Los presidentes de los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro van a promover una iniciativa legislativa en el Parlamento canario para que de forma extraordinaria se reduzca el coste del combustible en esas islas.

El anuncio fue realizado en el pleno del Parlamento por el portavoz de ASG y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, durante la sesión de control al Gobierno, en la que se sucedieron hasta siete preguntas al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, sobre las medidas aplicadas contra los efectos socioeconómicos de la guerra.

Ángel Víctor Torres confirmó que el Gobierno de Canarias seguirá complementando con medidas adicionales los acuerdos adoptados por el Gobierno de España para paliar los efectos socioeconómicos de la guerra rusa contra Ucrania.

"Plantearemos un conjunto de decisiones para las islas menores", afirmó Torres después de que Casimiro Curbelo pidiera que la devolución de 20 céntimos por litro repostado de combustible debe ampliarse en las islas no capitalinas.

Curbelo subrayó que hay que solucionar el problema del elevado coste de la gasolina en las islas verdes, donde los ciudadanos sufren "el sobrecoste de todo".

"Me gustaría saber dónde está la igualdad de oportunidades", protestó el líder de ASG y presidente del Cabildo de La Gomera.

Torres destacó que ya se ha acordado bonificar el 99,9% del impuesto del combustible a transportistas y sector primario y anunció que se estudiará ampliar esa medida al transporte interinsular.

También mencionó la bonificación de las tasas para mercancías y buques, que llega casi al 100% y la inminente aprobación de bonificación de tasas portuarias a no residentes en el transporte con las islas periféricas.

El presidente afirmó que antes de que el Gobierno de España aprobara el decreto de ayudas para paliar la inflación Canarias elevó sus propuestas, la mayoría recogidas en la norma, como la bonificación de tasas en puertos, la ampliación de los créditos ICO, las ayudas directas a los sectores más afectados, las ayudas "a los vulnerables", la actualización de precios en los concursos públicos o la aceleración de la introducción de energías renovables.

Otra de las propuestas, la bonificación de las tasas aéreas, no fue recogida, reconoció Torres, aunque matizó que de momento la situación económica no se ha traducido ni en anulación de reservas ni en aumento de precio del transporte aéreo.

"No resto ni un ápice de gravedad a la situación", pero decir que en el decreto del Estado no hay cuestiones específicas para los territorios extrapenisnulares "no es justo", dijo Torres ante la denuncia del portavoz de CC, Pablo Rodríguez, de que las medidas no se han modulado para las necesidades de Canarias.

Por su parte, la diputada del PP Australia Navarro afirmó que las ayudas aprobadas "se han quedado obsoletas", pese a lo cual ni los gobiernos de España ni de Canarias, a los que definió como incompetentes y charlatanes, no renuncian a "llenar las arcas públicas" y se niegan a "bajar impuestos para reducir la carga de los ciudadanos ante la inflación".

El vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez respondió que la crisis inflacionista es global y la respuesta desde las comunidades autónomas es muy limitada, aunque en eso Canarias tiene ventaja por su sistema fiscal, que ha aprovechado para bonificar el 99,9% del impuesto del combustible a transportistas y sector primario desde el 1 de marzo al 31 de julio.

Nuevas iniciativas

Se deben aplicar medidas "selectivas" como esa, o como la de actualizar el IPC del transporte escolar, pero no apuntarse "a la demagogia de bajar impuestos" de forma indiscriminada, algo que no aplican los gobiernos europeos sensatos, dijo.

Rodríguez consideró que esta crisis requiere actuar sobre todo a nivel global, europeo y estatal. Al respecto señaló que el decreto aprobado en España es positivo, pero seguramente se quedará corto "porque esto va a continuar", con lo que serán necesarias nuevas iniciativas.

Sobre ese decreto, Torres reiteró que es importante para Canarias, y citó el descuento de los 20 céntimos por litro de combustible, el tope de subida en el alquiler del 2%, el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital y las líneas de ayudas a transportistas.

El presidente afirmó además que el decreto de ayudas del Gobierno de España debe corregirse en la disposición final que introduce la posibilidad de instalar regasificadoras en las islas y aseguró que tiene el compromiso del ejecutivo español para cambiar esa premisa.

Una cosa son las regasificadoras en puertos para abastecimiento de buques o para generar electricidad en las centrales de ciclo combinado y otra la comercialización de gas natural o la instalación de gasoductos, algo que contradice la apuesta de Canarias por las energías renovables, dijo el presidente.

El diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero consideró "inaceptable" esa vía libre a las regasificadoras en Canarias y afirmó que su grupo se ha puesto en contacto con sus representantes en el Congreso y en el Gobierno central para que se corrija.