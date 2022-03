El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, urgió hoy, miércoles 31 de marzo, al presidente canario, Ángel Víctor Torres, a adoptar “medidas para afrontar la crisis” provocada por la subida de precios y la guerra en Ucrania. El líder nacionalista señaló que después de más de un mes desde que estalló el conflicto y tras el varapalo del Estado con la aprobación de un Real Decreto Ley que “deja fuera a Canarias, al presidente canario no le quedan excusas para no hacer nada”.

Clavijo insistió en que Canarias “no puede seguir esperando por Madrid o Europa para dar respuesta a la crisis” y alertó que “no hacer nada solo contribuye a hacer un daño mayor a las familias canarias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, no hacer nada contribuye al cierre de negocios y a la pérdida de empleo”. Por este motivo, retó al presidente canario y a su equipo de Gobierno “a tomar medidas hoy mismo en el Consejo de Gobierno, y a no seguir esperando por medidas que no llegan porque esta Comunidad Autónoma tiene margen de maniobra, porque son imprescindibles y porque ya se han quedado sin excusas para no tomar medidas”.

El líder de los nacionalistas canarios lamentó que el llamamiento del Gobierno de España a las fuerzas políticas, entre ellas a los nacionalistas canarios, para trasladar propuestas para el Plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania “quedara en una simple declaración de intenciones”. En este contexto, reprochó que de las 160 páginas del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez “solo hay una medida específica para Canarias ligada al transporte de mercancías, aún cuando el impacto es mucho mayor en las Islas que en cualquier otro territorio”.

Clavijo señaló que los nacionalistas “nos pusimos a trabajar desde el minuto uno con los sectores, con los agentes sociales y económicos del archipiélago y trasladamos a los Gobiernos del Estado y Canarias propuestas dirigidas a contener el impacto que la inflación y la guerra está teniendo en el tejido económico y en los bolsillos de los canarios y canarias.

No obstante, lamentó que el Gobierno de Canarias “se haya olvidado una vez más de Canarias y que el Ejecutivo canario haya perdido más de un mes esperando a ver qué decisiones tomaba España y Europa para marcar una hoja de ruta que, esperamos, salga del Consejo de Gobierno de esta tarde porque ni las familias ni los autónomos ni los pequeños y medianos empresarios pueden sostener más la situación que estamos viviendo”.

"Abandono del Estado"

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán por su parte, insistió que “no hacer nada, es empeorar la situación”. Según ha indicado el portavoz de CC, “el Gobierno se ha limitado a aprobar la devolución del 100% de los impuestos de los transportistas”, e indicó que no fue una actuación deliberada, sino una consecuencia de la amenaza de continuar la huelga.

El portavoz nacionalista incidió en la necesidad de que el Gobierno de Canarias asuma medidas que compensen “el abandono del Estado en la gestión de una crisis que retrasa las previsiones de crecimiento tras la pandemia y que está atacando de lleno a las economías familiares, a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios”. Por este motivo, urgió al Gobierno de Ángel Víctor Torres a tomar medidas y “a tomarlas ya” en el Consejo de Gobierno de hoy mismo para frenar el impacto de la inflación, que batió otro récord histórico, creciendo hasta el 9,8 %.

Barragán también apuntó que hay “margen de maniobra para adoptar medidas en las Islas” y se refirió a las propuestas trasladadas por los nacionalistas. Entre ellas la rebaja del 0,5% en el tramo autonómico del IRPF para el alivio fiscal de las familias canarias en todos los tramos, deflactar las tarifas del IRPF de acuerdo con la evolución real de los precios, ya que, “supondría un ahorro fiscal para el contribuyente”, porque, de no llevarse a cabo, “este supondrá una carga impositiva en la renta soslayando la pérdida de capacidad económica que lleva arrastrando todo desde el pasado 2021”.

Además, el nacionalista insistió en la necesidad de abogar por un paquete de nuevas deducciones destinadas a compensar el extra coste de la ultraperiferia sobre el tramo autonómico del IRPF que beneficie a todos los canarios y canarias o, en su caso “que a los que tengan unas rentas inferiores a los 39.000 euros si la declaración es individual o menor de 52.000 si se realiza de forma conjunta”; la ampliación del Régimen Especial del Pequeño y Mediano Empresario y Profesional (REPEP) para aquellos que facturen hasta 50.000 euros al año; la rebaja de los tipos del IGIC del 7 al 5 % y la vuelta a los tipos anteriores al 2008, es decir, al 2,75 % del tipo reducido; la aplicación del tipo 0 para la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente en lugar del 3 % actual; la aplicación del tipo 0 para el transporte de viajeros y mercancías de servicio público por vía terrestre ; eximir a las empresas del sector primario de adelantar el IGIC al Gobierno de Canarias; la deducción del 50 % de las facturas de combustibles para los autónomos en el IRPF, aunque su actividad no esté relacionada con el transporte o la devolución del 100 % de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, del gasóleo y gasolina profesional utilizado por los transportistas y por los agricultores.

Bonificación del 50% en el transporte marítimo y aéreo

Por último, la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, reprochó que “esté vacío de medidas específicas para Canarias” e hizo especial hincapié en las ligadas a la conectividad y el transporte trasladadas por los nacionalistas que reclamaron la bonificación de las tasas aeroportuarias y portuarias tanto para los tráficos internacionales, estatales e interinsulares, así como, ayudas directas a las compañías aéreas y marítimas para la compensación del coste del alza del combustible.

En este contexto, se refirió además a la ampliación de la bonificación del billete aéreo y marítimo a los residentes en España hasta el 50 % para garantizar la accesibilidad a precios razonables, garantizando así la conectividad y cohesión del territorio, tal y como hace vía ferroviaria con inversiones y bonificaciones en los billetes de tren y AVE y que el Estado niega a Canarias.

Tampoco atendió el Gobierno de Pedro Sánchez a la petición de los nacionalistas de aplicar un descuento de 30 céntimos por litro, 40 céntimos en el caso de Fuerteventura y Lanzarote y 50 céntimos por litro para La Palma, El Hierro y La Gomera, frente a los 20 céntimos por litro para todo el Estado aprobado por el Gobierno. Asimismo, reprochó que el Real Decreto Ley tampoco contemple medidas para garantizar el abastecimiento en las Islas tal y como recoge el Régimen Específico de Abastecimiento para garantizar el abastecimiento de las RUP.

La diputada nacionalista reconoció no entender que el Estado no haya tenido en cuenta ninguna de las propuestas de los nacionalistas canarios cuando “Canarias es la comunidad con mayor índice de pobreza y tasa de paro y en este Real Decreto no hay ni una sola medida específica para abordar esta grave situación para familias, autónomos y pequeños y medianos empresarios” y señaló que es el fiel reflejo de que “ni escuchan ni entienden a Canarias”, sentenció.