fin de semana y en las reuniones que ha mantenido con el presidente autonómico, Manuel Domínguez, se han abordado asuntos como la inmigración o el REF. Además, desde hace mucho tiempo Feijóo mantiene una relación personal con el Archipiélago, a donde viene con frecuencia para descansar.

¿Está prevista alguna visita de Feijóo a las Islas?

Tenemos que dejar que aterrice y que ponga orden en la casa. Pero existe el compromiso de Feijóo y de todo su equipo de dirección de visitar las Islas. Empezaron el lunes y tienen que organizar sus agendas.

¿Feijóo se marca una línea moderada o mira a Vox de reojo?

Su modelo es la moderación. Él ha propuesto en numerosas ocasiones pactos de Estado. Siempre ha tendido la mano. Este jueves se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le trasladará su disposición a explorar acuerdos que beneficien a España. El PSOE sabe que nos va a encontrar con la Constitución, por el interés general y con sentido de Estado. Si rechazan estos tres pilares fundamentales tendremos que hacer oposición al mal Gobierno.

Entre las primeras decisiones de Feijóo está la de dar vía libre en Castilla y León para pactar con Vox.

No teníamos otra opción. El PSOE nos dijo rotundamente que no a hacer a Alfonso Fernández Mañueco presidente de la Junta de Castilla y León. Lo que no es razonable es que el PSOE decida libremente sus pactos y quiera imponer los de los rivales. Eso es hacer políticas con reglas diferentes.

¿Cuál será su papel en el Comité Ejecutivo?

El Comité Ejecutivo está formado por 35 personas de toda España que se eligieron el sábado, entre los que estoy yo y Emilio Navarro, presidente del PP de Tenerife. También se incluyen los miembros natos, entre los que se encuentran Manuel Domínguez, como presidente del PP de Canarias, y Guillermo Mariscal, como secretario general del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Además, hay otros dos canarios en la Junta Directiva, que son Miguel Jorge, alcalde de Santa Brígida, y Marta Vela, jefa de gabinete del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nuestro objetivo es que el PP a nivel nacional conozca la realidad de Canarias y nosotros seremos la voz que traslade los problemas que tiene el Archipiélago. Defenderemos los intereses de las Islas.

¿Cree que el PP generará una ola a nivel nacional que impulse al partido en las Islas?

Abrimos una etapa ilusionante. Nuestro objetivo en el Archipiélago no es otro que ser útiles a los canarios. No vamos a fallar. Nuestro proyecto viene impulsado por la renovación del PP nacional pero, sobre todo, por el trabajo que hacemos en todas las islas y en todos los municipios. Estamos trabajando para ilusionar a las bases y estamos centrados en las propuestas que vamos a lanzar a la ciudadanía canaria. Ya hemos puesto sobre la mesa un plan de rescate de la sanidad canaria y un plan de alivio fiscal para las Islas. Nosotros seguiremos haciendo propuestas al Gobierno y eso es lo que nos hará más fuertes.