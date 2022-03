Pita acusa a Podemos de ningunearla y menospreciar los asuntos canarios

La diputada en el Congreso por Las Palmas Meri Pita se siente ninguneada por la dirección del grupo parlamentario de la formación morada, pero «la gota que ha colmado el vaso» para terminar con su salida del grupo es la imposibilidad de defender las iniciativas referidas a Canarias que ni siquiera se le consultan a pesar de que era la única parlamentaria por las Islas tras la salida del tinerfeño Alberto Rodríguez. «No nos permiten defender los asuntos de Canarias, ahora lo vamos a hacer cuatro filas más arriba, quizás así miren a Canarias con el respeto que merecemos; deberían hacerse mirar los motivos por los que Podemos se ha quedado sin diputados canarios y no centrarse en lanzar acusaciones personales», criticó ayer Pita en una comparecencia junto a otros cargos, en la que evidenció su renuncia al centralismo de los morados en favor del proyecto de Yolanda Díaz.

Meri Pita aseguró que su salida del grupo de Podemos para irse a los no adscritos es la decisión más «dura» y «decepcionante» de su carrera política pero que, pese a la exigencia desde la formación para que entregue su acta, se mantendrá en la Cámara Baja porque los escaños «son de los ciudadanos que nos votaron para cumplir un programa». Criticó la «esclerosis organizativa» de la dirección de Podemos que desemboca en una «caza de brujas», de tal manera que «cualquier disenso es perseguido y castigado». Pita denuncia que ha sido perseguida en el grupo al quitársele portavocías y no recoger sus propuestas relativas a asuntos canarios. En este sentido se pronunció también la consejera de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón, que no entiende que la organización en Canarias «no permita que una diputada haga su trabajo, se vota lo contrario de lo que se decide en Canarias, quizá es que querían que se fuera», cuestionó. El último ejemplo es el caso del tren de Tenerife, que Podemos en Canarias no lo respalda pero el grupo en el Congreso votó a favor.

Pita y cargos públicos como Javier Doreste –primer teniente de alcalde del Ayuntamiento capitalino–, Concepción Monzón, Pilar Arbelo –concejala en Ingenio– o Amado Carballo –consejero en el Cabildo de Hierro– comparecieron ante los medios de comunicación para dar a conocer sus argumentos sobre la situación interna de la formación morada. Pese a que la dirección de Podemos Canarias ha abierto expediente y suspendido de militancia a Meri Pita, ésta negó que tenga intención de integrarse en el partido Reunir, registrado por dirigentes y militantes críticos con la formación morada, entre ellos Carmen Valido, que fuera también diputada junto con Pita en el Congreso. La diputada sí defendió las tesis de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de aunar un espacio común para articular un cambio «ahora que viene otra crisis que volverá a afectar a los más débiles y a las clases populares», añadió. En este sentido indicó que «Podemos está cayendo y pierde peso electoral, hay que reflexionar en voz alta porque la dirección está parapetada detrás de una pancarta y son incapaces de mirar que tenemos menos gente detrás».

Pita también negó que su nueva posición en el Cámara Baja vaya a debilitar al Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. «Nosotros votamos a favor del pacto de gobierno y vamos a seguir respaldándolo si coincide con nuestros planteamientos, algo que no sucedió con cuestiones como la política migratoria». En su opinión, lo que hay que reflexionar desde Podemos es la continuidad o no de la formación en el Gobierno central y en el canario, por ello demandó que se «rinda cuentas».

Por su parte, Javier Doreste recordó que más de la mitad de los fundadores de Podemos ya no están en el partido y reclamó evaluar el beneficio que supone para la población canaria la acción de Podemos en el Gobierno regional.

Meri Pita compareció ayer ante los medios con el respaldo de seis cargos públicos, entre ellos el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas, Javier Doreste, que aparece en la imagen superior mostrando su solidaridad con la diputada. Debajo, un móvil graba la rueda de prensa de Pita y el resto de cargos de Podemos. En la imagen del teléfono se leen críticas a la decisión de Pita de abandonar el grupo parlamentario de UP en el Congreso y su negativa a entregar el acta de parlamentaria. |