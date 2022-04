Canarias amplía la compensación de los sobrecostes a los ganaderos

La Comunidad Autónoma seguirá adoptando medidas complementarias a las aprobadas por el Gobierno central para paliar los efectos negativos de la inflación y de la guerra de Ucrania sobre los sectores económicos. Entre estas iniciativas se encuentran ayudas específicas que repercutan en la ganadería y que complementen las cuantías por cabeza de ganado que se incluyen en el real decreto ley al que dio luz verde el Consejo de Ministros el martes. Según explicó el portavoz del Gobierno canario, Antonio Olivera, la Consejería de Agricultura «está elaborando y perfilando medidas de apoyo al sector ganadero para sumarlas a las articuladas por el Estado». Como ha ocurrido con el transporte terrestre, el Ejecutivo regional «está realizando movimientos coherentes en función de las medidas que se tomen a nivel europeo y estatal», indicó Olivera, con el fin de paliar los sobrecostes que genera el escenario inflacionista por el incremento de los precios y la escasez de materias primas.

El Ejecutivo cree que las medidas del Estado son un «buen primer paso» para paliar la inflación

Junto al sector primario el Ejecutivo estudia bonificar las tasas en los puertos de titularidad autonómica como ampliación de la reducción aprobada por el Consejo de Ministros a las tasas de los puertos de interés del Estado. Olivera indicó que también se trata de «complementar» la acción del Gobierno central para que el transporte marítimo y los fletes se vean beneficiados en todos los puertos de las Islas, tanto los de competencia estatal como los autonómicos.

El Gabinete autonómico llevará al Consejo de Gobierno de la próxima semana la aprobación del compromiso adquirido por el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, con las patronales de la construcción de actualizar los precios de los contratos de obras para adecuarlos al encarecimiento de los materiales que se ha producido por la guerra en Ucrania. Olivera indicó que muchas licitaciones están quedando desiertas ya que los contratos públicos no se ajustan al aumento de los precios que se ha registrado en las últimas semanas.

Olivera valoró las medidas adoptadas tanto desde instancias europeas como desde el Gobierno central y consideró que se trata de una «primer buen paso» aunque adelantó que se podrán tomar nuevas medidas que se vayan precisando. Según afirmó, en el Real Decreto se recogen iniciativas planteadas por el Gobierno autonómico como las ayudas al transporte, a las empresas y a los colectivos vulnerables. Sin embargo, también reconoció que hay otras que no se han recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros como es el caso de la bonificación de las tasas aéreas, que no se contemplan en este decreto, si bien Olivera lo justificó en que por el momento la carestía de los precios y la guerra no están influyendo en un incremento del coste de los billetes.

Admite que no están todas las peticiones canarias, pero que habrá ampliación si la situación empeora

El portavoz del Ejecutivo admitió que en el decreto ley no están todas las medidas específicas que había solicitado el Gobierno regional al Estado pero también que se trata de «un primer paquete de medidas» que irán ampliándose en el caso de que la situación no mejore o se agrave el conflicto bélico. En este contexto se encuentran también las medidas «complementarias» de la Comunidad Autónoma que irán en el próximo Consejo de Gobierno para añadir «recursos adicionales» a los que provienen del Gobierno central. No obstante, Olivera indicó que estarán «vigilantes» por los cambios que se puedan producir en las próximas semanas.