Las condiciones de Europa traban la marcha atrás en la ley del gas

El Ministerio de Transición Ecológica ha traslada al Gobierno canario que la modificación de la ley del sector de hidrocarburos que liberaliza la instalación de plantas de regasificación en Canarias es una «posición técnica» para acelerar el cambio en las centrales térmicas de generación de electricidad con el uso del gas como combustible de transición hasta que se pueda utilizar el hidrógeno verde y, por otro lado, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, que ha dado su visto bueno al gas natural como fuente de energía transitoria para la actividad de generación de electricidad, lo que puede suponer un contratiempo para las aspiraciones canarias de cerrar la llegada del gas.

No obstante, el Ejecutivo regional exige una aclaración urgente por parte de los altos cargos del Ministerio para después buscar la fórmula legal que despeje la polémica política que se ha generado en los últimos días. Desde el cuatripartito se ha pedido al departamento que dirige Teresa Ribera que aclare el cambio en la ley y el alcance real que se pretende con la modificación legal introducida en el real decreto ley del Gobierno central de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Una vez que se aclare se decidirá qué dirección tomar para que no haya lugar a dudas de que el gas en Canarias solo se podría utilizar en los recintos de los puertos y de las centrales eléctricas y nunca para comercializarlo ni para uso doméstico.

La Comisión Europea avala el gas como fuente de transición para la generación de electricidad

La Comisión Europea aprobó en febrero su visto bueno definitivo al texto en el que se incluye al gas y a la energía nuclear como fuentes energéticas con la etiqueta de verdes pese al rechazo que ha suscitado esta posición entre expertos, europarlamentarios y una parte de la sociedad civil. En lo referente al gas fósil, Bruselas reconoce que no es una fuente sostenible en el tiempo pero bajo ciertas condiciones puede servir de transición hasta la descarbonización que se pretende para 2050. La propuesta es que el gas tenga esta consideración hasta 2035.

Planificación

Una de las condiciones que la Comisión considera admisible para la utilización del gas es para su uso como fuente de transición para la actividad de generación de electricidad. No obstante, esta planificación está pendiente de que se debata en el Parlamento Europeo y todo hace pensar que no será fácil para la Comisión ante el rechazo que está levantando esta apuesta transitoria.

Desde el Ejecutivo se insiste en que no hay diferencias de criterio de fondo con el Cabildo de Gran Canaria a la hora de rechazar el gas y las grandes regasificadoras que se pretendían construir en los puertos de Arinaga y Granadilla. Sin embargo, ayer el presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, volvió a la carga e insistió en la urgencia de modificar el texto de la disposición adicional cuarta del real decreto ley sobre las plantas regasificadoras en Canarias y advirtió: «El presidente Torres dijo estar en contacto permanente con la ministra para que, si fuera preciso, se modifique el texto de la disposición cuarta. Pero no es que sea preciso o no, sino que el texto debe sí o sí ser modificado», recalcó Morales en declaraciones a los medios.

No puede ser, criticó el presidente grancanario, que se establezca que sin autorizaciones se puedan instalar regasificadoras en las Islas, «sin contar con las administraciones canarias ni con los cabildos». A juicio de Morales, el Gobierno de España ha intentado «imponer» un modelo energético que «no solo rechaza el Cabildo sino un amplio espectro de la sociedad canaria y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, indicó ayer que está «en contacto permanente» con el Gobierno de España «para que una inclusión técnica –en el decreto ley de medidas ante la guerra de Ucrania– se clarifique, para que no haya ninguna duda ni interpretación errónea». Entiende que esto es lo que ha venido diciendo desde el principio y en ello «coincide» con lo expresado por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Morales advierte que el decreto hay que cambiarlo «sí o sí» y Torres reclama que se despejen dudas

Torres ha añadido que «lo que está absolutamente claro es que la propuesta de Canarias, y así se lo he trasladado a la ministra Ribera, es que las regasificadoras en los puertos para suministrar a los buques, o en las centrales térmicas para autoconsumo».

Por su parte el grupo parlamentario Sí Podemos Canarias ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de su Ejecutivo que elimine del Real Decreto para hacer frente al impacto económico de la crisis de Ucrania, la disposición que permite la instalación de las regasificadoras. El portavoz de este grupo, Manuel Marrero, que hoy preguntará al Ejecutivo sobre este asunto en la sesión de control al Gobierno, indica que es inaceptable que se «pretenda imponer las regasificadoras» en el Archipiélago. Añade que esta disposición final va en contra de la posición del Gobierno de Canarias y de varias resoluciones del Parlamento.